Как платить налоги ИП на УСН без работников в 2023 году

Какие налоги платит ИП без работников
ИП без наемных работников производят в бюджет следующие платежи:
налог в соответствии выбранной системой налогообложения (в нашем случае «упрощенка»);
страховые взносы за себя;
НДС по отдельным операциям;
НДФЛ с отдельных доходов;
налог на имущество;
транспортный, земельный, водный налоги – при наличии таких объектов.
Страховые взносы неверно называть налогами, но многие предприниматели считают их таковыми в связи с тем, что платить в бюджет их необходимо, а за неуплату грозит штраф.
За расчетный период 2022 года ИП должен уплатить взнос на обязательное медицинское страхование в размере 8 766 рублей вне зависимости от размера своего дохода. На обязательное пенсионное страхование – 34 445 рублей.
Если доход ИП превысит 300 тыс. рублей, он дополнительно должен уплатить 1% от суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей.
При работе:
на УСН с объектом налогообложения «доходы» учитывают доходы, облагаемые по ст. 346.15 НК;
на УСН с объектом налогообложения «доходы минус расходы» также учитывают доходы, облагаемые по ст. 346.15 НК. Минфин отрицает возможность уменьшения доходов на подтвержденные расходы (письма от 06.02.2019 № 03-15-05/6911, от 31.07.2020 № 03-15-05/67206). В то время как суды считают, что доходы нужно уменьшать на размер расходов по аналогии с НДФЛ (определение Конституционного Суда от 30.01.2020 № 10-О, п. 52 «Обзора судебной практики Верховного Суда РФ» № 3 (2020), утвержденного ВС РФ 25.11.2020). К версии судов склоняется и ФНС, которая считает, что сумму доходов можно уменьшать на сумму понесенных расходов, однако ее нельзя уменьшать на сумму убытков прошлых лет (письмо от 01.09.2020 № БС-4-11/14090).
ИП без сотрудников платит НДС (п. 3 ст. 346.11 НК):
при ввозе товаров на территорию РФ;
если выступает в качестве налогового агента (ст. 161 НК);
если выступает в роли концессионера, доверительного управляющего или является участником, ведущим дела в инвестиционном или простом товариществе (ст. 174.1 НК).
Предприниматели платят в налоговую НДФЛ:
с дивидендов и других доходов, облагаемых по ставкам 9% и 35%;
с доходов, которые были получены не от предпринимательской деятельности, например, при продаже квартиры или автомобиля.
ИП платят налог на имущество физлиц с объектов недвижимого имущества, которые:
не использует для ведения предпринимательской деятельности;
использует для ведения бизнеса, однако они входят в перечень объектов, которые облагаются налогом по кадастровой стоимости в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК.
Налоги ИП на УСН 6% без работников
ИП, работающие на «упрощенке» с объектом налогообложения «доходы», уплачивают все вышеперечисленные налоги и налог по УСН. Данный налог платится со всех доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности.
Речь идет именно о доходах, а не о чистой выручке, когда доходы уменьшают на размер произведенных затрат.
По общему правилу предприниматели платят 6% с полученного дохода, однако из этого правила существует ряд исключений.
Во-первых, регионам дано право устанавливать ставки в диапазоне от 1% до 6% (п. 1 ст. 346.20 НК). Например, в Башкортостане действует ставка 2% для резидентов территории опережающего развития.
Во-вторых, региональными законами может быть установлена нулевая ставка налога для ИП (п. 4 ст. 346.20 НК):
впервые зарегистрированных после вступления такого закона в силу;
осуществляющих свою деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания.
Такие налоговые каникулы действуют с момента регистрации в качестве ИП непрерывно в течение двух налоговых периодов. Данная норма действует до 31.12.2023.
Например, в Свердловской области ставка 0% действует для ИП, осуществляющих производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков, одежды, текстильных изделий и так далее.
В-третьих, с 01.01.2021 действует повышенная налоговая ставка 8% (п. 1.1 ст. 346.20 НК), если:
по итогам квартала доходы нарастающим итогом с начала налогового периода превысили 150 млн рублей, но не оказались больше 200 млн рублей;
в течение квартала средняя численность превысила 100 работников, но не превзошла 130 человек.
Повышенная ставка 8% применяется с квартала, в котором было превышение указанных выше показателей до конца налогового периода. Она применяется только к части налоговой базы, которая равна разнице между налоговой базой за отчетный (налоговый) период и налоговой базой за отчетный период, предшествующий кварталу, в котором было превышение. К налоговой базе за отчетный период до квартала, в котором было превышение, нужно применять прежнюю ставку налога.
