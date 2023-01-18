Почему задваиваются вычеты при начислении зарплаты за январь в программах 1С

Итак, давайте разберем эту ситуацию на простом примере с такими условиями:

работа ведется в программе 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 (по ней поступает больше вопросов, но в 1С: ЗУП ситуация аналогичная);

зарплата в организации выплачивается 10 и 25 числа, но выплату за декабрь провели в декабре; соответствующие настройки установлены в разделе «Зарплата и кадры» – «Настройки зарплаты» – «Порядок учета зарплаты»;

у сотрудника есть право на вычет на двоих детей. Напоминаем, что вычеты вносим либо в разделе «Справочники» – «Сотрудники», провалившись в карточке сотрудника в поле «Налог на доходы», либо в разделе «Зарплата и кадры» – «Заявления на вычеты».

Итак, делаем начисление зарплаты за первую половину месяца, устанавливаем переключатель «Аванс» в документе, дата – 16 января.

Программа применяет вычет в сумме 2 800 рублей – это верно, т. к. вычет за январь сотрудник еще не получал, он применяется на двоих детей к первому доходу этого месяца.

Затем 31 января вводим документ на окончательный расчет и видим... вычет в сумме 5 600 рублей!

Почему?

Здесь важно учитывать два момента:

С 2023 года мы определяем дату получения дохода для зарплаты как день выплаты, именно на эту дату мы анализируем право на вычеты. В организации зарплата выплачивается 10 числа, именно это число указано в настройках.

Соответственно, программа считает, что у сотрудника при окончательном расчете за январь появляется доход февраля и применяет вычет за февраль. Дата получения дохода устанавливается верно – 10 февраля.

В документе начисления с признаком «Окончательный расчет» указываются полные суммы за месяц, а не разница между суммой аванса и окончательного расчета!

Вы заметили, что документ на начисление аванса не формирует проводки по счетам учета?

Он нужен только для того, чтобы корректно провести выплату и сделать проводки по регистрам учета НДФЛ. А общие суммы за месяц будут в документе, которым проводится окончательный расчет.

Таким образом, не нужно суммировать вычеты из двух документов! Просто смотрим в окончательном расчете итоговые суммы за январь.

Это подтверждается, если мы сформируем расчетный листок.

Получается, что за месяц применен вычет на сумму 5 600 рублей – это верная сумма, т.к. у сотрудника двое детей и выплаты проводились в двух разных месяцах.

При начислении аванса за февраль вычета уже не будет. А при окончательном расчете будет применен вычет за март в сумме 2 800 рублей. Таким образом, рассмотренная ситуация не является ошибкой!

Это нормальное поведение программы, не нужно ничего исправлять вручную.

Запомните: вычет применяется к первому доходу месяца!

Это может быть аванс, отпускные, больничный, разовая премия и т. д.