Учетная политика 2023

«Клерк» поможет сделать учетную политику на 2023 год

Бухучет в 2023 году как будто заново переписали: надо учесть десятки крупных и мелких изменений, от которых мозг бухгалтера просто плывет. С налоговым учетом ситуация легче, но ненамного. «Клерк» сделал удобные инструкции и настоящий конструктор, чтобы вы ничего не забыли.

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«Клерк» поможет сделать учетную политику на 2023 год
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк

Итак, буквально несколько шагов – и ваша учетная политика на 2023 год готова! Поехали.

Шаг 1. Определяемся с целью

Нам нужна учетка с нуля или просто доработка? Только по бухгалтерскому или и по налоговому учету?

От этого зависит объем информации, который вам нужен.

Шаг 2. Читаем инструкции

Эксперт «Клерка» Александр Анищенко подготовил для вас две развернутых инструкции о том, как изменился бухгалтерский и налоговый учет в 2023 году и что нужно учесть из-за этого в учетной политике.

Забирайте:

Шаг 3. С новыми знаниями идем в конструктор

На «Клерке» есть крутейший инструмент – конструктор учетной политики на 2023 год!

Это большой подвижный шаблон, где вам нужно только выбрать нужные вашей организации пункты.

Не забудьте указать в самом начале дату и вводные данные организации, а затем двигайтесь вниз по всем важным для вас моментам.

После того, как все укажете, надо нажать кнопку «Сохранить в Word».

Шаг 4. Вуаля, все готово

Полученный документ можно скачать и нести на подпись директору. Готово, вы великолепны!

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Учетная политика 2023
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Учетная политика 2023

«Клерк» поможет сделать учетную политику на 2023 год

Бухучет в 2023 году как будто заново переписали: надо учесть десятки крупных и мелких изменений, от которых мозг бухгалтера просто плывет. С налоговым учетом ситуация легче, но ненамного. «Клерк» сделал удобные инструкции и настоящий конструктор, чтобы вы ничего не забыли.

«Клерк» поможет сделать учетную политику на 2023 год
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