Управленческий учет

Чему бухгалтеру надо научиться в 2023 году, чтобы повысить зарплату

Да супергероем стать, скажете вы. Ибо чему еще надо учиться, чтобы директор наконец понял, что вы не просто на кнопочки жмете? Но если серьезно, то пора учиться управлять финансовыми рисками предприятия.

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Чему бухгалтеру надо научиться в 2023 году, чтобы повысить зарплату
Иллюстрация: Вера Ревина /«Клерк»

Что еще за финансовые риски

Общее понятие вы точно хоть раз слышали. Финансовый риск – это риск потери денежных средств и капитала. По-научном, это вероятность негативного события, влияющего на уменьшение дохода или капитала, возникающего из-за неопределенности условий финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Теперь о том, как ими можно управлять.

Управление финансовыми рисками: минимизация

Главная суть управления финансовыми рисками – это их минимизировать. Но вообще с этой целью разные специалисты выбирают разные подходы.

Избегать финансовых рисков

То есть мы идем строго по проверенному пути. Например, работая только с надежными поставщиками и партнерами. Это, конечно, в теории – тем более, для 2023 года.

На практике этот способ трудно реализуем. Например, на рынке только один ближайший поставщик, который выпускает ту или иную продукцию, но он относится к ненадежным. Приостановка работы с таким может грозить производству крахом. А что сказать о нынешнем параллельном импорте? Разве тут избежишь рисков?

Это абсолютно консервативный подход, который не дает практического роста и развития предприятию.

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Предотвращать финансовые риски

Здесь, конечно, нужно острожное информирование, запланированное ведение деятельности. В него входят:

  • мониторинг;
  • сбор;
  • анализ информации о рынке;
  • прогнозирование развития ситуации на рынке;
  • планирование на всех уровнях деятельности компании, а именно стратегическое, оперативное, использование маркетинговых операций и установка лимитов получения гарантий обеспечения деятельности.

По сути, тоже довольно трудно реализуемый сейчас подход. Но вплести его элементы в свой управленческий учет можно вполне.

Принимать финансовые риски

Появился определенный риск – принимаем его как неизбежное. Бизнес демонстрирует готовность идти на риск, создает определенные резервы, направляет рисковую деятельность и локализует негативные сценарии, влияет на общую финансовую устойчивость.

В таком режиме обычно предпочитают работать новаторы. Однако такой подход демонстрирует непредсказуемый итог. Возможен как кратный быстрый рост прибыли, так и серьезное падение доходов. Вполне подходит к нынешним нестабильным временам.

Перенести рисковые факторы на посредника«

В этом случае используются инструменты страхования деятельности в различных страховых компаниях. Такой подход преобладает среди компаний, имеющих определенный вес на рынке.

То есть среди тех, которые могут гарантировать своим имуществом страховые риски, активно развиваются и могут позволить себе применять инструменты финансовых посредников для создания устойчивости операционной деятельности.

Окей, где всему этому управлению учиться?

Собственники готовы платить за управленческий учет и управление рисками больше, чем за налоговые. Потому что именно «управленка» необходима для роста и развития бизнеса.

Бухгалтеры, которые если не перешли в финдиры, но стали готовить управленческую отчетность для собственника, получают в 5-7 раз больше своих коллег, сосредоточенных исключительно на «обслуживании» налоговиков.

Если вы уже задумались, то пора познакомиться с курсом повышения квалификации «Клерка». Мы дадим пошаговый алгоритм настройки управленческих отчетов и покажем, как их встроить в ваш повседневный учет, чтобы не перерабатывать, но при этом получать реальную картину для ведения бизнеса.

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