Если превышение показателей произошло в I квартале, ставка 8% действует для всего текущего налогового периода.
ИП, работающие на УСН с объектом обложения «доходы», по итогам каждого отчетного периода (I квартала, полугодия, 9 месяцев) должны исчислять и уплачивать авансовые платежи, а также налог по итогам налогового периода (календарный год).
Авансовый платеж рассчитывают по формуле:
Доходы за отчетный период нарастающим итогом * Налоговую ставку – Налоговый вычет.
Полученную сумму следует уменьшить на авансовые платежи к уплате за предыдущее периоды этого года и авансовые платежи к уменьшению за предыдущее периоды этого года.
В налоговый вычет входят:
Фиксированные страховые взносы за себя, в том числе начисленные в размере 1% с доходов, превышающих 300 тыс. рублей (пп. 1 п. 3.1 ст. 346.21 НК). Следует учитывать, что именно уплаченные в данном периоде взносы, даже если они были начислены в прошлом периоде, например, когда была погашена в текущем периоде задолженность по уплате страховых взносов за прошлый год (письма Минфина от 11.02.2020 № 03-11-11/9182, от 29.10.2019 № 03-11-11/82967). Уменьшить платеж можно вплоть до нуля.
Торговый сбор при соблюдении определенных условий (ст. 346.21 НК).
Налог по итогам года определяют следующим образом:
Доходы за год нарастающим итогом * Налоговую ставку – Налоговый вычет – Авансовые платежи к уплате и к уменьшению.
Налоги ИП на УСН 15% без работников
Предприниматели, работающие на «упрощенке» с объектом налогообложения «доходы минус расходы», уплачивают все налоги, названные в первом разделе нашей статьи, и налог по УСН.
Отличие от работы на «упрощенке» со ставкой 6% состоит в том, что ИП при расчете налога могут учитывать расходы, указанные в ст. 346.16 НК.
Не упомянутые там расходы не уменьшают полученные доходы.
С доходов, уменьшенных на расходы, ИП по общему правилу уплачивает 15%.
Как и при ставке 6%, из этого правила есть исключения.
Регионы могут устанавливать налоговые ставки в размере от 5% до 15%. Например, в Тюменской области действует ставка 5%.
Регионы могут установить налоговые каникулы для предпринимателей, впервые зарегистрированных до вступления в силу закона, установившего нулевую ставку, и работающих в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания (п. 4 ст. 346.20 НК).
С 01.01.2021 действует повышенная налоговая ставка 20% (п. 2.1 ст. 346.20 НК), если:
по итогам квартала доходы нарастающим итогом с начала налогового периода превысили 150 млн рублей, но не стали больше 200 млн рублей;
в течение квартала среднесписочная численность превысила 100, но не превзошла 130 сотрудников.
Повышенную налоговую ставку 20«% следует применять начиная с квартала, в котором было превышение показателей, до конца налогового периода. Она применяется только к части налоговой базы, которая равна разнице между налоговой базой за отчетный (налоговый) период и налоговой базой за отчетный период, предшествующий кварталу в котором произошло превышение.
К налоговой базе за отчетный период до квартала, в котором было превышение, применяется прежняя ставка налога. Если превышение показателей было в I квартале, ставка 20% устанавливается для всего текущего налогового периода.
ИП на УСН с объектом обложения «доходы минус расходы» по итогам каждого отчетного периода (I квартала, полугодия, 9 месяцев) должны исчислять и уплачивать авансовые платежи.
Авансовый платеж можно рассчитать следующим образом (п. 4 ст. 346.21 НК):
Авансовый платеж = Сумма доходов за отчетный период нарастающим итогом – сумма расходов за отчетный период нарастающим итогом х на Налоговую ставку.
Полученную сумму нужно уменьшить на авансовые платежи к уплате за прошлые периоды этого года и авансовые платежи к уменьшению за прошлые периоды этого года.
Если расходы превысили доходы ИП, авансовый платеж за отчетный период будет равен нулю.
По итогам года необходимо исчислить и уплатить сумму налога (п. 1 ст. 346.19 НК, п. 2, 5, 7 ст. 346.18 НК, п. 1, 5 ст. 346.21 НК).
Исчисленный налог за год = Сумма доходов за год – Сумма расходов за год – Сумма убытка за предыдущие налоговые периоды х на Налоговую ставку.
Полученную сумму нужно уменьшить на авансовые платежи к уплате за этот год и авансовые платежи к уменьшению за этот год.
