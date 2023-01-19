Что такое принцип «эстоппель» и как использовать его для защиты от налоговиков

Что такое принцип «эстоппель» и как работает

Принцип «эстоппель» – это запрет ссылаться на обстоятельства, которые ранее признавались стороной бесспорными, исходя из ее собственных действий или заверений. Главная задача принципа – не допустить, чтобы вследствие непоследовательности в своем поведении одна сторона получила выгоду в ущерб другой, которая добросовестно полагалась на действия первой.

Что говорит закон про этот принцип

Термина «эстоппель» в ГК нет. Но суть – есть.

Так, заявление о недействительности сделки не примут, если лицо, которое его подало, само поступает недобросовестно (п. 5 ст. 166 ГК). Например, это лицо вело себя так, как будто сделка реально заключена.

А теперь про НК. Суть принципа есть в нормах статьи 111 НК. Так, если лицо выполняет письменные разъяснения инспекции, его нельзя привлечь к ответственности за налоговое правонарушение. Ведь инспекция обязана давать правильные разъяснения, за которые нельзя наказывать.

Однако если лицо само обмануло налоговиков, и сообщила недостоверные сведения о ситуации, то письменные разъяснения инспекции теряют силу. Ведь и компании должны действовать добросовестно.

Когда принцип «эстоппель» сработает против налоговиков

Право на спецрежим

Если налоговики ведут себя так, будто компания имеет право применять упрощенку, они не вправе ссылаться на отсутствие уведомления о переходе. Такое указание дал арбитрам Президиум ВС в пункте 1 Обзора судебной практики, утвержденного 04.07.2018.

Если компания или ИП подают декларации по УСН, а инспекторы их принимают без возражений, они не вправе потом пересчитывать налоги. Ведь своими действиями они вызвали у налогоплательщиков уверенность, что те вправе применять упрощенку.

Несвоевременные доказательства

Арбитры вправе отклонить доводы налоговиков, если те заявлены слишком поздно (постановление АС Северо-Западного округа от 19.05.2020 № А56-49179/2019). Обычно это связано с процедурными вопросами. Например, конкретный довод надо было предъявлять еще в суде первой инстанции.

Когда инспекторы лукавят

Компаниям следует фиксировать противоречия в утверждениях или действиях налоговиков. Тогда суд может обвинить их в недобросовестности (постановление АС Западно-Сибирского округа от 03.09.2021 № А67-11262/2019).

Налоговики утратили право на взыскание недоимки по НДФЛ. Но в суде они заявили, что из справок о доходах физлиц невозможно с достоверностью установить НДФЛ, который подлежит уплате. А декларацию никто не подал. Когда она появится, инспекция определит недоимку, и займется принудительным взысканием.

Однако в другом судебном споре с этой же компанией за те же периоды налоговики недоимку по НДФЛ определили. Поэтому арбитры уличили инспекторов в недобросовестности. В просрочке права на взыскание они виноваты сами.

Как самому не попасть под действие принципа

Если компания сначала утверждает одно, потом – другое, эти показания суд вообще проигнорирует (определение ВС от 09.12.2022 № 306-ЭС22-23045).

Инспекция в ходе проверки установила, что с расчетных счетов компании снималась наличка, и ее передавали физлицам. Но эти средства не были включены в расчет по обязательным страховым взносам.

Компания сначала указала, что выдала средства физлицу на оплату хозяйственных нужд. А позже – после завершения налоговой проверки – представила договор займа с этим физлицом на спорную сумму.

Арбитры увидели непоследовательность, и аргументы организации проигнорировали.

Отсюда следует, что если налогоплательщик начнет менять показания во время рассмотрения дела, то его аргументы просто перестанут воспринимать. Ведь налоговики проводили проверку, и подбирали доказательства исходя из того, что первоначальная юридическая квалификация события соответствовала действительности.