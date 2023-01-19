Как отчитаться в СФР за 2022 год

Какие отчеты сдавать

В частности, формы СЗВ-М и СЗВ-ТД работодатели сдали последний раз до 16.01.2023 за декабрь 2022 года.

Осталось сдать еще два отчета по старым формам. Потом за отчетные периоды с 2023 года надо будет сдавать новую форму ЕФС-1. По приемам, увольнениям, договорам ГПХ работодатели уже сейчас сдают ее.

В письме от 14.12.2022 № В-109546-19/143909-22 ПФР сообщает, что за периоды, истекшие до 1 января 2023 года, отчетность нужно подавать в порядке и по формам, которые действовали на тот момент.

Это касается и всей отчетности за 2022 год. Для нее сохранятся прежние сроки и формы сдачи:

СЗВ-М за декабрь – до 16 января;

СЗВ-ТД по декабрьским мероприятиям – до 16 января;

ДСВ-3 за 4 квартал 2022 года – до 20 января;

4-ФСС за 2022 год – до 20 или 25 января;

СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 за 2022 год – до 1 марта.

Кроме того, это касается и корректировочных отчетов.

Все отчеты за 2022 год в 2023 году нужно сдать по прежним формам.

Аналогичные разъяснения давал и ФСС относительно отчетности за 2022 год.

СЗВ-СТАЖ

Этот отчет надо сдать до 1 марта 2023 года. Раньше его сдавали в ПФР, теперь отчет надо отправить в СФР.

Форма СЗВ-СТАЖ старая, по постановлению правления ПФР от 06.12.2018 № 507п. Но порядок заполнения отчета изменили постановлением от 13.10.2022 № 216п.

Новая редакция применяется с 8 ноября 2022 года.

В частности, в форму СЗВ-СТАЖ добавили новый код «ВОЕНСЛ», а также коды категорий застрахованных лиц (для иностранцев) ВЖЭК, ВПЭК, ВЖТЦ, ВПТЦ, ВЖОВ, ВПОВ.

Вместе с формой СЗВ-СТАЖ идет форма ОДВ-1. Они вместе выгружаются в один файл.

Если в компании числится более 10 застрахованных лиц, то сдавать СЗВ-СТАЖ надо только электронно.

Отчет сдают на всех сотрудников и исполнителей по договорам ГПХ.

А вот форму ЕФС-1 с данными по стажу надо будет сдавать не на всех, а только на тех, у кого были отпуска без содержания и иные периоды неработы.

4-ФСС

Расчет 4-ФСС сдают по форме, утвержденной приказом ФСС от 14.03.2022 № 80.

Срок сдачи:

до 25.01.2023 , если отчетность направляется в электронном виде;

, если отчетность направляется в электронном виде; до 20.01.2023, если отчетность сдается в бумажном виде.

Компании с численностью более 10 человек должны сдавать отчет электронно.

В форме 4-ФСС за 2022 год поля «Регистрационный номер страхователя» и «Код подчиненности» надо заполнять по-старому, то есть указывать там регномер ФСС.

С отчетности за периоды 2023 года данные о взносах по производственному травматизму будут указываться в отчете ЕФС-1.