Если налоговая отчетность показывает, что ИП сработал в убыток, он обязан заплатить минимальный налог в размере 1% от доходов за год (п. 6 ст. 346.18 НК).
Разницу между уплаченным минимальным налогом и рассчитанным налогом можно включить в расходы при исчислении налоговой базы, в том числе увеличить сумму убытков, которые могут быть перенесены на будущее в соответствии с п. 7 ст. 346.18 НК (письмо Минфина от 21.04.2020 № 03-11-11/32084).
Если сдана нулевая отчетность, платить минимальный налог не нужно, так как отсутствуют доходы и его не с чего исчислять.
Сроки уплаты налогов ИП без работников
Налог по итогам года предприниматели должны заплатить не позднее 30 апреля следующего года (п. 7 ст. 346.21, пп. 2 п. 1 ст. 346.23 НК). Если эта дата выпадает на выходной или праздничный день, то срок переносится на ближайший, следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).
Авансовые платежи нужно заплатить не позднее 25 числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.
Пример расчета налога ИП без работников
Пример расчета налога на УСН с объектом «доходы» ИП без работников.
ИП применяет УСН с объектом «доходы» и ставкой 6%. В течение года его доходы нарастающим итогом составили:
за I квартал – 1 млн рублей;
за полугодие – 2 500 тыс. рублей;
за 9 месяцев – 4 000 млн рублей;
за год – 7 000 млн рублей.
ИП уплатил страховые взносы за себя нарастающим итогом:
15 тыс. рублей – в I квартале;
30 тыс. рублей – в течение полугодия;
40 тыс. рублей – в течение 9 месяцев;
40 740 рублей – в течение года.
Авансовый платеж за I квартал:
начислен: 1 млн * 6% = 60 тыс. рублей;
вычет – 15 тыс. рублей;
аванс к уплате: 60 тыс. – 15 тыс. = 45 тыс. рублей.
Авансовый платеж за полугодие:
начислен: 2 500 000 * 6% = 150 тыс. рублей;
вычет – 30 тыс. рублей;
аванс к уплате: 150 тыс. – 30 тыс. – 45 тыс. = 75 тыс. рублей.
Авансовый платеж за 9 месяцев:
начислен: 4 млн * 6% = 240 тыс. рублей;
вычет – 40 тыс. рублей;
аванс к уплате: 240 тыс. – 45 тыс. – 75 тыс. – 40 тыс. = 80 тыс. рублей.
Налог по итогам года:
начислен: 7 млн * 6% = 420 тыс. рублей;
вычет – 40 740 рублей;
налог к уплате: 420 тыс. – 40 740 – 80 тыс. – 75 тыс. – 45 тыс. = 179 260 рублей.
Пример расчета налога на УСН с объектом «доходы минус расходы» ИП без работников
ИП применяет УСН с объектом «доходы минус расходы» и ставкой 15%.
Его доходы нарастающим итогом за год составили:
за I квартал – 2 млн рублей;
за полугодие – 6 млн рублей;
за 9 месяцев – 11 млн рублей;
за год – 15 млн рублей.
Расходы нарастающим итогом составили:
I квартал – 800 тыс. рублей;
полугодие – 2 800 тыс. рублей;
9 месяцев – 4 млн рублей;
год – 6 млн рублей.
Убытков за прошлые года нет, минимальный налог ИП раньше не платил.
Авансовый платеж по итогам I квартала: (2 млн – 800 тыс.) * 15% = 180 тыс. рублей;
Авансовый платеж по итогам полугодия:
начисленный: (6 млн – 2 800 тыс.) * 15% = 480 тыс. рублей;
• к уплате: 480 тыс. – 180 тыс. = 300 тыс. рублей
Авансовый платеж по итогам 9 месяцев:
начисленный: 11 млн руб. – 4 млн * 15% = 1 050 тыс. рублей;
к уплате: 1 050 тыс. – 180 тыс. – 300 тыс. = 570 тыс. рублей
Налог по итогам года начисленный: 15 млн – 6 млн * 15% = 1 350 тыс. рублей
Минимальный налог: 15 млн * 1% = 150 тыс. рублей.
Налог, который начислен в общем порядке, больше минимального налога, поэтому ИП заплатит налог в общем порядке (1 350 тыс. рублей > 150 тыс. рублей).
Налог к уплате по итогам года: 1 350 тыс. – 180 тыс. – 300 тыс. – 570 тыс. = 300 тыс. рублей.