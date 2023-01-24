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Как не просрочить вычет по НДС. Уроки от Верховного суда за 2022 год

Самое обидное доначисление по НДС, когда компания имеет право на вычет, но уже не вправе им воспользоваться. Это бывает из-за ограничения на срок вычета, которое установлено в НК. Решения Верховного суда 2022 года должны подсказать организациям, где надо подстелить соломки.

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Как не просрочить вычет по НДС. Уроки от Верховного суда за 2022 год
Иллюстрация: Светлана Семина / Клерк.ру

Внимательно следите за сроками

«Игры» с уточненками могут плохо закончиться. Ведь формально каждая последующая уточненка отменяет все предыдущие декларации. Однако трехлетний срок вычета для всех входящих в декларацию счетов-фактур заново считать не начинают.

Пример 1

Компания подала одну первичную декларацию и три уточненки по НДС. Из-за спора с налоговиками компания убрала вычеты по сомнительным сделкам с рядом компаний. Она сделала это в уточненке № 2 от 05.04.2019.

Однако затем организация передумала, и в корректировке № 3 вернула вычеты на место. Но сделала это уже только 23.12.2019.

Арбитры подошли к делу формально. Теоретически, вычет по спорным декларациям был возможен с 30.09.2016 по 30.09.2019 (п. 1.1 ст. 172, п. 2 ст. 173 НК). Объективные препятствия, чтобы заявить права на получение налогового вычета с 06.04.2019 по 30.09.2019, не заявлены.

Таким образом, срок для вычета входного НДС по спорным счетам-фактурам в уточненной налоговой декларации с номером корректировки 3 истек. Вычет невозможен (определение ВС от 30.08.2022 № 308-ЭС22-14608).

При этом нужно правильно считать трехлетний срок, о котором сказано в пункте 2 статьи 173 НК. Здесь сказано о налоговой декларации. Иначе говоря, в течение трех лет нужно успеть подать налоговую декларацию. Поэтому фактически срок, когда можно получить вычет, будет меньше, чем три года.

Отсчитывайте льготный срок с 1-го числа месяца, который следует за кварталом, где у компании возникло право на вычет. Отложите от этой даты три года. Проверьте, какая самая крайняя декларация в течение этих трех лет не выходит за их пределы. Это будет та последняя декларация, включая уточненные, в которой входной НДС еще можно предъявить к вычету.

Правильно определяйте момент для вычета

Чиновники и арбитры настаивают, что вычет входного НДС должен быть именно в том периоде, когда на вычет появилось право. Просрочка карается потерей права на вычет. Добросовестное заблуждение компаний и предпринимателей во внимание не принимается. Даже если налогоплательщик руководствовался публичными разъяснениями чиновников.

Пример 2

Компания приобрела трансформатор. Учла его на счете 08. А затем, когда передала объект в монтаж, предъявила к вычету входной НДС.

Однако с момента покупки до передачи объекта в монтаж прошло более трех лет. Налоговики отказали в вычете.

Компания сослалась на письма Минфина от 12.02.2015 № 03-07-11/6141, от 29.01.2013 № 03-07-14/06. Там сказано, что вычеты сумм входного НДС при покупке основного средства возможны в том периоде, в котором объект принят на учет по счету 01.

Арбитры же указали, что не важно, на каком счете числится основное средство – на 01, или на 08. Срок, который предусмотрен в пункте 2 статьи 173 НК, это не увеличивает.

Объективных причин, почему компания не предъявила спорный счет-фактуру к вычету в течение трех лет, не установлено. Счет-фактура просрочена (определение ВС от 03.08.2022 № 306-ЭС22-12352).

Особенно много проблем со сроками вычета встречается в строительстве. Компании оттягивают вычеты до окончания строительства. Но оно длится долго, а в итоге часть счетов-фактур просто теряют «срок годности».

Пример 3

Компания строила МКД. Она была и инвестором, и заказчиком, и застройщиком в одном лице. По окончании строительства дома в налоговой декларации за 1-й квартал 2019 года предъявила к вычету входной НДС.

Однако в состав вычета вошли счета-фактуры за 2014-2018 годы. Из-за этого инспекторы в большей части вычета отказали.

Компания настаивала, что все условия для вычета сформировались только в 2019 году. Когда закончилось строительство дома.

Но суд поддержал налоговиков. Между организацией и подрядчиком подписан акт приемки законченного строительством объекта от 27.03.2018 формы № КС-11. Разрешение на ввод дома в эксплуатацию выдано 30.06.2018.

В силу условий договора генподряда организация принимала работы поэтапно. Генподрядчик подписывал форму КС-2 по каждому этапу строительства. Выставлял счет-фактуру и отражал у себя в книге продаж.

Арбитры указали, что право на предъявление вычета не зависит от даты ввода объекта строительства в эксплуатацию (ст. 171, 172, 174.1 НК). Реальных помех для компании, чтобы предъявить к вычету спорные счета-фактуры в период с 2014 по 2016 год, не было.

На момент подачи декларации за 1-й квартал 2019 года спорные счета-фактуры просрочены. Вычет невозможен (определение ВС от 17.08.2022 № 308-ЭС22-11243).

Ускорить сдачу отчетности, чтобы успеть включить в нее «горящие» счета-фактуры, нельзя. Досрочно принять декларацию налоговикам не позволяет ни закон, ни программа (постановление АС Московского округа от 12.09.2022 № А40-213006/2021).

Обязанность представить декларации возникает на следующий день после того, как завершился налоговый период. Пока он не закончился, у компании не может быть всей первички за период. Информация в декларации будет предположительной. Такой документ не имеет юридической силы.

Когда налоговики принимают электронные декларации по ТКС, им в титульном листе декларации по НДС надо проставить показатель «Налоговый период (код)». Его невозможно заполнить, пока налоговый период не истек.

Выводы и рекомендации

Налоговики советуют сначала получить вычет по НДС, а потом уже разбираться (письмо ФНС от 17.10.2022 № СД-3-3/11361@). В противном случае право на вычет можно вообще потерять.

Однако есть одна реальная опасность. Она связана с тем, что налоговые проверки проходят за прошлые периоды, и длятся довольно долго.

Если вычет был сделан все-таки несвоевременно, и инспекторы это докажут, то они просто уберут вычеты из декларации. А вот включить вычеты в другую декларацию уже может быть поздно – три года истекли.

Чтобы не попасть впросак, вычет нужно сделать своевременно – ни раньше, ни позже. Но трактовка тех или иных положений кодекса периодически меняется. Поэтому, дабы успеть внести нужные корректировки, следует постоянно следить за письмами ФНС и Минфина, а также свежей арбитражной практикой.

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