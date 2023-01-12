Чему бухгалтеру надо научиться в 2023 году, чтобы повысить зарплату

Что еще за финансовые риски

Общее понятие вы точно хоть раз слышали. Финансовый риск – это риск потери денежных средств и капитала. По-научном, это вероятность негативного события, влияющего на уменьшение дохода или капитала, возникающего из-за неопределенности условий финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Теперь о том, как ими можно управлять.

Управление финансовыми рисками: минимизация

Главная суть управления финансовыми рисками – это их минимизировать. Но вообще с этой целью разные специалисты выбирают разные подходы.

Избегать финансовых рисков

То есть мы идем строго по проверенному пути. Например, работая только с надежными поставщиками и партнерами. Это, конечно, в теории – тем более, для 2023 года.

На практике этот способ трудно реализуем. Например, на рынке только один ближайший поставщик, который выпускает ту или иную продукцию, но он относится к ненадежным. Приостановка работы с таким может грозить производству крахом. А что сказать о нынешнем параллельном импорте? Разве тут избежишь рисков?

Это абсолютно консервативный подход, который не дает практического роста и развития предприятию.

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Предотвращать финансовые риски

Здесь, конечно, нужно острожное информирование, запланированное ведение деятельности. В него входят:

мониторинг;

сбор;

анализ информации о рынке;

прогнозирование развития ситуации на рынке;

планирование на всех уровнях деятельности компании, а именно стратегическое, оперативное, использование маркетинговых операций и установка лимитов получения гарантий обеспечения деятельности.

По сути, тоже довольно трудно реализуемый сейчас подход. Но вплести его элементы в свой управленческий учет можно вполне.

Принимать финансовые риски

Появился определенный риск – принимаем его как неизбежное. Бизнес демонстрирует готовность идти на риск, создает определенные резервы, направляет рисковую деятельность и локализует негативные сценарии, влияет на общую финансовую устойчивость.

В таком режиме обычно предпочитают работать новаторы. Однако такой подход демонстрирует непредсказуемый итог. Возможен как кратный быстрый рост прибыли, так и серьезное падение доходов. Вполне подходит к нынешним нестабильным временам.

Перенести рисковые факторы на посредника«

В этом случае используются инструменты страхования деятельности в различных страховых компаниях. Такой подход преобладает среди компаний, имеющих определенный вес на рынке.

То есть среди тех, которые могут гарантировать своим имуществом страховые риски, активно развиваются и могут позволить себе применять инструменты финансовых посредников для создания устойчивости операционной деятельности.

Окей, где всему этому управлению учиться?

Собственники готовы платить за управленческий учет и управление рисками больше, чем за налоговые. Потому что именно «управленка» необходима для роста и развития бизнеса.

Бухгалтеры, которые если не перешли в финдиры, но стали готовить управленческую отчетность для собственника, получают в 5-7 раз больше своих коллег, сосредоточенных исключительно на «обслуживании» налоговиков.