Минимальный налог на УСН: когда, как и на каких условиях платить

Это и есть минимальный налог, который нужно заплатить, если расходы превысили или сравнялись с доходами.

Эксперты бухгалтерского консалтингового агентства «Простые решения» рассказали, как можно законно сэкономить на налогах.

Формула расчета минимального налога

Возможность заплатить налоги по минимуму появляется исключительно в конце года. Ежеквартально необходимо рассчитывать и уплачивать сбор как обычно: из доходов с начала года вычитаете расходы, умножаете на налоговую ставку УСН «Доходы – Расходы» в вашем регионе и получаете налог, который нужно заплатить.

А в конце года необходимо также посчитать сумму налога по общим правилам. Но! Сравните полученную сумму с минимальным налогом – 1% от годовых доходов.

Если посчитанный как обычно налог больше 1% от дохода или равен этой сумме, вы платите обычный налог УСН. Если налог получился меньше 1% от дохода, тогда платите минимальный налог. Проще всего понять расчет на конкретном примере.

Важно! Если предприниматель совмещает УСН и патент, то в налоговую базу попадают только те доходы, которые получены от деятельности по упрощенке (письмо Минфина от 13.02.2013 № 03-11-09/3758). Так что нужно вести раздельный учет по каждой системе налогообложения.

КБК

Не отличается от КБК обычного налога при УСН «Доходы минус расходы» 182 1 05 01021 01 1000 110. Только минимальный налог за 2015 и предыдущие годы платили на отдельный КБК.

Авансовые платежи

Весь год вы как обычно перечисляли квартальные авансовые платежи УСН, а по итогам года у вас получился минимальный налог. Авансовые платежи, которые вы уже перечислили, учитываются в счёт минимального налога.

Подавать заявление о зачёте авансовых платежей в счёт минимального налога не нужно. Налоговая поймёт это из вашей декларации по УСН.

По срокам и способу уплаты минимальный налог ничем не отличается от обычного. Его нужно уплатить в год, следующий за отчетным периодом:

организациям – до 31 марта ;

; предпринимателям – до 28 апреля.

Как обычно, если срок уплаты выпадает на выходной или праздник, он сдвигается на ближайший рабочий день.

Важно! У плательщиков «минималки» появляется особое право. Разницу между суммами минимального и обычного налогов можно принять в расходы следующего года. Или на эту разницу увеличиваются убытки, которые можно перенести на будущее (п. 6 ст. 346.18 НК).

Исключение

Освобождены от «минималки» только ИП на налоговых каникулах. Регионы могут вводить 0% ставку по УСН для предпринимателей, которые впервые зарегистрировались после вступления в силу закона о нулевой ставке в своем субъекте РФ (п. 4 ст. 346.20 НК).

Это касается ИП, которые основали производство или работают в социальной, научной сфере, услугах населению. Предприниматели в опте, рознице, b2b-услугах на нулевую ставку претендовать не могут. Уточняйте условия в своей налоговой инспекции.

Такие предприниматели не платят авансы и налоги в течение двух налоговых периодов после своей регистрации. Скажем, если ИП зарегистрировался в августе 2022, он работает по нулевой ставке весь остаток 2022 года и 2023 год и минимальный налог тоже не рассчитывает (п. 6 ст. 346.18 НК). После этого налоговые каникулы заканчиваются, и придется уплачивать налог по принятой в регионе ставке, а в конце года рассчитывать «минималку» и сравнивать с налогом, рассчитанным стандартным способом.

Короткой строкой

Применяя УСН «доходы минус расходы», по окончании года проверьте, какой налог нужно будет оплатить – рассчитанный в обычном порядке или минимальный. В случае если уплате подлежит минимальный налог, при оплате не забудьте вычесть из его рассчитанной суммы исчисленные авансовые платежи по УСН.

Разница между минимальным налогом и налогом по УСН, рассчитанным в обычном порядке, может быть включена в расходы (или на ее величину может быть увеличена сумма убытка) в последующих налоговых периодах.