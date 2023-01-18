«Клерк» поможет сделать учетную политику на 2023 год

Итак, буквально несколько шагов – и ваша учетная политика на 2023 год готова! Поехали.
Шаг 1. Определяемся с целью
Нам нужна учетка с нуля или просто доработка? Только по бухгалтерскому или и по налоговому учету?
От этого зависит объем информации, который вам нужен.
Шаг 2. Читаем инструкции
Эксперт «Клерка» Александр Анищенко подготовил для вас две развернутых инструкции о том, как изменился бухгалтерский и налоговый учет в 2023 году и что нужно учесть из-за этого в учетной политике.
Забирайте:
Шаг 3. С новыми знаниями идем в конструктор
На «Клерке» есть крутейший инструмент – конструктор учетной политики на 2023 год!
Это большой подвижный шаблон, где вам нужно только выбрать нужные вашей организации пункты.
Не забудьте указать в самом начале дату и вводные данные организации, а затем двигайтесь вниз по всем важным для вас моментам.
После того, как все укажете, надо нажать кнопку «Сохранить в Word».
Шаг 4. Вуаля, все готово
Полученный документ можно скачать и нести на подпись директору. Готово, вы великолепны!