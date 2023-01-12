Новый ФСБУ 28/2022 по инвентаризации. Что это такое

Когда надо будет применять стандарт

Чиновники предполагают сделать ФСБУ 28/2022 об инвентаризации обязательным с 01.04.2025. Но желающие смогут применять стандарт досрочно – после того, как Минфин издаст официальный приказ о появлении нового стандарта.

Новый ФСБУ фактически заменит Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (приказ Минфина от 13.06.1995 № 49).

Когда проводить инвентаризацию обязательно

Для вашего удобства мы собрали случаи обязательной инвентаризации в таблицу. А также указали даты, на которые в каждом случае инвентаризацию надо проводить.

Событие Дата проведения инвентаризации Составление годовой отчетности По состоянию на отчетную дату Передача имущества в аренду или пользование Непосредственно перед передачей Возврат имущества из аренды или пользования Непосредственно перед возвратом Смена материально-ответственного лица В день приемки-передачи дел Смена бригадира В день приемки-передачи дел Выбытие из бригады более 50 процентов работников В день приемки-передачи дел Требование работника бригады В день, когда предъявлено требование Порча активов В день, когда выявлена порча Пожар, авария, стихийное бедствие Сразу по окончании события Реорганизация организации (кроме преобразования) Перед составлением передаточного акта или разделительного баланса Ликвидация организации Перед составлением промежуточного ликвидационного баланса

Нужна ли комиссия для инвентаризации

Персональный состав инвентаризационной комиссии утверждает руководитель компании. Нельзя включать в комиссию человека, материальную ответственность которого и будут проверять. Состав комиссии, в отличие от Методических указаний, не оговаривается.

Правила по численности комиссии на инвентаризации будут смягчены. Теперь результаты инвентаризации могут признать недействительными, если отсутствует 1/5 и больше членов комиссии. Иначе говоря, в комиссии из шести человек одного может и не быть. А вот в комиссии из трех должны быть все.

Если организация большая, то инвентаризационных комиссий может быть сразу несколько.

Есть три ситуации, когда комиссию внутри компании вообще можно не создавать, если:

работниками организации являются только руководитель и главный бухгалтер;

компания заключает договор об оказании услуг по проведению инвентаризации с аудиторской организацией или индивидуальным аудитором;

инвентаризация проводится ревизионной комиссией общества.

Какие документы следует оформить

В результате работы комиссии должны быть получены сведения:

о фактическом наличии объектов инвентаризации;

сопоставление их с данными регистров бухучета;

результаты инвентаризации.

Они подлежат оформлению документами. Сюда входят, в частности, инвентаризационные описи, акты инвентаризации, сличительные ведомости. Можно применять документы, в которых объединены сведения о фактическом наличии объектов инвентаризации и результаты инвентаризации.

К документам инвентаризации приобщаются, в частности:

акты обмеров, технические расчеты;

объяснения материально ответственных лиц о допущенной пересортице.

В случае, когда применение обычных способов проверки фактического наличия отдельных видов активов невозможно или излишне затратно, допускается применение альтернативных способов. Например, видео-фиксация или фото-фиксация.

Как определить результаты инвентаризации

ФСБУ об инвентаризации предполагает использовать результаты инвентаризации так.

1. Определить объекты, которые выявили в результате инвентаризации. Есть ли пересортица.

2. Установить недостачу. Разделить ее на утраченные объекты и испорченные. Затем поделить недостачу активов исходя из норм естественной убыли:

в пределах норм;

сверх норм;

для которых нормы не предусмотрены.

3. Оценить, как можно использовать поврежденное имущество. Есть ли вариант его продать. Можно ли взыскать потери с виновных лиц.

4. Проверить задолженности на сомнительность и безнадежность. Не нужно ли их списать.

Как оценить результаты

Оценку результату инвентаризации надо проводить на дату, когда инвентаризация проводилась.