Дарья Козырева, адвокат «Китсинг и партнёры»: 2023 год в налоговом контроле будет предсказуемым

Дарья Козырева, адвокат АБ «Китсинг и партнёры»

– Расскажите, как в налоговых спорах прошел 2022 год. Какие основные тенденции в уголовных делах появились?

Во-первых, мы видим снижение количества зарегистрированных налоговых преступлений.

Статистика по состоянию на октябрь 2022 года – 4611, против 5543 в 2021 году.

Во многом, это связано с возвращением в марте 2022 года специального порядка возбуждения уголовных дел по налоговым преступлениям. Напомню, поправки в ст.ст. 140, 144 УПК РФ были направлены на прекращение порочной практики «самостоятельного» возбуждения уголовных дел правоохранителями по ст. 199 УК РФ без учета мнения налоговой.

Интересно, что Следственный комитет РФ сразу же попытался обойти изменения. По мнению правоохранителей, для возбуждения уголовного дела достаточен любой материал от налоговиков, в том числе направленный в порядке межведомственного взаимодействия (п. 3 ст. 82 НК РФ). Например, справка о возможном нарушении законодательства. Однако Генпрокуратура пресекла такие нарушения.

Для инициирования уголовного преследования строго необходимо решение о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения (п. 3 ст. 32 НК РФ), какой-либо иной документ не подойдет, как бы этого не хотелось.

Дальше. Все чаще фигурантами налоговых уголовных дел становятся бенефициары (они же собственники, учредители, теневые руководители) компаний.

Например, в начале декабря в Санкт-Петербурге вынесли приговор бывшему собственнику ООО «Росан Трейд» Андрею Кушулю. Он был признан виновным в организации схемы уклонения от уплаты налогов на сумму около 2 млрд рублей.

В-третьих, 2022 год запомнился вынесением суровых приговоров. Как правило, предприниматели получают условный срок. Вместе с тем, например, гендиректор ООО «КазаньТрансЭкспедиция» Александр Кукаров получил за уклонение от уплаты налогов в размере 81,7 млн рублей 2,5 года лишения свободы реально, гендиректор «Даль-Балтикстрой» Иван Грибов (c учетом апелляционного обжалования) – 3 года и 5 месяцев, похожее наказание, но лишь месяцем больше получил уже упомянутый Андрей Кушуль. Практика тревожная.

– Звучит очень мрачновато...

Напугала? Есть и положительные решения, которые не могут не радовать. Налоговая реконструкция прочно вошла в обиход правоохранителей. Если раньше суды были склонны вернуть дело прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ, если фактические расходы по сделке компании не были учтены при расчете недоимки в рамках судебной экспертизы (а следовательно ущерб, причиненный преступлением, по мнению судов, являлся неопределенным и неконкретизированным), то теперь можно встретить даже оправдательные приговоры. Пример – почитайте Приговор Демского районного суда г. Уфы от 09.03.2022 по делу № 1-02/2022.

– Несколько раз в течение 2022 года заходила речь о смягчении уголовной ответственности по налогам. Как бы Вы прокомментировали подобные слухи и попытки?

Как ни печально, по сути, единственная инициатива по налоговым составам, которая «прошла» в этом году – возвращение специального порядка возбуждения уголовных дел. Много и на разных уровнях говорили об увеличении преступных порогов, переводе тяжких налоговых преступлений в категорию средней тяжести, закреплении обязанности следователя по отказу в возбуждении уголовного дела в случае полного погашения задолженности, однако этого не случилось. Может быть, дождемся в 2023 году.

Если получится – будет неимоверно здорово. Перевод тяжких налоговых преступлений в категорию средней тяжести сократит сроки давности уголовного преследования (с 10 до 6 лет), а также позволит воспользоваться судебным штрафом при обвинении в сокрытии имущества от взыскания недоимки в особо крупном размере (ч. 2 ст.199.2 УК РФ).

Повышение преступных порогов привлечения к ответственности, в свою очередь, будет отвечать интересам средних и крупных налогоплательщиков, которые легко «переходят» текущую отметку в 15 млн рублей.

– Что, по Вашему, нужно пересмотреть в своем налоговом учете и планировании бизнесмену в 2023 году?

Как показывает практика, эффективным инструментом доказывания реальности сделок в рамках ВНП и аргументом при выстраивании защитной позиции по уголовному делу является регламент проверки контрагентов, при условии, что он не просто грамотно составлен, но также и фактически исполняется. Поэтому рекомендую предпринимателям проверить локальные акты и при необходимости внести изменения.

– Были ли в Вашей практике за год знаковые судебные дела, о которых стоит знать бизнесу?

В научных кругах много спорят о том, могут ли несколько бенефициаров компании стать фигурантами одного «налогового» уголовного дела. Могу поделиться, что в одном из дел, находящихся в адвокатском производстве, у нас именно такая ситуация – следователь предъявил обвинение сразу двум «теневым» руководителям в уклонении от уплаты налогов. Поэтому на практике сложностей для правоохранителей не возникает. Собственники – будьте бдительны!

– Каким будет 2023 год со стороны налогового контроля для бизнеса?

С точки зрения уголовного права – предсказуемым. Учитывая, что теперь «налоговые» уголовные дела возбуждаются только по материалам, направленным налоговиками, предприниматели смогут, не побоюсь этого слова, управлять своими уголовными рисками.