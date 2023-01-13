Госзакупки

Казначейство разъяснило, как оштрафуют заказчиков за нарушение порядка электронной приемки

Казначейство разъяснило, к какой ответственности привлекут заказчиков за нарушение порядка электронной приемки. Также специалисты ведомства напомнили, для каких контрактов проведение электронной приемки является обязательным.

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Казначейство разъяснило, как оштрафуют заказчиков за нарушение порядка электронной приемки
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Рассмотрение документа о приемке

Казначейство напомнило, что заказчик подписывает электронный документ о приемке или формирует мотивированный отказ от приемки и размещает в ЕИС в срок, предусмотренный контрактом. Такой срок должен составлять не более 20 рабочих дней, следующих за днем поступления от поставщика документа о приемке.

За нарушение сроков подписания и размещения документа о приемке или мотивированного отказа должностное лицо заказчика оштрафуют на 20 тыс. руб. (ч. 9 ст. 7.32 КоАП).

Размещение сведений о приемке в ЕИС

Заказчик направляет с использованием функционала ЕИС сведения о приемке в реестр контрактов. Сделать это нужно в день подписания электронного документа о приемке. ЕИС автоматически формирует проект сведений об исполнении контракта.

Возможность редактирования таких сведений или формирования их вручную не предусмотрена.

За неразмещение или несвоевременное размещение в ЕИС документа о приемке должностное лицо заказчика оштрафуют на 20 тыс. руб. (ч. 2 ст. 7.32 КоАП).

Когда проводить электронную приемку

Заказчик обязан проводить электронную приемку по контрактам, которые заключены:

  • по итогам электронных открытых и закрытых процедур (кроме закупок по п. 5 ч. 11 ст. 24 закона № 44-ФЗ);

  • по итогам закупок, извещения или приглашения принять участие в которых размещены после 1 января 2022 года;

  • с едпоставщиком по пункту 24 или 25 части 1статьи 93 закона № 44-ФЗ;

  • с едпоставщиком по части 12 статьи 93 закона № 44-ФЗ;

  • с едпоставщиком на основании решения Правительства, региона или муниципалитета (ч. 1 или 2 ст. 15 закона № 46-ФЗ);

  • с едпоставщиком по пункту 5.1 части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ (ч. 3 ст. 22 закона № 46-ФЗ).

С 1 июля 2024 года электронная приемка станет обязательной также для контрактов в электронной форме с едпоставщиками по пунктам 1, 2, 6, 10, 13–21, 26, 28, 30, 33, 35–37, 40, 41, 46 (за исключением контрактов с физлицами), 47, 48, 52, 56 и 60 части 1 статьи 93 закона № 44-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 2 закона № 420-ФЗ).

Источник:письмо Казначейства от 05.12.2022 № 20-01-03/30540.

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Казначейство разъяснило, как оштрафуют заказчиков за нарушение порядка электронной приемки

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