Отпуска

Можно ли дать отпуск работнику, не отработавшему полгода

Ежегодно предоставляемый отпуск вновь принятому на работу работнику нужно заработать – таково правило, закрепленное в ТК. Однако возможны ситуации, когда отдых предоставляется досрочно.

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Можно ли дать отпуск работнику, не отработавшему полгода
Иллюстрация: Vicente Núñez/unsplash

О них – в нашем материале.

Возникновение права на отпуск

Возможность ухода в ежегодный отпуск у вновь принятого на работу лица появляется лишь после полугода непрерывной работы у нового работодателя (ст. 122 ТК), хотя возможно и отклонение от этого правила. Возникновение отклонений вызывается наличием:

  • обстоятельств, обязывающих работодателя отпустить работника в отпуск в удобное для него время (в т. ч. досрочно);

  • взаимного согласия сторон трудового договора на досрочное предоставление времени отдыха.

Уход в отпуск в последующие годы с обязательной отработкой какого-либо промежутка времени из того периода, за который предоставляется ежегодный отдых, никак не связывается (ст. 122 ТК). То есть отпуск всегда (в т. ч. и в первый год работы) можно получить авансом. В дальнейшем работник должен будет либо отработать период, за который он получил отпуск, либо из его дохода при увольнении будут удержаны излишне выплаченные отпускные (ст. 137 ТК).

Сведения о промежутке времени, предназначенном для отпуска работника в году его трудоустройства, работодатель добавит к графику отпусков, утвержденному им до наступления текущего года. И этот график будет соблюдаться, если у работника не возникнут обстоятельства, в силу которых он сможет попросить о переносе времени отдыха.

Обстоятельства, обязывающие предоставить отпуск досрочно

К числу обстоятельств, обязывающих работодателя отпустить работника в отпуск до истечения полугода, относятся:

  • беременность – предоставление ежегодного отпуска увязывается с отпуском по беременности и родам и происходит непосредственно до или после него (ст. 122 ТК, 260 ТК);

  • наличие у работника возраста менее 18 лет (ст. 122 ТК, 267 ТК);

  • усыновление ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев (ст. 122 ТК);

  • факт ожидания мужем рождения ребенка его женой в период оформленного ей отпуска по беременности и родам (ст. 123 ТК);

  • наличие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – имеет значение для одного из родителей (опекунов, попечителей, приемных родителей), воспитывающих такого ребенка (ст. 262.1 ТК);

  • наличие в семье более 2 детей в возрасте до 12 лет (ст. 262.2 ТК);

  • факт предоставления ежегодного отпуска по месту основной работы – для совместителей (ст. 286 ТК).

Право предоставления отпуска в удобное для работника время закреплено также и в других нормативных актах. Например, досрочно временем отдыха могут воспользоваться:

В иных случаях работодатель не обязан, но может дать согласие на досрочное предоставление отпуска.

Как уйти в отпуск до истечения полугода?

О наличии обстоятельств, дающих работнику право на использование отпуска в удобное для него время, может быть известно уже на момент его трудоустройства. В этом случае в график отпусков данные по времени отдыха такого работника сразу вносятся с учетом его пожеланий, и в досрочный отпуск он пойдет по графику.

Но соответствующие обстоятельства могут возникнуть и позже даты принятия на работу. Чтобы изменить период отдыха, зафиксированный в графике отпусков по истечении первого полугода работы, работнику потребуется подать работодателю заявление с просьбой о переносе времени отпуска и пояснением причин, в силу которых появилась возможность претендовать на такой перенос. Причину следует подтвердить копиями документов, свидетельствующими о ее наличии.

Если же работнику потребуется досрочный отпуск по какой-либо иной причине, не обязывающей работодателя дать согласие на него, то тоже придется оформить заявление с просьбой о переносе времени отдыха и указанием, для чего нужен этот перенос. Однако работодатель вправе в такой ситуации не удовлетворить просьбу работника.

Подводим итоги

Для лиц, вновь принимаемых на работу, действует общее правило, в силу которого право на первый ежегодный отпуск возникает не раньше, чем через полгода работы. Однако это правило исполняется не всегда, поскольку существуют основания, требующие отпустить работника на отдых в любое удобное для него время. А при отсутствии таких оснований работодатель может просто пойти работнику навстречу и выполнить его просьбу о досрочном отпуске.

Основания, обязывающие предоставить работнику отпуск в указанное им время, достаточно разнообразны и содержатся как в ТК, так и в ряде иных законов. Большинство из них связаны с ожиданием или наличием в семье ребенка (детей), а также с заслугами перед страной.

Право на досрочный отпуск (при наличии оснований) можно заявить при приеме на работу. В этом случае в график отпусков время отдыха нового работника попадет уже с учетом его пожеланий.

Если же основания, дающие право на выбор времени отдыха, возникнут позже даты приема на работу, то для изменения периода, отведенного на отпуск, работнику придется подать работодателю заявление о переносе этого периода с указанием причины переноса и подтверждением ее документами.

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Источник:
Блог кадровика
Рубрика:
Отпуска
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