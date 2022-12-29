Трансгендер Николай: Я не зациклен на этой теме и просто исправил то, что вызывало мое беспокойство (18+)

Имя героя изменено.

В какой стадии переход сейчас. Он завершен?

Ну, вообще есть социальный переход и физический. Социальный дискомфорт я ощущал с детства. Это обычно начинается в детстве. Например, у трансгендерных мужчин, которые хотят стать женщинами, есть желание надевать платья и юбки, играть в игрушки, которые нравятся девочкам. Такое происходит неосознанно.

Лет с 12, когда становится доступен интернет, ребенок может увидеть там примеры и подумать: у меня такое есть.

В международной классификации болезней имеется диагноз: гендерная дисфория. Его могут выставить и ребёнку. Дальше наблюдают. Если к 18 годам у человека эти ощущения не проходят, то уже можно полноценно осуществлять трансгендерный переход.

Это постепенно приходит и замечается обычно в первую очередь родителями. Когда человек проходит потом комиссию у психиатра, на встречу могут пригласить и родителей, чтобы они подтвердили детские проявления. Комиссия у психотерапевта и психиатра нужна, чтобы сменить пол.

Вы в каком возрасте осознали свою гендерную идентичность?

Примерно лет с пятнадцати. Такого жесткого момента, когда прямо стрельнуло, у меня не было. Но, задумываясь о своем будущем, я не видел в нем себя, потому что я не понятно каким образом себя ощущал. И как мне дальше жить, не понимал.

Я тогда тоже поискал в интернете, почитал статьи. Хотя было еще довольно мало нужной информации, но что-то нашлось. И примерно через год я уже рассказал родителям. Ну, и как-то все пошло к тому, чтобы я готовился к комиссиям.

То есть для вас это история длинной в шесть лет? А до этого какие были ощущения, они накапливались?

Да, накапливались, но было все неосознанно. Был какой-то дискомфорт, замкнутость. Я не мог раскрыться социально. Я понимал, что есть какая-то причина, но не мог понять, какая. А после начала перехода все поменялось, я теперь намного более социальный человек, открытый. А в детстве всегда был нелюдим.

Родители беспокоились по поводу вашего детского поведения?

Меня в основном воспитывала бабушка. Что-то она замечала, но не придавала особого значения. Как обычно говорят: это детское, подростковое, оно пройдет.

Мама тоже замечала, особенно в одежде. Она могла разозлиться, что я не надеваю то, что она предлагает. Стрессовала по этому поводу. И я тоже стрессовал. Но больше ничего такого особо не было.

Как родители восприняли ваше решение?

Бабушка приняла это раньше всех, она была, в общем-то, готова. Восприняла без проблем. Мама долго переваривала, но теперь все в порядке. По папиной линии принятие произошло медленнее всего. Только недавно я начал общаться с бабушкой по папиной линии, хотя она еще адаптируется.

Отцу я не рассказывал про все это, мы не живем вместе и редко общаемся. Я не знаю его мнения по этому поводу, но, наверное, ему уже все передали мои бабушки, из-за их трактовок он мог неверно меня понять, поэтому я предпочитаю пока с ним не встречаться.

Что потребовалось сделать для перехода, и сколько это стоило денег?

Как только мне исполнилось восемнадцать, я пошел в краевой психо-неврологический диспансер (ПНД – ред.) на улице Камвольной. Там действует бесплатная госкомиссия.

Но, как я это понял, в диспансере для баланса и правильной статистики нельзя ставить много диагнозов о трансгендерности. Даже если у обратившихся есть все признаки.

Мы ее проходили еще с двумя людьми, я с ними потом связывался. Диагноз выставили только одному.

Что из себя представляет эта комиссия?

У нее несколько этапов. Надо посетить психиатра, психолога, психотерапевта и сексолога. Потом другая комиссия из тех же специалистов, но уже других людей посмотрит результаты и тоже проведет беседы.

Еще есть разные тестирования «на адекватность», чтобы исключить другие психические заболевания.

У нас в стране трансгендерный переход разрешен законом* и поддерживается медучреждениями?

Вообще, да. Но у меня диагноз был на лицо, а его не поставили. Они просто не могут всем выдавать такие справки. Поэтому я в итоге через полгода проходил уже платную частную комиссию в Самаре.

В клинике «Нейро-Пси» 3 (а раньше «Нейрология»), в которой тоже есть психиатр и психолог, и они сотрудничают с сексологом из другой клиники.

Если нашу государственную комиссию я проходил три месяца, то частную прошел за неделю.

Смена пола с точки зрения закона в России

И какой был вердикт?

Я получил справку о диагнозе F64.0, которая позволяет сменить документы, и заключение, которое позволяет проводить операции.

