Онлайн-бухгалтерия – это не враг, 200 тысяч просмотров статьи про ЕНП, монетизация блога как лекарство от выгорания

Алексей дал интервью подкасту «Потом доделаю». Вы можете послушать выпуск полностью или начать с 19:41 – тут как раз начинается история про «Клерк».

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/11781223/track/110686886" rel="nofollow" target="_blank">Блиц: Гибкое планирование и большие цели • Алексей Иванов, Моё дело</a> на Яндекс Музыке

Подход к нашей аудитории блог «Моего дела» нашел быстро. Полезные статьи для бухгалтера с примерами, чек-листами, инструкциями по праву занимает первое место в нашем рейтинге:

Теперь бухгалтеры точно знают, что онлайн-бухгалтерия им вовсе не враг, а отличный помощник.

Статья про ЕНП, о которой Алексей говорит в интервью, набравшая 200 тысяч просмотров меньше чем за месяц после публикации, на сегодня собрала почти полмиллиона просмотров.

«С пиар-составляющей мы справились отлично, у нас буквально за полгода этот блог стал самым читаемым на „Клерке“. Сейчас там несколько миллионов просмотров статей в год, есть статьи чемпионы», – говорит Алексей.

Вот к чему приводит блог компании на «Клерке» – бухгалтеры вас любят и с удовольстивем читают.

Но, конечно, цель любого коммерческого проекта – получение прибыли. Поэтому пришлось экспериментировать и искать правильные маркетинговые ходы для монетизации – получения заявок, которые бы конвертировались в продажи.

Это у Алексея тоже получилось, пусть и пришлось перебирать решения и подход к аудитории, разбираться в том, как работает лидогенерация.

Сейчас на «Клерке» несколько десятков активных блогов компаний, среди которых крупные банки, операторы ЭДО, ОФД, консалтинговые и юридические организации – лидеры отраслей, аутсорсеры, налоговые консультанты и многие другие.

Хотите присоединиться? Узнайте, как создать успешный блог на «Клерке» и оставьте заявку вот тут.