Декларация по УСН в 2023 году: новая форма

Кто сдает декларацию по УСН в 2023 году

Декларацию по «упрощенке» в 2023 году обязаны сдавать все организации и предприниматели, которые подавали уведомление о переходе на УСН (п. 1 ст. 346.12, п. 1 ст. 346.23 НК).

Если деятельность не ведется – сдается нулевая декларация.

Сдачу декларации по УСН в связи с введением ЕНП – не отменили.

Новые сроки сдачи декларации по УСН в 2023 году

Декларацию по налогу на УСН сдайте по итогам года.

Срок сдачи декларации по УСН с 1 января 2023 года:

для организаций – не позднее 25 марта следующего года;

для предпринимателей – не позднее 25 апреля.

Декларацию по УСН за 2022 год организациям нужно представить не позже 27 марта 2023 года. ИП – не позже 25 апреля 2023 года.

Какой бланк применять в 2023 году

Декларацию на УСН за 2022 год сдавайте по форме и форматам, утвержденным приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958.

При заполнении декларации руководствуйтесь Порядком, утвержденным приказом ФНС от 25.12.2020 № ЕД-7-3/958.

Заметим, что уже готов проект обновленной формы декларации по УСН, порядок ее заполнения и электронный формат. Корректировки, в основном, технические и связаны с переходом на ЕНП.

Обновленный бланк декларации планируют ввести с отчетности за 2023 год.

Как сейчас выглядит декларация по УСН

Вот так:

Все о том, что меняется в отчетности по УСН, на «Клерке» можно почитать по ссылке.