Фото выжданной Николаю справки

А почему именно Самара?

Вообще, в России, насколько я знаю, (по крайней мере, на тот момент) есть три частные организации, где можно пройти такую комиссию. В Самаре, в Петербурге и в Москве. В Самаре на тот момент она стоила 24 400 рублей.

В Петербурге была одна из наиболее лояльных комиссий – Городской сексологический центр. Во главе там работал психиатр Дмитрий Исаев, который на протяжении многих лет организовывал такие комиссии при разных учреждениях.

В мае 2022-го он умер. Это был один из самых известных российских психиатров, занимавшихся темой трансгендерности. В особенности всем, что связано с сексологией.

Поэтому в Петербурге – самая лояльная организация, где готовы рассматривать даже сложные случаи. Например, если человек идентифицирует себя как небинарного, то есть ни как мужчина, ни как женщина, но хочет, чтобы общество воспринимало его тело в желаемом ему варианте.

Московская комиссия при Научном центре персонализированной психиатрии считается похуже – там долго и дорого. В Самаре покороче и подешевле.

Вы с Самаре общались с людьми, которые шли тем же путем?

Я общался в Краснодаре, когда проходил комиссию. Но вообще, я не активен в сообществе траснсгендеров, даже не причисляю себя к ЛГБТ, потому что вся эта тема перехода для меня не самая важная в жизни. Это как быть диабетиком и получить все нужные справки, чтобы поддерживать свое здоровье.

Я не зациклен на этой теме и просто исправил то, что вызывало мое беспокойство.

После получения справки я поменял паспорт. Мне надо было устроиться на работу как можно быстрее.

А кто придумал вам новое имя?

Вообще, я выбирал исходя из того, что уже имел. Я начал социализироваться как парень еще в школе: постригся, одевался соответствующе.

Меня, конечно, на 100% не воспринимали в этом качестве, я носил женское имя, в школе все меня под ним знали и называли женскими местоимениями. Но из-за внешности новое ощущение у многих создавалось, и меня в шутку называли Коля, Колян.

Я подумал, ну раз уже прижилось это имя, такое и выберу.

Как реагировало окружение в школе?

Ну, я не рассказывал всем, что я такой, и что собираюсь делать переход. Но сверстники ко мне относились хорошо. Мне было комфортно с ними. Когда я поменял стиль, хоть какая-то социальная активность началась.

Кто был лояльнее настроен: девочки или парни?

Я общался со всеми. Когда я стал открытым к людям, все были со мной доброжелательны.

То есть в школе буллинга не было?

Ну в начальной и средней школе я был закрытым. А в 10-11 классах – уже более-менее взрослые люди, ничего такого не было.

Вы устроились на работу после того, как поменяли документы?

Да, устроился барменом. А сейчас я – пекарь.

Я слышала, что парень-трансгендер работает в одном краснодарском ресторане.

Я знаю, что Мирослав Гилберт (мужчина, давший несколько интервью о своей трансгендерности – ред.) работал в «The Печь». Я с ним немного общался, так сказать, знаю через пару рукопожатий.

Мирослав Гилберт. Фотоpravilamag.ru.

Вы делали мастэктомию (операция по удалению молочной железы – ред.)?

Да, чуть попозже. На работу я устроился весной. И носил утяжку, чтобы груди не было видно. Летом было уже жарко, и мне стало не очень комфортно: 12 часов на ногах и еще обтягивает это все – немного трудно было дышать в жару.

И я решил, что надо бы поскорее делать операцию. И летом сделал мастэктомию. Делал в краснодарской клинике «Маммэ» за 85 000 рублей.

Принимаете сейчас гормональные средства?

Я это начал делать еще до прохождения медкомиссии, когда мне дали отказ в ПНД. Его мне дали в августе, я уже в октябре я начал заместительную гормональную терапию (ЗГТ – ред.): масляный раствор, который нужно колоть внутримышечно. Мне помогает делать инъекции мама.

Когда я начал терапию, у меня еще не было справки. После, когда прошел комиссию, я посетил нескольких эндокринологов, они выписывали мне ЗГТ в качестве рекомендации. 10 ампул хватает на полгода.

Это всю жизнь надо делать?

Вообще, всю жизнь. Хотя некоторые перестают. В этом случае что-то уходит, конечно: голос становится менее маскулиным, мышечная масса перестает развиваться, но, в целом, даже если перестать принимать, не весь результат уйдет.

Растут борода и усы?

Да, но не в очень большом объеме. По сути, первое время эффект напоминает пубертатный период. Ломается голос, проявляется растительность, прыщи.

Этот период длится примерно пять лет.

Как вы себя ощущаете физически после всех перемен?

