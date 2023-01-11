Как выдавать зимние средства защиты работникам в 2023 году

Зимние СИЗ необходимы для защиты работников от неблагоприятных погодных условий и защиты от холода и выдаются они в зависимости от профессии или от того, выполняет ли сотрудник работы на холоде, в соответствии с Типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты.

Какие требования предъявляют к зимним СИЗ?

Во-первых, все СИЗ, которые выдаются работникам, должны соответствовать их полу, росту, размерам, а также характеру и условиям выполняемой ими работы.

Во-вторых, в соответствии с п. 4 Приложения 1 к ТР ТС 019/2011, к зимним СИЗ относятся:

защитная одежда;

средства защиты рук;

обувь с защитой от скольжения;

головные уборы.

Также в соответствии с ГОСТ Р 12.4.236-2011, утепленные СИЗ делятся на четыре класса защиты, которые различаются по температуре воздуха и скорости ветра в зимние месяцы:

4 класс – для использования в «особом» (IA) климатическом поясе с температурой воздуха –25 0С и скоростью ветра 6,8 м/сек;

3 класс – в IV (IБ) климатическом поясе с температурой воздуха –41 0С и скоростью ветра 1,3 м/сек;

2 класс – в III (II) климатических поясах при температуре воздуха –18 0С и скорости ветра 3,6 м/сек;

1 класс – используется в II–I (III) климатических поясах при температуре воздуха минус 0С и скорости ветра 5,6 м/сек.

Когда нужно выдавать зимние СИЗ?

В соответствии с п. 21 Межотраслевых правил – Приказ Минздравсоцразвития № 290н от 01.06.2009 года, сроки выдачи зимней спецодежды зависят от климатических зон, в которых расположены организации.

Работодатели вправе самостоятельно прописать в локальных нормативных актах срок выдачи зимних СИЗ в рамках холодного периода года (когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже +10 С)

Работодатель должен выдать один комплект зимних СИЗ, но часто для удобства выдают два комплекта, что также позволяет увеличить срок использования СИЗ в два раза.

На какой срок выдаются зимние СИЗ?

Срок, на который выдаются зимняя спецодежда тоже зависит от климатического пояса. Важно учесть, что время хранения СИЗ также входит в сроки носки СИЗ. Зимние СИЗ не должны оставаться у работника после окончания зимнего сезона – их хранение должен обеспечить работодатель в специально выделенных помещениях.

Время пользования СИЗ также прописывается в локальном акте работодателя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников и местных климатических условий.

Обращаем внимание, что с 1 сентября 2023 года вступят в силу новые единые типовые нормы выдачи работникам средств индивидуальной защиты (приказ Минтруда РФ № 766н и приказ № 767н от 29.10.2021 года). Эти нормы заменят действующие на данный момент Межотраслевые правила обеспечения работников СИЗ, 64 Типовые нормы бесплатной выдачи СИЗ и Типовые нормы бесплатной выдачи смывающих и обезвреживающих средств.

И еще одно важное дополнение: если работники не получили положенные СИЗ, они имеют право отказаться от выполнения своих трудовых обязанностей, а работодатель будет обязан оплатить работникам возникший простой.