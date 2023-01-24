Как не просрочить вычет по НДС. Уроки от Верховного суда за 2022 год

Внимательно следите за сроками

«Игры» с уточненками могут плохо закончиться. Ведь формально каждая последующая уточненка отменяет все предыдущие декларации. Однако трехлетний срок вычета для всех входящих в декларацию счетов-фактур заново считать не начинают.

Пример 1

Компания подала одну первичную декларацию и три уточненки по НДС. Из-за спора с налоговиками компания убрала вычеты по сомнительным сделкам с рядом компаний. Она сделала это в уточненке № 2 от 05.04.2019.

Однако затем организация передумала, и в корректировке № 3 вернула вычеты на место. Но сделала это уже только 23.12.2019.

Арбитры подошли к делу формально. Теоретически, вычет по спорным декларациям был возможен с 30.09.2016 по 30.09.2019 (п. 1.1 ст. 172, п. 2 ст. 173 НК). Объективные препятствия, чтобы заявить права на получение налогового вычета с 06.04.2019 по 30.09.2019, не заявлены.

Таким образом, срок для вычета входного НДС по спорным счетам-фактурам в уточненной налоговой декларации с номером корректировки 3 истек. Вычет невозможен (определение ВС от 30.08.2022 № 308-ЭС22-14608).

При этом нужно правильно считать трехлетний срок, о котором сказано в пункте 2 статьи 173 НК. Здесь сказано о налоговой декларации. Иначе говоря, в течение трех лет нужно успеть подать налоговую декларацию. Поэтому фактически срок, когда можно получить вычет, будет меньше, чем три года.

Отсчитывайте льготный срок с 1-го числа месяца, который следует за кварталом, где у компании возникло право на вычет. Отложите от этой даты три года. Проверьте, какая самая крайняя декларация в течение этих трех лет не выходит за их пределы. Это будет та последняя декларация, включая уточненные, в которой входной НДС еще можно предъявить к вычету.

Правильно определяйте момент для вычета

Чиновники и арбитры настаивают, что вычет входного НДС должен быть именно в том периоде, когда на вычет появилось право. Просрочка карается потерей права на вычет. Добросовестное заблуждение компаний и предпринимателей во внимание не принимается. Даже если налогоплательщик руководствовался публичными разъяснениями чиновников.

Пример 2

Компания приобрела трансформатор. Учла его на счете 08. А затем, когда передала объект в монтаж, предъявила к вычету входной НДС.

Однако с момента покупки до передачи объекта в монтаж прошло более трех лет. Налоговики отказали в вычете.

Компания сослалась на письма Минфина от 12.02.2015 № 03-07-11/6141, от 29.01.2013 № 03-07-14/06. Там сказано, что вычеты сумм входного НДС при покупке основного средства возможны в том периоде, в котором объект принят на учет по счету 01.

Арбитры же указали, что не важно, на каком счете числится основное средство – на 01, или на 08. Срок, который предусмотрен в пункте 2 статьи 173 НК, это не увеличивает.

Объективных причин, почему компания не предъявила спорный счет-фактуру к вычету в течение трех лет, не установлено. Счет-фактура просрочена (определение ВС от 03.08.2022 № 306-ЭС22-12352).

Особенно много проблем со сроками вычета встречается в строительстве. Компании оттягивают вычеты до окончания строительства. Но оно длится долго, а в итоге часть счетов-фактур просто теряют «срок годности».

Пример 3

Компания строила МКД. Она была и инвестором, и заказчиком, и застройщиком в одном лице. По окончании строительства дома в налоговой декларации за 1-й квартал 2019 года предъявила к вычету входной НДС.

Однако в состав вычета вошли счета-фактуры за 2014-2018 годы. Из-за этого инспекторы в большей части вычета отказали.

Компания настаивала, что все условия для вычета сформировались только в 2019 году. Когда закончилось строительство дома.

Но суд поддержал налоговиков. Между организацией и подрядчиком подписан акт приемки законченного строительством объекта от 27.03.2018 формы № КС-11. Разрешение на ввод дома в эксплуатацию выдано 30.06.2018.

В силу условий договора генподряда организация принимала работы поэтапно. Генподрядчик подписывал форму КС-2 по каждому этапу строительства. Выставлял счет-фактуру и отражал у себя в книге продаж.

Арбитры указали, что право на предъявление вычета не зависит от даты ввода объекта строительства в эксплуатацию (ст. 171, 172, 174.1 НК). Реальных помех для компании, чтобы предъявить к вычету спорные счета-фактуры в период с 2014 по 2016 год, не было.

На момент подачи декларации за 1-й квартал 2019 года спорные счета-фактуры просрочены. Вычет невозможен (определение ВС от 17.08.2022 № 308-ЭС22-11243).

Ускорить сдачу отчетности, чтобы успеть включить в нее «горящие» счета-фактуры, нельзя. Досрочно принять декларацию налоговикам не позволяет ни закон, ни программа (постановление АС Московского округа от 12.09.2022 № А40-213006/2021).

Обязанность представить декларации возникает на следующий день после того, как завершился налоговый период. Пока он не закончился, у компании не может быть всей первички за период. Информация в декларации будет предположительной. Такой документ не имеет юридической силы.

Когда налоговики принимают электронные декларации по ТКС, им в титульном листе декларации по НДС надо проставить показатель «Налоговый период (код)». Его невозможно заполнить, пока налоговый период не истек.

Выводы и рекомендации

Налоговики советуют сначала получить вычет по НДС, а потом уже разбираться (письмо ФНС от 17.10.2022 № СД-3-3/11361@). В противном случае право на вычет можно вообще потерять.

Однако есть одна реальная опасность. Она связана с тем, что налоговые проверки проходят за прошлые периоды, и длятся довольно долго.

Если вычет был сделан все-таки несвоевременно, и инспекторы это докажут, то они просто уберут вычеты из декларации. А вот включить вычеты в другую декларацию уже может быть поздно – три года истекли.

Чтобы не попасть впросак, вычет нужно сделать своевременно – ни раньше, ни позже. Но трактовка тех или иных положений кодекса периодически меняется. Поэтому, дабы успеть внести нужные корректировки, следует постоянно следить за письмами ФНС и Минфина, а также свежей арбитражной практикой.