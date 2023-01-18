Липовые нулевки по НДС: что говорят суды? Мнение эксперта

Чаще всего в судебном порядке подаются заявления о признании решений налогового органа недействительными, о признании действий/бездействий налоговых органов незаконными. А также исковые заявления о защите деловой репутации.

Учитывая особенности правового регулирования НДС, стадийность взимания данного налога, учет недостоверных сведений «нулевых» деклараций может привести к «налоговым разрывам», что влечет не только нарушение прав и законных интересов добросовестного налогоплательщика, но и нарушение прав и законных интересов его контрагентов.

Наиболее вероятные последствия сдачи «нулевых» деклараций по НДС неустановленным лицом для налогоплательщика: жалобы и претензии контрагентов, риски прекращения договорных отношений, в том числе и в связи с налоговыми проверками контрагентов.

Например, в деле № А56-108914/202 (ООО «Витаторг») заявитель узнала о сдаче «нулевых» деклараций по НДС после сообщений контрагентов (см. определение Верховного Суда от 04.04.2022 № 307-ЭС22-4564).

Однако, несмотря на очевидное нарушение прав и законных интересов налогоплательщиков в таких ситуациях, как вышестоящие налоговые органы, так и суды нередко по подобным вопросам делают выводы о недоказанности заявителями факта нарушения прав и законных интересов организации, собственно, на что указано и в деле № А51-14876/2021 (ООО «Ипон-Логистик»).

Указанный подход также встречается, например, в постановлении от 08.09.2022 Арбитражного Суда Дальневосточного округа по делу № А51-15288/2021 (ООО «Марин-Шиппинг») по иску налогоплательщика к инспекции о защите деловой репутации.

Заявитель требовал представить информацию об IP-адресе, с которого от имени налогоплательщика была подана нулевая корректировка.

Инспекция в ответ на письмо налогоплательщика сообщила, что сведения об IP-адресах, с которых представлялась обнуленная отчетность, в соответствии с постановлением Правительства от 03.11.1994 № 1233 отнесены к служебной информации и не подлежат распространению.

Рассматривая данный вопрос, также следует отдельно подчеркнуть, что по требованиям «аннулирования» данных «нулевых» деклараций по НДС налоговым органом существует судебная практика с противоположным подходом, а именно в части применения п. 5 ст. 80 НК в редакции закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ.

Например, Верховный Суд в определении от 15.04.2022 по делу № А55-18466/2020 (ООО «КомплектСервис») не стал пересматривать вывод нижестоящих судов о том, что права аннулировать данные «нулевых» деклараций по НДС у налогового органа нет.

Основной вывод по делу: применение нормы п. 5 ст. 80 НК в редакции закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ о том, что подобные декларации нужно считать неподанными, действуют только с 01.07.2021 года, а спорные документы были представлены в апреле 2020 года.

А вот Арбитражный суд Уральского округа в постановлении от 20.01.2022 по делу № А60-14403/2021 (ООО «Налоги и право») поддержал налогоплательщика и сделал противоположный вывод.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что проблема со сдачей «нулевых» деклараций по НДС существует и в 2022 году, но в связи с принятием закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ (норма применяется в отношении налоговых деклараций, представленных после 01.07.2021), такие споры могут в большем процентом соотношении разрешаться на досудебной стадии, именно в части требований об «аннулировании» данных «нулевой» декларации по НДС.

Более того, с 01.07.2021 можно запретить прием деклараций по НДС от уполномоченных лиц, направив в налоговый орган уведомление о запрете (отмене запрета) приема деклараций по НДС уполномоченными лицами согласно письму ФНС от 28.06.2021 № ЕА-4-15/9014@.