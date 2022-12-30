Закупки и тендеры по 44-ФЗ, 223-ФЗ: что нового ждет в 2023 году

Что изменится

Ряд товаров станут описывать с учетом особенностей. При проведении электронного конкурса или аукциона антидемпинговые меры будут применять иначе. Требования к содержанию независимой гарантии для обеспечения заявок изменят.

Описание объекта закупки

При описании объекта закупки нужно указывать долю вторичного сырья, использованного при производстве ряда товаров. В их числе, например, изделия из бумаги бытового и санитарно-гигиенического назначения.

Антидемпинговые меры

Если участник электронного конкурса или аукциона не подтвердит свою добросовестность или представит недостоверные сведения о ней, уклонившимся от заключения контракта его признает не комиссия по закупкам, а заказчик (Федеральный закон от 16.04.2022 N 104-ФЗ).

Независимая гарантия для обеспечения заявки

Гарантия должна предусматривать выплату по ней заказчику в том числе и в случае уклонения участника от заключения контракта, а не только когда третью заявку в течение одного квартала признали не соответствующей условиям закупки (Федеральный закон от 16.04.2022 N 104-ФЗ).

Единственный поставщик

Неконкурентным способом можно закупать услуги по обращению с отходами I и II классов опасности.

Электронные малые закупки

При подготовке извещения заказчики смогут видеть предварительные предложения поставщиков по соответствующему коду КТРУ на всех электронных площадках.

Закупка в электронном магазине состоится даже при наличии одной подходящей заявки, а не двух.

Ей присвоят первый порядковый номер, а с участником заключат контракт (Федеральный закон от 28.06.2022 N 231-ФЗ).