У меня не было проблем с восприятием своего тела. Нет зацикленности на половых органах. Вторую операцию я делать пока не планирую: у меня не удалена матка. Мне это не мешает.

Но вообще, это рекомендуется, так как есть риск рака яичников. Надо бы сделать.

Вы планируете становиться отцом?

Пока что такой мысли нет. У меня много других дел: образование, работа, хобби. Не особо это важно сейчас.

Возможно, в будущем я найду партнёршу, которая бы захотела четко, точно. Я слышал, что для зачатия может быть использован сторонний биоматериал, но надо вникать, а я пока не вникал.

Пока такой потребности нет. Я учусь на втором курсе (заочно) в одном из вузов Краснодара.

Как изменилась в итоге ваша мама? Для нее ваш переход был испытанием?

Возможно. Мне бабушка рассказывала, что вообще моя мама в 90-е была тусовщица, открытая всему. Хотя в чем-то была и нетерпимой. Но мне кажется, она сейчас не до конца еще приняла.

На работе люди знают, что вы сделали переход?

Когда я пришел работать в кафе, думал, никто не знает. Моя мама знакома с человеком из руководства этой компании. Как-то я пришел на точку пообщаться со знакомым, администратор увидела меня и спросила: а, это мальчик-девочка?

Оказалось, на каком-то собрании они обсуждали мою гендерную принадлежность. Я не знаю, почему они делали это на таком важном мероприятии и как эта информация может повлиять на работу, и вообще, откуда она появилась. Возможно, мама рассказала, чтобы ко мне относились не особо строго. Но в итоге, кто-то знает, хотя не все, наверное. Но негативного отношения ко мне нет.

Кому вы сами сообщаете, что вы совершили переход?

Когда я знакомлюсь в интернете или в жизни, я поначалу не говорю об этом. Но если общаюсь не один день, и человек мне доверяет, рассказывает мне что-то личное, я в итоге могу ему рассказать и свою личную историю.

Вы с кем-то встречаетесь, у вас есть любовь?

Сейчас я ни с кем не встречаюсь. Но в подростковом периоде я встречался и с парой мальчиков, и с девочками.

Это был опыт, может быть, решающий в моей жизни: когда у меня были попытки отношений.

Я очень нравился мальчику еще перед переходом – в 14-15 лет. Он хотел со мной близости. И мне все это не очень нравилось. И не нравилось, что он воспринимает меня как женщину.

Что изменилось в вашей жизни после перехода? Не жалеете?

Как уже сказал, я стал более открытым. В подростковом возрасте я не мог довериться людям, даже с соседями не здоровался, настолько был замкнутым. Сейчас я могу со всеми общаться без всяких стеснений. Социальный момент – это главное изменение.

Многие не понимают этого, вообще не верно понимают формулировку «хочу ощущать себя человеком другого пола». Правильнее говорить «хочу, чтобы общество воспринимало меня, как человека такого-то пола».

Именно то, как тебя воспринимает общество, является главным моментом. Ведь взгляды общества нельзя изменить, поэтому лучше изменить себя.

Вам не бывает страшно? Например, из-за возможных негативных последствий для здоровья от применения ЗГТ?

Очень многие говорят, что ЗГТ сокращает годы жизни и влияет на здоровье. Для трансгендерных женщин, действительно, поразнообразнее медикаментозное поле, они могут и таблетки принимать, и естественно, это будет влиять на печень. Инъекционные препараты тоже влияют, но меньше.

Вообще, я особо не зацикливаюсь на этом. То, что ЗГТ сокращает годы жизни, считаю, миф. Есть много людей, которые еще в ХХ веке сделали этот переход, и они состарились, как обычные люди. Ну просто кто-то живет дольше, кто-то меньше.

Существует ли для вас сейчас вероятность призыва в армию или мобилизации?

Нет. Я еще не был в военкомате, и они меня пока «не видят».

Даже если и окажусь на медкомиссии, то там из-за нескольких причин могут поставить негодность – эндокринологических (долгосрочное принятие препарата) и психических, так как в МКБ-10 (Международная классификация болезней десятого пересмотра) транссексуализм рассматривает в категории психических заболеваний, а МКБ-11, которая исключила трансгендерность из списка психических заболеваний, в России не приняли.

Подробнее об этом написали на сайте info24: трансгендеров не будут брать в российскую армию – ред.

Как вам кажется, краснодарское сообщество в целом лояльно относится к трансгендерам?

В Краснодаре много разных людей, нельзя про всех сказать. Есть адекватные и не очень адекватные люди, как и во всех городах.

Не очень адекватные – это обычно те, кто не хочет вникать. А в целом, мы так же ходим на работу, по улице, на занятия – нас не отличишь от обычных людей.

*5 декабря 2022 года в России вступил в силу закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола.

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