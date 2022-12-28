Ностальгия по Олимпиаде и новогоднее «мыло»

Это случилось в 2014 году перед Новым годом.

Тогда в Краснодаре должен был открыться музей Олимпиады (корпоративный проект нашей компании «Ростелеком», где я работаю в пресс-службе). Мы сумели добыть для музея настоящие факелы олимпийского огня, маскотов (зайку, мишку), туристические атрибуты, одежду сотрудников Олимпиады. Музей занял две большие комнаты в нашем офисе.

И появилась мысль: неплохо бы поместить в этот музей что-то связанное с кораблем «Крузенштерн».

Ну да! Дело в том, что наша компания была партнером стоянки этого корабля в Сочи во время Олимпиады.

Фото Ростелеком

Барк «Крузенштерн» – одно из самых крупных сохранившихся парусных судов в мире. 114 метров в длину. Здоровенный, четырехмачтовый. Он перевозил грузы в начале прошлого века. Сейчас это научно-исследовательское и учебное судно.

О «Крузенштерне»

И вот «Крузенштерн» пришел в Сочи на Олимпиаду. Конечно, всем там понравился. На него водили экскурсии. Туристы и спортсмены рядом фотографировались.

Мы стали копать: что же, связанное с барком, можно разместить в нашем музее?

Поручили все это мне. Я обзванивал музеи, мореходные училища, коллег, которые контактировали с руководством «Крузенштерна».

В итоге вышел на военно-морской институт в Калининграде, где мне дали контакт мастера, когда-то сделавшего подробную модель этого корабля. Звали мастера Олег Карчевский.

Как мне объяснили, Олег – едва ли не единственный специалист в России, который делает детализированные модели судов такого рода. Живет и работает он в Калининграде. Я предложил ему работу – сделать для нас еще одну модель «Крузенштерна». Мастер взялся, но сказал, дело небыстрое.

И вот мы ждем. Проходит 9 месяцев, декабрь на дворе, руководство меня торопит, год заканчивается, корабля нет. 23 декабря мастер наконец сообщает, что все – модель готова. Надо только транспортировать ее из Калининграда в Краснодар. Модель была выполнена в масштабе 1:100 от оригинального размера. То есть получилась длинной 1 м 14 см, высотой около метра.

Я начинаю связываться с транспортными компаниями. И выясняется, что никто не хочет браться за перевозку. Цена модели слишком большая, сама она хрупкая и огромная, размером почти с человека. Компании не готовы гарантировать ее сохранность. А доставить нужно срочно.

Остается один вариант – лететь в Калининград, везти корабль лично. Мне мгновенно дают командировку, я вылетаю прямым рейсом. В Калининграде – снег, мороз, дубак лютый, меня спасла только сноубордическая куртка. Утром 24 декабря я – уже у мастера.

Барк получился полностью такой же, как оригинал: со всеми канатами, парусами, раунготом. Очень сложная работа.

Модель при мне обкладывают ватой, пенопластом, мягким материалом, устанавливают на распорки, запаковывают в коробку из-под телевизора. Я хватаю ее и (с трудом разместив на заднем сидении такси) тащусь в аэропорт.

Аэропорт там небольшой, и я сразу иду с моей коробкой в дирекцию – просить, чтобы меня пустили с барком в салон самолета. Потому что я понимал, что в багаже его разобьют.

И начинаются дикие качели. Мне говорят: мы не можем занести его в самолет, потому что по всем нормам ручной клади его категорически нельзя заносить. А я не соглашаюсь.

Вообще, я подозревал, что такая ситуация возникнет и специально приехал заранее. Узнавал у своего друга, который работает в нашем краснодарском аэропорту, получится ли такую штуку протащить в самолет. Он: ну точно нет.

Час я с ними разбирался. Давайте я вам любые деньги заплачу. Куплю еще одно посадочное место, как угодно. Нет, нельзя. Я объяснил, что даже если на бок модель положить, она легко сломается. Тогда руководство аэропорта лично поклялось мне, что кантовать не будут, укрепят, не уронят, проследят и вообще даже в багажное отделение ставить не будут.

Я не знаю, в какой отсек они запихали барк, но везли осторожно. И модель благополучно прилетела со мной. Стукнули ее, уже когда выгружали и отдавали мне в Краснодаре!

Я прилетел поздно вечером и сразу повез модель домой. Там открыл ее. Естественно, хотел все подробно рассмотреть. Нет ли поломок и просто поближе увидеть такую классную вещь.

Ощущение было, будто распаковываю новогодний подарок. Только не свой. Полюбовался линиями корпуса и фортштевня. Покрутил корабль со всех сторон. Обнаружил, что оборвалась пара канатов.

Но с учетом того, что там этих канатов около трехсот, это прямо мелочи.

На другой же день мы быстренько нашили специалиста, который все починил и доделал. И поставили барк в середине музея под стекло. Музей, правда, еще осенью открылся – без барка.

Фото Ростелеком

Сейчас это время где-то будто в прошлой жизни. Я был моложе на восемь лет (почти четверть моей жизни). Все казалось ярче и эмоциональнее. И, наверное, таких бурных годов, как тогда, у меня больше не было.

Олимпиада на меня сильно повлияла: я на ней и работал, и зарядился от этого события, как-то в себя поверил.

Начал после нее вести свой спортивный блог и писать книгу, пробежал первый марафон, зарегистрировался и прошел IRONMAN в Барселоне (соревнования в триатлоне: 3.8 км плавание в открытой воде, 180 км велогонка и 42.2 км бегом без перерыва).

Фото из архива Максима Маркова

Классное было время, как ни крути...

Накубложила Анна Пчелина.

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