Кто должен применять ККТ в 2023 году

Когда надо применять кассу

Применять ККТ организации и ИП обязывает п. 1 ст. 1.2, абз. 19 ст. 1.1 закона № 54-ФЗ. Там гооворится, что ККТ в обязательном порядке применяется организациями и ИП при расчетах за товары или услуги, причем как при наличных, так и при безналичных платежах.

Кроме того, ККТ применяется при приеме ставок и выплате выигрыша при организации и проведении азартных игр, а еще это касается продажи лотерейных билетов.

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Когда не надо применять кассу

Есть и исключения. Итак, касса может не применяться:

юрлицами и ИП при ведении деятельности определенных видов (п. 2 ст. 2 закона № 54-ФЗ).

юрлицами и ИП при ведении деятельности в условиях, затрудняющих применение ККТ (п. 3 ст. 2 закона № 54-ФЗ).

Количество используемых кассовых аппаратов или иных пунктов получения денег способами, допускающими неприменение ККТ, не ограничено. Но в конце рабочего дня поступившая выручка должна быть оприходована в кассу фирмы или ИП.

Вывод, на самом деле, простой: если прием наличных денежных средств не связан с операциями по реализации товаров, выполнению работ или оказанию услуг, у организаций или индивидуальных предпринимателей отсутствует обязанность применения контрольно-кассовой техники.

Ответственность за неприменение ККТ

Порядок проверки ККТ закреплён в Административном регламенте, утверждённом приказом Минфина РФ от 17.10.2011 № 132н.

Проверять кассовую технику могут только представители ФНС. Представители других ведомств могут задать вам вопрос о наличии ККТ и сообщить информацию об отсутствии или неприменении онлайн-кассы в налоговую. Но проверять правильность применения ККТ или выписывать штрафы они не имеют права. Исключение – силовые структуры: Прокуратура РФ, МВД, ОРЧ, СК. Сотрудники этих ведомств имеют право изымать ККТ в рамках совместных выездных налоговых проверок либо самостоятельных проверок, но только при грубейших нарушениях.

Ответственность за нарушения и неприменение ККТ закреплена в ст.14.5 КоАП РФ.

Есть 4 основных нарушения:

– Неприменение кассы (ч.2 ст.14.5 КоАП РФ) (расчёт произведён, а чек не пробит или касса не применяется, хотя по закону должна быть)

За нарушение грозит штраф – не менее 10 тысяч рублей для должностных лиц и не менее 30 тысяч рублей для юридических лиц.

Например, Иван должен был поставить кассу и бить чеки в своем обувном магазине с 1 июля 2018 года. О такой обязанности он не знал. Инспекторы пришли с проверкой 17 марта 2019 года. За это время Иван продал примерно 1000 пар обуви по 2 000 рублей каждая. Общая сумма расчетов без кассы составила 2 000 000 рублей. Его штраф составит от 500 000 рублей до 1 000 000 рублей.

– Применение ККТ, не соответствующей требованиям ст. 4 54-ФЗ (ч.4 ст.14.5 КоАП РФ)

Если ККТ не соответствует установленным требованиям или нарушен порядок, сроки и условия перерегистрации техники, это влечёт за собой административную ответственность.

За какие нарушения может наступить ответственность:

Ст. 4 54-ФЗ (применение ККТ, которой нет в реестре ФНС). Например: применение устаревшего аппарата.

(применение ККТ, которой нет в реестре ФНС). применение устаревшего аппарата. Ст. 4.2 54-ФЗ (нарушение правил регистрации, перерегистрации или снятия ККТ с рег.учёта). Например: ответственность может наступить, если вы не подали заявление на перерегистрацию ККТ в течение 1 дня после того, как изменились сведения в журнале учёта и карточке регистрации ККТ (в таком случае касса не будет работать).

(нарушение правил регистрации, перерегистрации или снятия ККТ с рег.учёта). ответственность может наступить, если вы не подали заявление на перерегистрацию ККТ в течение 1 дня после того, как изменились сведения в журнале учёта и карточке регистрации ККТ (в таком случае касса не будет работать). Ст. 4.3 54-ФЗ (нарушение порядка и условий применения ККТ, формирования чеков). Например: с 1 февраля штраф может быть наложен за выдачу чека без указания номенклатуры (не указано название и стоимость товара с учётом скидок).

– Нарушение порядка представления информации в налоговую (ч.5 ст.14.5 КоАП РФ)

Если ИП или организация не предоставляют в срок информацию и документы в налоговую, это может повлечь предупреждение или наложение штрафа – до 3 тысяч рублей на должностных лиц и до 10 тысяч рублей на юридических лиц.

– Невыдача чека клиенту (ч.6 ст.14.5 КоАП РФ)

При осуществлении расчётов с применением ККТ покупатель должен получить печатный или электронный чек. О способах выдачи чеков мы подробнее поговорим в следующих уроках. Если расчёт произведён, а чек не выдан, это может повлечь предупреждение или наложение штрафа размером 2 тысячи рублей – на должностных лиц и 10 тысяч рублей – на юридических лиц.

Покупатель может отправить жалобу о невыдачи чека через сайт налоговой. По каждому обращению проводится выездная проверка и накладывается административная ответственность.