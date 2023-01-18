Судебная практика по налоговым спорам

Липовые нулевки по НДС: что говорят суды? Мнение эксперта

Случаи сдачи «нулевой» отчетности по НДС от неустановленных лиц, к сожалению, не являются единичными и новыми, в том числе и для 2022 года. Налогоплательщики в таких ситуациях защищают свои права и законные интересы, обращаясь в суды.

Версия для печати
Липовые нулевки по НДС: что говорят суды? Мнение эксперта
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Чаще всего в судебном порядке подаются заявления о признании решений налогового органа недействительными, о признании действий/бездействий налоговых органов незаконными. А также исковые заявления о защите деловой репутации.

Учитывая особенности правового регулирования НДС, стадийность взимания данного налога, учет недостоверных сведений «нулевых» деклараций может привести к «налоговым разрывам», что влечет не только нарушение прав и законных интересов добросовестного налогоплательщика, но и нарушение прав и законных интересов его контрагентов.

Наиболее вероятные последствия сдачи «нулевых» деклараций по НДС неустановленным лицом для налогоплательщика: жалобы и претензии контрагентов, риски прекращения договорных отношений, в том числе и в связи с налоговыми проверками контрагентов.

Например, в деле № А56-108914/202 (ООО «Витаторг») заявитель узнала о сдаче «нулевых» деклараций по НДС после сообщений контрагентов (см. определение Верховного Суда от 04.04.2022 № 307-ЭС22-4564).

Однако, несмотря на очевидное нарушение прав и законных интересов налогоплательщиков в таких ситуациях, как вышестоящие налоговые органы, так и суды нередко по подобным вопросам делают выводы о недоказанности заявителями факта нарушения прав и законных интересов организации, собственно, на что указано и в деле № А51-14876/2021 (ООО «Ипон-Логистик»).

Указанный подход также встречается, например, в постановлении от 08.09.2022 Арбитражного Суда Дальневосточного округа по делу № А51-15288/2021 (ООО «Марин-Шиппинг») по иску налогоплательщика к инспекции о защите деловой репутации.

Заявитель требовал представить информацию об IP-адресе, с которого от имени налогоплательщика была подана нулевая корректировка.

Инспекция в ответ на письмо налогоплательщика сообщила, что сведения об IP-адресах, с которых представлялась обнуленная отчетность, в соответствии с постановлением Правительства от 03.11.1994 № 1233 отнесены к служебной информации и не подлежат распространению.

Рассматривая данный вопрос, также следует отдельно подчеркнуть, что по требованиям «аннулирования» данных «нулевых» деклараций по НДС налоговым органом существует судебная практика с противоположным подходом, а именно в части применения п. 5 ст. 80 НК в редакции закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ.

Например, Верховный Суд в определении от 15.04.2022 по делу № А55-18466/2020 (ООО «КомплектСервис») не стал пересматривать вывод нижестоящих судов о том, что права аннулировать данные «нулевых» деклараций по НДС у налогового органа нет.

Основной вывод по делу: применение нормы п. 5 ст. 80 НК в редакции закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ о том, что подобные декларации нужно считать неподанными, действуют только с 01.07.2021 года, а спорные документы были представлены в апреле 2020 года.

А вот Арбитражный суд Уральского округа в постановлении от 20.01.2022 по делу № А60-14403/2021 (ООО «Налоги и право») поддержал налогоплательщика и сделал противоположный вывод.

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, что проблема со сдачей «нулевых» деклараций по НДС существует и в 2022 году, но в связи с принятием закона от 23.11.2020 № 374-ФЗ (норма применяется в отношении налоговых деклараций, представленных после 01.07.2021), такие споры могут в большем процентом соотношении разрешаться на досудебной стадии, именно в части требований об «аннулировании» данных «нулевой» декларации по НДС.

Более того, с 01.07.2021 можно запретить прием деклараций по НДС от уполномоченных лиц, направив в налоговый орган уведомление о запрете (отмене запрета) приема деклараций по НДС уполномоченными лицами согласно письму ФНС от 28.06.2021 № ЕА-4-15/9014@.

ЕНП (единый налоговый платеж)

✋ Банки ориентируются на приказ Минфина и отказываются проводить платежки по правилам ФНС

В связи с введением ЕНП должны поменяться правила оформления платежных поручений на уплату налогов. Должны, но не поменялись. Несмотря на это, ФНС опубликовала образцы платежек по новым правилам, которых не существует.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Социальные пособия

Жители новых регионов будут подтверждать право на социальные льготы на специальных комиссиях

В ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях будет больше социальных выплат, чем в остальной России. Жителям новых регионов оставят их старые льготы по старым законам и введут новые российские. Но если гражданин совершал действия против России, в выплатах откажут.

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
Читать еще