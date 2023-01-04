Единый налоговый платеж 2023: что изменится

Что случилось

С 1 января 2023 года внедрят новую систему уплаты налогов на единый налоговый счет (ЕНС) в виде единого налогового платежа (ЕНП).

Поправки в НК РФ были приняты Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ.

В этом материале разберем нюансы нового порядка – что меняется в уплате налогов и в отчетности.

Налоги на один счет

На ЕНП надо будет перечислять деньги за все налоги (за некоторым исключением).

Отдельными платежками можно платить:

НПД самозанятых;

сбор за пользование объектами животного мира;

сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов.

Отдельными платежками надо платить:

НДФЛ по патенту для иностранцев;

госпошлину, по которой судом не выдан исполнительный документ.

При этом сальдо ЕНП – это разница между деньгами на ЕНП и денежным выражением совокупной обязанности.

Совокупная обязанность – это общая сумма налогов, взносов, авансовых платежей, которые должен заплатить налогоплательщик.

Чтобы получить в ИФНС справку о состоянии расчетов по налогам (сальдо ЕНП), надо заполнить заявление КНД 1114237.

Распределение единого налогового платежа (ЕНП) будет в такой последовательности: недоимка – начиная с более ранней;

начисления с текущим сроком уплаты;

пени;

проценты;

штрафы.

Если сроки уплаты совпадают, то ЕНП распределится пропорционально суммам таких обязательств.

Для уплаты налогов на ЕНС поменяют правила заполнения платежных поручений. Минфин подготовил целых три проекта изменений.

Сроки для налогов

Установят единые сроки для уплаты налогов – 28 число соответствующего месяца.

Как поменяются сроки уплаты некоторых основных налогов, мы написали здесь.

НДФЛ

По уплате НДФЛ будут свои особенности.

Платить НДФЛ, удержанный с доходов физлиц, надо будет до 28 числа по выплатам за период с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.

Но для декабря и января есть свои нюансы.

В январе удержанный НДФЛ с 1 января по 22 января надо заплатить не позднее 28 января.

В декабре налог за период с 23 декабря по 31 декабря надо заплатить не позднее последнего рабочего дня календарного года.

Смотрите в таблице сроки уплаты НДФЛ в 2023 году.

Период Дата уплаты (с учетом переноса из-за выходных) С 01.01.2023 по 22.01.2023 30.01.2023 С 23.01.2023 по 22.02.2023 28.02.2023 С 23.02.2023 по 22.03.2023 28.03.2023 С 23.03.2023 по 22.04.2023 28.04.2023 С 23.04.2023 по 22.05.2023 29.05.2023 С 23.05.2023 по 22.06.2023 28.06.2023 С 23.06.2023 по 22.07.2023 28.07.2023 С 23.07.2023 по 22.08.2023 28.08.2023 С 23.08.2023 по 22.09.2023 28.09.2023 С 23.09.2023 по 22.10.2023 30.10.2023 С 23.10.2023 по 22.11.2023 28.11.2023 С 23.11.2023 по 22.12.2023 28.12.2023 С 23.12.2023 по 31.12.2023 29.12.2023

Сдача отчетов

С 2023 года устанавливается единый срок представления налоговых деклараций – не позднее 25 числа. При этом периодичность сдачи отчетов осталась прежней.

То есть декларации по НДС, налогу на прибыль, РСВ надо будет по-прежнему сдавать раз в квартал.

Декларацию по УСН и декларацию по налогу на имущество – раз в год.

Например, сдавать декларацию по УСН надо будет:

организациям – до 25 марта следующего года;

ИП – до 25 апреля следующего года.

Кроме того, надо будет сдавать в ИФНС новые отчеты об авансовых платежах (уведомления). Вопрос с ними окончательно будет решен не раньше, чем в январе.

Уведомление по закону надо сдавать в ИФНС до 25 числа месяца, на который приходится срок уплаты налога (взносов).

В частности, надо будет сдавать уведомления по УСН, страховым взносам.

В уведомлении по НДФЛ надо указывать налог, исчисленный и удержанный с 23 числа прошлого месяца по 22 число текущего.

Уведомление на НДФЛ за период с 23.12 по 31.12 надо сдать не позднее последнего рабочего дня года.

Кстати, из-за введения ЕНП обновят некоторые отчеты. Например, будет новая декларация по УСН.

Приказом ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/881@ изменили форму расчета 6-НДФЛ, в котором теперь только 4 строки со сроками уплаты налога в квартал (3 срока до 28 числа и одна строка для декабря, когда будет 4 срока).