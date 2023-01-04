Какие требования налоговики будут присылать по отчетности в 2023 году

Когда и как налоговики вправе отправить требование о предоставлении документов и информации

Инспекция вправе направить требование о представлении пояснений, документов или информации в следующих случаях:

Требование при камералке

Для камеральной проверки установлен закрытый перечень оснований, по которым инспекция вправе направить требование (ст. 88 НК). Она вправе потребовать пояснения или подачи уточненки, но не первичную документацию.

Однако здесь есть 14 исключений. Чтобы затребовать первичку, налоговики обязаны сослаться в требовании хотя бы на одно из них (п. 6, 8,8.1 – 8.9, 9, 11,12 ст. 88 НК).

Требование должно быть составлено по форме из приложения № 4 к приказу ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628@. Если пришло информационное письмо или уведомление о вызове на допрос, представлять документы не обязательно.

Обратите внимание! Если налоговики ссылаются на пункт 3 статьи 88 НК, то представить надо пояснения или уточненки. Но не первичку.

Требования при выездной проверке

При проведении ВНП налоговики вправе истребовать любые документы и информацию, которые связаны с исчислением и уплатой налогов. В НК ограничений нет.

В требовании инспекторы должны указать данные о документах, которые позволят их идентифицировать. А сами документы должны иметь отношение к предмету проверки (постановление Президиума ВАС от 08.04.2008 № 15333/07).

Однако количество и наименование документов определяется инспекцией. Организации не вправе самовольно их пересматривать (решения АС г. Москвы от 26.06. 2021 № А40-76981/2020, от 06.12.2019 № А40-114260/19-107-1844). Даже если инспекторы запросили документы, которые не относятся к периоду проверки (постановление АС Поволжского округа от 16.01.2019 № А55-5410/2018).

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Требование по встречной проверке

Требование получите, если оказались контрагентом проверяемого лица (п. 1, 2 ст. 93.1 НК). У вас потребуют данные, которые касаются этого контрагента. Но могут запросить и данные о сделках с иными лицами, если между ними и этим контрагентом была связь (постановление АС Уральского округа от 31.03.2022 № А34-3088/2021).

Вместе с требованием должна быть копия поручения об истребовании документов. Этот документ исходит от инспекции проверяемого лица (приложение № 20 к приказу ФНС от 07.11.2018 № ММВ-7-2/628). Там должно быть указано основание для встречной проверки (п. 3 ст. 93.1 НК).

Каких-либо ограничений по объему и составу документов пункт 1 статьи 93.1 НК не содержит (письмо ФНС от 02.08.2018 № ЕД-4-2/14951@). Верховный суд указал, что статья 93.1 НК не требует от налоговиков указывать в требовании реквизиты и признаки документов. Нет запрета на запрос сразу по нескольким сделкам (определение ВС от 26.10.2017 № 302-КГ17-15714). Можно истребовать документы и по цепочке сделок (постановление АС Уральского округа от 31.03.2022 № А34-3088/2021, определение ВС от 20.02.2015 № 305-КГ14-7282).

Нет ограничения по времени – неважно, относятся данные к периодам, за которые проходит проверка контрагента, или нет (письмо ФНС от 23.07.2021 № ЗГ-2-2/1090@).

Какие нюансы требований разъяснил Конституционный суд

Какое дело рассмотрел КС

Организация получила требование представить документы вне рамок проверки. В том числе книги продаж, акты сверок, реестры накладных, оборотно-сальдовые ведомости, и более 400 счетов-фактур. Компания отказалась их предоставлять, потому что не понятно, к чему они относятся.

Налоговики же считали, что имеют право не указывать реквизиты документов, и могут получать данные сразу по нескольким сделкам. А компании не вправе возражать (п. 2 ст. 93.1 НК). И оштрафовали организацию по пункту 1 статьи 129.1 НК.

Арбитры КС указали, что документы и информация, которую требуют налоговики, должны относиться к конкретной сделке. Инспекторы не вправе требовать документы по виду деятельности, или те, которые относятся к какому-то определенному периоду (определение КС от 07.04.2022 № 821-О).

Вывод

Можно не представлять документы инспекции вне рамок проверки, если непонятно, о какой сделке идет речь.

Памятка. Что проверить, когда получите требование о предоставлении документов из налоговой инспекции

Не просрочен ли срок для требования

Днем окончания выездной проверки считается день составления соответствующей справки (п. 15 ст. 89 НК). Требования, направленные даже в последний день выездной проверки, легитимны и подлежат исполнению (письмо Минфина от 05.04.2018 № 03-02-08/21997, постановление АС Северо-Кавказского округа от 17.02.2021 № Ф08-652/2021).

А вот доказательства, которые получены вне периода проверки, не могут быть использованы при формировании акта по проверке (письмо ФНС от 22.08.2014 № СА-4-7/16692). Соответственно, требования, которые направлены вне сроков проверки, незаконны.

Можно ли идентифицировать документы

Инспекторы могут потребовать все документы, которые относятся к реестру хозяйственных операций (постановления АС Московского округа от 13.05.2022 № А40-68529/2021, от 18.05.2022 № А40-73716/2021). Или просто все документы за какой-то год (постановление АС Центрального округа от 15.12.2021 № А08-10169/2020). Это незаконно. В требовании должны быть индивидуальные признаки документа, которые нужно передать в инспекцию. Чтобы компания понимала, что от нее требуют.

Однако когда речь идет о документах и информации о конкретной сделке, просто так отказать налоговикам нельзя. Даже если у инспекции нет реквизитов документов. Налоговикам достаточно идентифицировать сделку любым возможным способом.

При этом инспекторы обязаны будут, при необходимости, обосновать, зачем им нужны именно эти документы и в таком количестве. Запрос документов и информации должен быть адекватен ситуации (определение КС от 07.04.2022 № 821-О).

Можно ли идентифицировать сделку

Оцените, о какой сделке идет речь (ст.153 ГК). В основе сделки может быть поставка партии товара, выполнение конкретной работы, оказание конкретной услуги, выдача кредита или займа, и тому подобное.

Требования, где налоговики требуют все документы за какой-то период, или все документы по контрагенту, можно не выполнять. ФНС сама согласна, что запрос должен быть разумным и обоснованным (письмо от 27.06.2017 № ЕД-4-2/12216@).

Однако, действительно, количество самих сделок, о которых инспекция вправе сделать запрос, не ограничено. Если каждая сделка в запросе будет идентифицирована, компании придется представить документы и информацию по каждой.

Соответствуют ли документы сроку хранения

На момент получения требования срок хранения запрашиваемых документов не должен истечь (постановление АС Восточно-Сибирского округа от 16.12.2019 № Ф02-6306/2019). Срок хранения бухгалтерских и налоговых документов составляет пять лет (подп. 8 п. 1 ст. 23 НК). А по страховым взносам — шесть лет (подп. 6 п. 3.4 ст. 23 НК).

Были ли документы представлены ранее

Проверьте, что запрошенные документы ранее не представляли налоговикам. Иначе необходимо подать в срок, установленный в требовании, специальное уведомление (п. 5 ст. 93 НК). Его форма есть в приложении № 1 к приказу ФНС от 24.04.2019 № ММВ-7-2/204@.

К уведомлению приложите документы, которые подтвердят передачу документов в инспекцию. Это, например, опись с отметкой, квитанция оператора ЭДО.

Есть три исключения: