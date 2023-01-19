Как платить налоги ИП на УСН без работников в 2023 году

Какие налоги платит ИП без работников

ИП без наемных работников производят в бюджет следующие платежи:

налог в соответствии выбранной системой налогообложения (в нашем случае «упрощенка»);

страховые взносы за себя;

НДС по отдельным операциям;

НДФЛ с отдельных доходов;

налог на имущество;

транспортный, земельный, водный налоги – при наличии таких объектов.

Страховые взносы неверно называть налогами, но многие предприниматели считают их таковыми в связи с тем, что платить в бюджет их необходимо, а за неуплату грозит штраф.

За расчетный период 2022 года ИП должен уплатить взнос на обязательное медицинское страхование в размере 8 766 рублей вне зависимости от размера своего дохода. На обязательное пенсионное страхование – 34 445 рублей.

Если доход ИП превысит 300 тыс. рублей, он дополнительно должен уплатить 1% от суммы дохода, превышающего 300 тыс. рублей.

При работе:

ИП без сотрудников платит НДС (п. 3 ст. 346.11 НК):

при ввозе товаров на территорию РФ;

если выступает в качестве налогового агента (ст. 161 НК);

если выступает в роли концессионера, доверительного управляющего или является участником, ведущим дела в инвестиционном или простом товариществе (ст. 174.1 НК).

Предприниматели платят в налоговую НДФЛ:

с дивидендов и других доходов, облагаемых по ставкам 9% и 35%;

с доходов, которые были получены не от предпринимательской деятельности, например, при продаже квартиры или автомобиля.

ИП платят налог на имущество физлиц с объектов недвижимого имущества, которые:

не использует для ведения предпринимательской деятельности;

использует для ведения бизнеса, однако они входят в перечень объектов, которые облагаются налогом по кадастровой стоимости в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК.

Налоги ИП на УСН 6% без работников

ИП, работающие на «упрощенке» с объектом налогообложения «доходы», уплачивают все вышеперечисленные налоги и налог по УСН. Данный налог платится со всех доходов, полученных от осуществления предпринимательской деятельности.

Речь идет именно о доходах, а не о чистой выручке, когда доходы уменьшают на размер произведенных затрат.

По общему правилу предприниматели платят 6% с полученного дохода, однако из этого правила существует ряд исключений.

Во-первых, регионам дано право устанавливать ставки в диапазоне от 1% до 6% (п. 1 ст. 346.20 НК). Например, в Башкортостане действует ставка 2% для резидентов территории опережающего развития.

Во-вторых, региональными законами может быть установлена нулевая ставка налога для ИП (п. 4 ст. 346.20 НК):

впервые зарегистрированных после вступления такого закона в силу;

осуществляющих свою деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания.

Такие налоговые каникулы действуют с момента регистрации в качестве ИП непрерывно в течение двух налоговых периодов. Данная норма действует до 31.12.2023.

Например, в Свердловской области ставка 0% действует для ИП, осуществляющих производство пищевых продуктов, безалкогольных напитков, одежды, текстильных изделий и так далее.

В-третьих, с 01.01.2021 действует повышенная налоговая ставка 8% (п. 1.1 ст. 346.20 НК), если:

по итогам квартала доходы нарастающим итогом с начала налогового периода превысили 150 млн рублей, но не оказались больше 200 млн рублей;

в течение квартала средняя численность превысила 100 работников, но не превзошла 130 человек.

Повышенная ставка 8% применяется с квартала, в котором было превышение указанных выше показателей до конца налогового периода. Она применяется только к части налоговой базы, которая равна разнице между налоговой базой за отчетный (налоговый) период и налоговой базой за отчетный период, предшествующий кварталу, в котором было превышение. К налоговой базе за отчетный период до квартала, в котором было превышение, нужно применять прежнюю ставку налога.

Если превышение показателей произошло в I квартале, ставка 8% действует для всего текущего налогового периода.

ИП, работающие на УСН с объектом обложения «доходы», по итогам каждого отчетного периода (I квартала, полугодия, 9 месяцев) должны исчислять и уплачивать авансовые платежи, а также налог по итогам налогового периода (календарный год).

Авансовый платеж рассчитывают по формуле:

Доходы за отчетный период нарастающим итогом * Налоговую ставку – Налоговый вычет.

Полученную сумму следует уменьшить на авансовые платежи к уплате за предыдущее периоды этого года и авансовые платежи к уменьшению за предыдущее периоды этого года.

В налоговый вычет входят:

Налог по итогам года определяют следующим образом:

Доходы за год нарастающим итогом * Налоговую ставку – Налоговый вычет – Авансовые платежи к уплате и к уменьшению.

Налоги ИП на УСН 15% без работников

Предприниматели, работающие на «упрощенке» с объектом налогообложения «доходы минус расходы», уплачивают все налоги, названные в первом разделе нашей статьи, и налог по УСН.

Отличие от работы на «упрощенке» со ставкой 6% состоит в том, что ИП при расчете налога могут учитывать расходы, указанные в ст. 346.16 НК.

Не упомянутые там расходы не уменьшают полученные доходы.

С доходов, уменьшенных на расходы, ИП по общему правилу уплачивает 15%.

Как и при ставке 6%, из этого правила есть исключения.

Регионы могут устанавливать налоговые ставки в размере от 5% до 15%. Например, в Тюменской области действует ставка 5%. Регионы могут установить налоговые каникулы для предпринимателей, впервые зарегистрированных до вступления в силу закона, установившего нулевую ставку, и работающих в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере оказания бытовых услуг и услуг по предоставлению мест для временного проживания (п. 4 ст. 346.20 НК). С 01.01.2021 действует повышенная налоговая ставка 20% (п. 2.1 ст. 346.20 НК), если: по итогам квартала доходы нарастающим итогом с начала налогового периода превысили 150 млн рублей, но не стали больше 200 млн рублей; в течение квартала среднесписочная численность превысила 100, но не превзошла 130 сотрудников.

Повышенную налоговую ставку 20«% следует применять начиная с квартала, в котором было превышение показателей, до конца налогового периода. Она применяется только к части налоговой базы, которая равна разнице между налоговой базой за отчетный (налоговый) период и налоговой базой за отчетный период, предшествующий кварталу в котором произошло превышение.

К налоговой базе за отчетный период до квартала, в котором было превышение, применяется прежняя ставка налога. Если превышение показателей было в I квартале, ставка 20% устанавливается для всего текущего налогового периода.

ИП на УСН с объектом обложения «доходы минус расходы» по итогам каждого отчетного периода (I квартала, полугодия, 9 месяцев) должны исчислять и уплачивать авансовые платежи.

Авансовый платеж можно рассчитать следующим образом (п. 4 ст. 346.21 НК):

Авансовый платеж = Сумма доходов за отчетный период нарастающим итогом – сумма расходов за отчетный период нарастающим итогом х на Налоговую ставку.

Полученную сумму нужно уменьшить на авансовые платежи к уплате за прошлые периоды этого года и авансовые платежи к уменьшению за прошлые периоды этого года.

Если расходы превысили доходы ИП, авансовый платеж за отчетный период будет равен нулю.

По итогам года необходимо исчислить и уплатить сумму налога (п. 1 ст. 346.19 НК, п. 2, 5, 7 ст. 346.18 НК, п. 1, 5 ст. 346.21 НК).

Исчисленный налог за год = Сумма доходов за год – Сумма расходов за год – Сумма убытка за предыдущие налоговые периоды х на Налоговую ставку.

Полученную сумму нужно уменьшить на авансовые платежи к уплате за этот год и авансовые платежи к уменьшению за этот год.

Если налоговая отчетность показывает, что ИП сработал в убыток, он обязан заплатить минимальный налог в размере 1% от доходов за год (п. 6 ст. 346.18 НК).

Разницу между уплаченным минимальным налогом и рассчитанным налогом можно включить в расходы при исчислении налоговой базы, в том числе увеличить сумму убытков, которые могут быть перенесены на будущее в соответствии с п. 7 ст. 346.18 НК (письмо Минфина от 21.04.2020 № 03-11-11/32084).

Если сдана нулевая отчетность, платить минимальный налог не нужно, так как отсутствуют доходы и его не с чего исчислять.

Сроки уплаты налогов ИП без работников

Налог по итогам года предприниматели должны заплатить не позднее 30 апреля следующего года (п. 7 ст. 346.21, пп. 2 п. 1 ст. 346.23 НК). Если эта дата выпадает на выходной или праздничный день, то срок переносится на ближайший, следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК).

Авансовые платежи нужно заплатить не позднее 25 числа первого месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Пример расчета налога ИП без работников

Пример расчета налога на УСН с объектом «доходы» ИП без работников.

ИП применяет УСН с объектом «доходы» и ставкой 6%. В течение года его доходы нарастающим итогом составили:

за I квартал – 1 млн рублей;

за полугодие – 2 500 тыс. рублей;

за 9 месяцев – 4 000 млн рублей;

за год – 7 000 млн рублей.

ИП уплатил страховые взносы за себя нарастающим итогом:

15 тыс. рублей – в I квартале;

30 тыс. рублей – в течение полугодия;

40 тыс. рублей – в течение 9 месяцев;

40 740 рублей – в течение года.

Авансовый платеж за I квартал:

начислен: 1 млн * 6% = 60 тыс. рублей;

вычет – 15 тыс. рублей;

аванс к уплате: 60 тыс. – 15 тыс. = 45 тыс. рублей.

Авансовый платеж за полугодие:

начислен: 2 500 000 * 6% = 150 тыс. рублей;

вычет – 30 тыс. рублей;

аванс к уплате: 150 тыс. – 30 тыс. – 45 тыс. = 75 тыс. рублей.

Авансовый платеж за 9 месяцев:

начислен: 4 млн * 6% = 240 тыс. рублей;

вычет – 40 тыс. рублей;

аванс к уплате: 240 тыс. – 45 тыс. – 75 тыс. – 40 тыс. = 80 тыс. рублей.

Налог по итогам года:

начислен: 7 млн * 6% = 420 тыс. рублей;

вычет – 40 740 рублей;

налог к уплате: 420 тыс. – 40 740 – 80 тыс. – 75 тыс. – 45 тыс. = 179 260 рублей.

Пример расчета налога на УСН с объектом «доходы минус расходы» ИП без работников

ИП применяет УСН с объектом «доходы минус расходы» и ставкой 15%.

Его доходы нарастающим итогом за год составили:

за I квартал – 2 млн рублей;

за полугодие – 6 млн рублей;

за 9 месяцев – 11 млн рублей;

за год – 15 млн рублей.

Расходы нарастающим итогом составили:

I квартал – 800 тыс. рублей;

полугодие – 2 800 тыс. рублей;

9 месяцев – 4 млн рублей;

год – 6 млн рублей.

Убытков за прошлые года нет, минимальный налог ИП раньше не платил.

Авансовый платеж по итогам I квартала: (2 млн – 800 тыс.) * 15% = 180 тыс. рублей;

Авансовый платеж по итогам полугодия:

начисленный: (6 млн – 2 800 тыс.) * 15% = 480 тыс. рублей;

• к уплате: 480 тыс. – 180 тыс. = 300 тыс. рублей

Авансовый платеж по итогам 9 месяцев:

начисленный: 11 млн руб. – 4 млн * 15% = 1 050 тыс. рублей;

к уплате: 1 050 тыс. – 180 тыс. – 300 тыс. = 570 тыс. рублей

Налог по итогам года начисленный: 15 млн – 6 млн * 15% = 1 350 тыс. рублей

Минимальный налог: 15 млн * 1% = 150 тыс. рублей.

Налог, который начислен в общем порядке, больше минимального налога, поэтому ИП заплатит налог в общем порядке (1 350 тыс. рублей > 150 тыс. рублей).

Налог к уплате по итогам года: 1 350 тыс. – 180 тыс. – 300 тыс. – 570 тыс. = 300 тыс. рублей.