Можно ли дать отпуск работнику, не отработавшему полгода

О них – в нашем материале.
Возникновение права на отпуск
Возможность ухода в ежегодный отпуск у вновь принятого на работу лица появляется лишь после полугода непрерывной работы у нового работодателя (ст. 122 ТК), хотя возможно и отклонение от этого правила. Возникновение отклонений вызывается наличием:
обстоятельств, обязывающих работодателя отпустить работника в отпуск в удобное для него время (в т. ч. досрочно);
взаимного согласия сторон трудового договора на досрочное предоставление времени отдыха.
Уход в отпуск в последующие годы с обязательной отработкой какого-либо промежутка времени из того периода, за который предоставляется ежегодный отдых, никак не связывается (ст. 122 ТК). То есть отпуск всегда (в т. ч. и в первый год работы) можно получить авансом. В дальнейшем работник должен будет либо отработать период, за который он получил отпуск, либо из его дохода при увольнении будут удержаны излишне выплаченные отпускные (ст. 137 ТК).
Сведения о промежутке времени, предназначенном для отпуска работника в году его трудоустройства, работодатель добавит к графику отпусков, утвержденному им до наступления текущего года. И этот график будет соблюдаться, если у работника не возникнут обстоятельства, в силу которых он сможет попросить о переносе времени отдыха.
Обстоятельства, обязывающие предоставить отпуск досрочно
К числу обстоятельств, обязывающих работодателя отпустить работника в отпуск до истечения полугода, относятся:
беременность – предоставление ежегодного отпуска увязывается с отпуском по беременности и родам и происходит непосредственно до или после него (ст. 122 ТК, 260 ТК);
наличие у работника возраста менее 18 лет (ст. 122 ТК, 267 ТК);
усыновление ребенка (детей) в возрасте до 3 месяцев (ст. 122 ТК);
факт ожидания мужем рождения ребенка его женой в период оформленного ей отпуска по беременности и родам (ст. 123 ТК);
наличие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – имеет значение для одного из родителей (опекунов, попечителей, приемных родителей), воспитывающих такого ребенка (ст. 262.1 ТК);
наличие в семье более 2 детей в возрасте до 12 лет (ст. 262.2 ТК);
факт предоставления ежегодного отпуска по месту основной работы – для совместителей (ст. 286 ТК).
Право предоставления отпуска в удобное для работника время закреплено также и в других нормативных актах. Например, досрочно временем отдыха могут воспользоваться:
супруги военнослужащих (одновременно с отпуском, предоставленным супругу) – п. 11 ст. 11 закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»;
лица, награжденные знаком «Почетный донор России», – подп. 1 п. 1 ст. 23 закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве...»;
лица, подвергшиеся воздействию радиации, – п. 15 ст. 2 закона от 10.01.2002 № 2-ФЗ «О социальных гарантиях...», п. 5 ст. 14, п. 1 ч. 2 ст. 15 Закона от 15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите...»;
инвалиды боевых действий 1-2 групп – подп. 17 п. 1 ст. 14 закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах»;
участники ВОВ – подп. 13 п. 1 ст. 15 закона № 5-ФЗ;
ветераны боевых действий – подп. 11 п. 1, подп. 4 п. 2, подп. 3 п. 3 ст. 16 закона № 5-ФЗ;
военнослужащие частей, не входивших в состав действующей армии в период ВОВ, а также военнослужащие, награжденные орденами или медалями за службу в период ВОВ, – п. 9 ст. 17 закона № 5-ФЗ;
лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда, – подп. 9 п. 1 ст. 18 закона № 5-ФЗ;
лица, работавшие в период ВОВ в тылу на оборонительных и военных объектах, – подп. 10 п. 1 ст. 19 закона № 5-ФЗ;
Герои Труда (социалистического и РФ) и полные кавалеры ордена Трудовой Славы – п. 2 ст. 6 закона от 09.01.1997 № 5-ФЗ «О предоставлении социальных гарантий...»;
Герои (СССР и РФ) и полные кавалеры ордена Славы – п. 3 ст. 8 закона от 15.01.1993 № 4301-1 «О статусе Героев...».
В иных случаях работодатель не обязан, но может дать согласие на досрочное предоставление отпуска.
Как уйти в отпуск до истечения полугода?
О наличии обстоятельств, дающих работнику право на использование отпуска в удобное для него время, может быть известно уже на момент его трудоустройства. В этом случае в график отпусков данные по времени отдыха такого работника сразу вносятся с учетом его пожеланий, и в досрочный отпуск он пойдет по графику.
Но соответствующие обстоятельства могут возникнуть и позже даты принятия на работу. Чтобы изменить период отдыха, зафиксированный в графике отпусков по истечении первого полугода работы, работнику потребуется подать работодателю заявление с просьбой о переносе времени отпуска и пояснением причин, в силу которых появилась возможность претендовать на такой перенос. Причину следует подтвердить копиями документов, свидетельствующими о ее наличии.
Если же работнику потребуется досрочный отпуск по какой-либо иной причине, не обязывающей работодателя дать согласие на него, то тоже придется оформить заявление с просьбой о переносе времени отдыха и указанием, для чего нужен этот перенос. Однако работодатель вправе в такой ситуации не удовлетворить просьбу работника.
Подводим итоги
Для лиц, вновь принимаемых на работу, действует общее правило, в силу которого право на первый ежегодный отпуск возникает не раньше, чем через полгода работы. Однако это правило исполняется не всегда, поскольку существуют основания, требующие отпустить работника на отдых в любое удобное для него время. А при отсутствии таких оснований работодатель может просто пойти работнику навстречу и выполнить его просьбу о досрочном отпуске.
Основания, обязывающие предоставить работнику отпуск в указанное им время, достаточно разнообразны и содержатся как в ТК, так и в ряде иных законов. Большинство из них связаны с ожиданием или наличием в семье ребенка (детей), а также с заслугами перед страной.
Право на досрочный отпуск (при наличии оснований) можно заявить при приеме на работу. В этом случае в график отпусков время отдыха нового работника попадет уже с учетом его пожеланий.
Если же основания, дающие право на выбор времени отдыха, возникнут позже даты приема на работу, то для изменения периода, отведенного на отпуск, работнику придется подать работодателю заявление о переносе этого периода с указанием причины переноса и подтверждением ее документами.