МРОТ с 1 января 2023 года

Размер МРОТ в 2023 году стал больше на 963 рубля или на 6,3%.

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Что изменилось в расчете МРОТ в 2023 году

С 2021 года, согласно закону от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», МРОТ привязан к медианной зарплате.

Медианная зарплата (МЗ) – это не средняя зарплата по стране. Средний показатель не очень объективный, так как включает заработок любых сотрудников – от рядовых до руководителей.

МЗ рассчитывается, исходя из заработка полученного группой работников с приблизительно одинаковыми «характеристиками»: должностью, профессией, условиями труда и т.д. Такой показатель более точный.

Расчет МРОТ производят, исходя из величины МЗ за предыдущий год (по данным Росстата). Соотношение МРОТ и медианной зарплаты – 42%.

Но поправки закона № 522-ФЗ приостановили эти правила на 2023 и 2024. На 2023 год МРОТ рассчитан по новой формуле:

Новый МРОТ 2023 = (ПМ 2023 / ПМ 2022 + 3%) х МРОТ 2022.