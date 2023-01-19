Детские пособия

Цифра дня. А вы подали заявление на детское пособие?

Глава Минцифры рассказал, какие услуги на Госуслугах самые популярные. Спойлер: заявления на детские пособия.

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Цифра дня. А вы подали заявление на детское пособие?

Таких заявлений уже за 20 дней (запись открыли 28 декабря 2022 года) подали 2 миллиона. 1,2 миллиона заявлений уже рассмотрели.

«Самые востребованные услуги – назначение различных льгот и пособий через Госуслуги», рассказал на брифинге глава Минцифры Максут Шадаев.

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Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Детские пособия
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