Где взять бумажный чек, если оплата была онлайн

Где же взять такой чек, если покупка прошла через интернет? Рассказываем...

Где взять чек, если оплата прошла через онлайн-сервис банка

Наиболее популярным способом оплаты через интернет является использование банковских онлайн-сервисов, таких как Сбербанк.Онлайн. Посредством таких сервисов можно оплатить всевозможные услуги: коммуналку, госпошлины, детский сад и т. д.

Если оплата прошла через онлайн-сервис банка, получить чек несложно. Для этого нужно:

войти в приложение и авторизоваться в нем;

перейти в историю операций;

выбрать платеж, за который нужно получить чек;

выбрать «Печать чека».

Сформированный электронный чек можно:

сохранить в галерее мобильного телефона;

сохранить на компьютере в формате PDF;

распечатать на принтере.

Аналогичным образом можно распечатать чек в банкомате. Так, в банкомате сети Сбербанка для этого необходимо:

вставить карту в терминал и ввести ПИН-код;

выбрать «Платежи и переводы», подраздел «Платежи, шаблоны и автоплатежи», «История операций»;

выбрать нужную операцию.

После этого банкомат распечатает чек.

Еще одним вариантом является обращение к сотруднику банка. Для этого необходимо предъявить паспорт.

Важно! ФНС штрафует предприятия за нарушения порядка применения ККТ по различным основаниям.

Где взять чек, если оплата прошла через Госуслуги

Пользователям портала «Госуслуги» бумажный чек, как правило, не нужен. Информация об оплате передается ведомству-услугодателю автоматически через электронные каналы связи. В тех редких случаях, когда бумажный чек всё же потребуется, получить его можно в личном кабинете на портале Госуслуги.

В личном кабинете следует перейти в раздел «Уведомления» и выбрать учреждение, которому была уплачена госпошлина.

Получить чек можно только при наличии статуса «Платеж проведен». Для этого нужно кликнуть по статусу, и система выдаст информацию об операции.

«Госуслуги» – интернет-портал, полезный не только для граждан, но и для бизнеса. Через него, в частности, осуществляется подача досудебных жалоб на результаты проверок.

Как получить чек при оплате в интернет-магазине или через агрегатора такси

Большой популярностью среди россиян пользуются всевозможные интернет-магазины: как небольшие, так и огромные маркетплейсы (Wildberries, Ozon и пр.).

При оплате товаров в интернет-магазине или на официальном сайте любой организации чек направляется покупателю на почту в виде вложения. Второй вариант – дается ссылка на скачивание чека по номеру телефона.

В этом случае нужно войти в свою электронную почту, скачать и распечатать чек.

Может потребоваться бумажный чек и пассажиру такси. Если таксист работает через сайт-агрегатор, чек следует запросить у агрегатора. Именно ему поступает сумма оплаты, и именно агрегатор обязан провести платеж через ККМ и по запросу клиента выдать чек.

Но следует иметь в виду, что водитель такси может вместо бумажного чека показать QR-код, в котором зашифрованы данные по платежу, на экране смартфона. Это законная альтернатива выдаче бумажного чека в данном случае (письмо Минфина от 10.04.2020 № 03-01-15/28796).

В частности, при заказе такси через популярный сервис Яндекс.Такси с помощью приложения пассажиру для получения чека нужно:

войти в приложение Яндекс.Такси;

в главном меню найти подраздел «История заказов»;

выбрать из списка нужный заказ и кликнуть на него;

в нижней части открывшейся формы детализации заказа нажать на кнопку «Чек».

Чек можно отправить себе на почту, в Telegram, в мессенджер WhatsApp либо по СМС.

Чек из приложения Яндекс.Такси придет в виде ссылки. При переходе по ней откроется электронный документ, который можно сохранить и распечатать.

Итоги

Даже при оплате товаров и услуг онлайн покупатель может получить бумажный чек. Но при этом потребуется самостоятельно его распечатать с интернет-сервиса либо через банкомат.