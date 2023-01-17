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Онлайн-бухгалтерия – это не враг, 200 тысяч просмотров статьи про ЕНП, монетизация блога как лекарство от выгорания

Всегда интересно послушать, что о нас думают коллеги, партнеры и клиенты. Мы ценим и критику, и похвалу. Алексей Иванов, директор по знаниям онлайн-бухгалтерии «Моё дело», рассказал, как начинал вести блог на «Клерке», как ему удалось увеличить монетизацию, набрать миллионы просмотров и доказать бухгалтерам, что онлайн-бухгалтерия им друг.

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Онлайн-бухгалтерия – это не враг, 200 тысяч просмотров статьи про ЕНП, монетизация блога как лекарство от выгорания

Алексей дал интервью подкасту «Потом доделаю». Вы можете послушать выпуск полностью или начать с 19:41 – тут как раз начинается история про «Клерк».

Подход к нашей аудитории блог «Моего дела» нашел быстро. Полезные статьи для бухгалтера с примерами, чек-листами, инструкциями по праву занимает первое место в нашем рейтинге:

image.png
https://www.klerk.ru/company/214/

Теперь бухгалтеры точно знают, что онлайн-бухгалтерия им вовсе не враг, а отличный помощник.

Статья про ЕНП, о которой Алексей говорит в интервью, набравшая 200 тысяч просмотров меньше чем за месяц после публикации, на сегодня собрала почти полмиллиона просмотров.

«С пиар-составляющей мы справились отлично, у нас буквально за полгода этот блог стал самым читаемым на „Клерке“. Сейчас там несколько миллионов просмотров статей в год, есть статьи чемпионы», – говорит Алексей.

Вот к чему приводит блог компании на «Клерке» – бухгалтеры вас любят и с удовольстивем читают.

Но, конечно, цель любого коммерческого проекта – получение прибыли. Поэтому пришлось экспериментировать и искать правильные маркетинговые ходы для монетизации – получения заявок, которые бы конвертировались в продажи.

Это у Алексея тоже получилось, пусть и пришлось перебирать решения и подход к аудитории, разбираться в том, как работает лидогенерация.

Сейчас на «Клерке» несколько десятков активных блогов компаний, среди которых крупные банки, операторы ЭДО, ОФД, консалтинговые и юридические организации – лидеры отраслей, аутсорсеры, налоговые консультанты и многие другие.

Хотите присоединиться? Узнайте, как создать успешный блог на «Клерке» и оставьте заявку вот тут.

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