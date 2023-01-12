Зарплата

МРОТ с 1 января 2023 года

Федеральный закон от 19.12.2022 № 522-ФЗ внес изменения в закон о МРОТ и приостановил действие некоторых отдельных его положений. В результате МРОТ считается в 2023 году по-новому. Поменялся и размер МРОТ на 2023 год.

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МРОТ с 1 января 2023 года

Федеральный закон от 19.12.2022 № 522-ФЗ можно найти здесь.

Размер МРОТ:

Показатель

Значение на 01.01.2023

Значение на 01.06.2022

МРОТ

16 242

15 279

Размер МРОТ в 2023 году стал больше на 963 рубля или на 6,3%.

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Что изменилось в расчете МРОТ в 2023 году

С 2021 года, согласно закону от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», МРОТ привязан к медианной зарплате.

Медианная зарплата (МЗ) – это не средняя зарплата по стране. Средний показатель не очень объективный, так как включает заработок любых сотрудников – от рядовых до руководителей.

МЗ рассчитывается, исходя из заработка полученного группой работников с приблизительно одинаковыми «характеристиками»: должностью, профессией, условиями труда и т.д. Такой показатель более точный.

Расчет МРОТ производят, исходя из величины МЗ за предыдущий год (по данным Росстата). Соотношение МРОТ и медианной зарплаты – 42%.

Но поправки закона № 522-ФЗ приостановили эти правила на 2023 и 2024. На 2023 год МРОТ рассчитан по новой формуле:

Новый МРОТ 2023 = (ПМ 2023 / ПМ 2022 + 3%) х МРОТ 2022.

Где, ПМ – это прожиточный минимум трудоспособного населения. На 2023 ПМ равен 15 669 руб.

На что влияет МРОТ?

Работодатель не может платить сотруднику зарплату меньше МРОТ за работу в режиме полного рабочего дня (см. ст. 133 ТК). Кроме того, в регионе может действовать соглашение, по которому установлен размер минимальной заработной платы выше МРОТ. Также при расчете заработка нужно учесть, что МРОТ не включает районные коэффициенты и северную надбавку.

Пример: в регионе действует северная надбавка 50% и районный коэффициент 15%, значит минимальная зарплата для работника в таком регионе (при условии полного рабочего дня) составит с 1 января 2023 года:

16242 * 50% = 8 136,00

16242 * 15% = 2 440,80

16242 + 8 136 + 2 440,80 = 26 818,80 руб.

МРОТ влияет на размер пособий. Например, на размер минимального больничного или выплаты по беременности и родам.

Несоблюдение размеров выплат может повлечь серьезные штрафы согласно ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ:

  • на должностных лиц – от 10 000 до 20 000 руб.;

  • на ИП – от 1 000 до 5 000 руб.;

  • на организации – от 30 000 до 50 000 руб.

При повторном нарушении размеры штрафов увеличиваются.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Зарплата
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