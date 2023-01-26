Перечень прослеживаемых товаров – 2023

Что такое прослеживаемые товары

На территории ЕАЭС введен единый механизм контроля за законностью оборота товаров при их перемещении по территории союза.

Цель – исключить различные схемы уклонения от уплаты таможенных и налоговых платежей, предотвращение ввоза контрафакта, повышение конкурентоспособности отечественной продукции (Соглашение «О механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза», заключенное в городе Нур-Султане 29.05.2019 и вступившее в силу с 03.02.2021).

Документ предусматривает создание двух сегментов системы:

• внешнего (наднационального), который предоставит обмен информацией о пересечении прослеживаемой продукции границы между странами – участницами ЕАЭС;

• внутреннего (национального), который обеспечит прослеживаемость продукции на территории государств, входящих в ЕАЭС.

На первом этапе формируются национальные сегменты. Для этого в России создана информационная система, в которой собираются, учитываются и хранятся сведения о прослеживаемых товарах и их обороте. Ее внедрением и сопровождением занимается ФНС.

Нацсистема прослеживаемости должна была заработать с 1 июля, но на этот момент не были утверждены постановления о нацсистеме. Поэтому ее запустили с 8 июля, когда приняли необходимые нормативные акты.

В связи с этим ФНС выпустила письмо от 09.07.2021 № ЕА-4-15/9627@, разъясняющее дату, начиная с которой заработала национальная система прослеживаемости.

Указано, что исполнять новые обязанности по прослеживаемости необходимо с 08.07.2021.

Служба пояснила, что регламентируют процесс прослеживаемости три постановления Правительства от 01.07.2021:

№ 1108 – положение о нацсистеме (положение);

№ 1110 – о перечне прослеживаемых товаров (перечень);

№ 1109 – о критериях отбора товаров для включения в список прослеживаемых.

Перечисленные НПА начинают действовать со дня официального опубликования. Эта дата – 08.07.2021.

Так, Постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1108 утверждено положение о нацсистеме. В нем раскрыты основные понятия. Закреплено, что отслеживанию подлежат импортные товары.

Установлены условия прекращения отслеживания продукции. Оно завершается в следующих случаях:

товар исключен из перечня;

утрата, не связанная с продажей (утилизация, конфискация);

реализация физлицам для использования, не связанного с ведением бизнеса;

вывоз на экспорт;

вывоз в ЕАЭС;

продажа дипломатическим представительствам, консульствам, международным организациям для официального использования;

недостача, выявленная в ходе инвентаризации.

За участниками оборота отслеживаемой продукции закрепляются обязанности:

передавать документы с реквизитами прослеживаемости в ФНС в электронной форме;

отражать в отчете операции с товарами и представлять его в налоговую;

для плательщиков НДС – выставлять счета-фактуры при продаже продукции без использования шифров;

для плательщиков НДС, освобожденных от обязанностей по этому налогу, – при продаже товаров оформлять УПД с отражением реквизитов прослеживаемости и направлять их по ТКС через оператора ЭДО.

Положение о нацсистеме определяет основополагающие моменты ее функционирования, в том числе правила сбора, учета и хранения сведений об операциях с прослеживаемой продукцией, правила обмена сведениями между нацсистемой и другими ГИС, процедуру подачи уведомлений о ввозе прослеживаемых товаров, об имеющихся остатках, порядок формирования и сдачи отчета об операциях и другие вопросы.

Подробнее о данных документах расскажем далее.

Систему прослеживаемости не надо путать с системой маркировки товаров – это разные способы контроля за оборотом товаров. Главное их отличие состоит в том, что прослеживается ввезенная партия товара, а не каждая его единица. Никакие маркеры на продукцию не наносят, партии отслеживают исключительно по документам.

Постановление правительства об утверждении перечня прослеживаемых товаров

Подробный перечень прослеживаемых товаров утвержден Постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1110. Документ вступил в силу с 8 июля 2021 года.

О том, какие товары относятся к прослеживаемым, расскажем далее.

Перечень прослеживаемых товаров в 2023 году

В список прослеживаемых товаров по Постановлению Правительства от 01.07.2021 № 1110 вошли:

бытовые холодильники и морозильники;

холодильное, морозильное оборудование, тепловые насосы, за исключением бытового оборудования;

автопогрузчики с вилочным захватом и другие погрузчики, тягачи, которые используются на платформах ж/д станций;

бульдозеры;

грейдеры;

дорожные катки и трамбовочные машины;

экскаваторы;

бытовые и промышленные (для прачечных) стиральные машины;

мониторы;

телевизионные приемники;

детские коляски;

детские автокресла.

Отметим, что Постановлением Правительства от 01.07.2021 № 1109 утверждены критерии, применяемые при отборе отдельных видов товаров для включения их в перечень прослеживаемых.

Приводится два таких критерия:

для отдельных видов товаров введены меры нетарифного или техрегулирования, а также санитарные, карантинные фитосанитарные, ветеринарно-санитарные меры согласно российскому законодательству или законам ЕАЭС;

товары не учитываются в уже функционирующих государственных инфосистемах, с помощью которых отслеживается продукция.

При этом товар будет включен в перечень отслеживаемой продукции, если он соответствует всем критериям.

ФНС создала сервис прослеживаемости товаров. Продукцию можно проверить по названию, номеру декларации, ОКПД 2 или коду ТН ВЭД.

В конце декабря 2021-го на сайте ФНС появилась информация о расширении функционала сервиса проверки прослеживаемости товаров.

ФНС учла пожелания участников системы прослеживаемости товаров. Благодаря обновлению инструментария сервиса проверки прослеживаемости, теперь можно отправлять запросы, содержащие до сотни регномеров партий товаров (РНПТ).

Ранее система предлагала проверку лишь одной партии. В новой версии запрос можно отправить напрямую из учетной системы.

Кроме проверки РНПТ, сервис предлагает поиск по наименованию товара. В строке поиска можно указать лишь один товар, и система выдаст список подходящих под описание товаров из категории прослеживаемых либо проинформирует о том, что в перечне прослеживаемых товаров данные по запросу отсутствуют.

Есть поиск и по иным реквизитам, а также предусмотрена возможность получения полного перечня прослеживаемых товаров.

Новая опция позволит проверить корректность указания РНПТ не только при покупке прослеживаемых товаров, но и при инвентаризации по их остаткам.

Реализация прослеживаемых товаров

Налоговая служба будет отслеживать реализацию и другое движение продукции, включенной в перечень, с помощью регистрационного номера партии товара (РНПТ).

При ввозе продукции из стран ЕАЭС этот номер присваивает налоговая после того, как налогоплательщик представит уведомление о ввозе товара.

Подробнее о таком уведомлении расскажем в следующем разделе нашей статьи.

Если продукция была ввезена из-за пределов ЕАЭС, импортер должен самостоятельно сформировать такой номер и указать его в графе 32 таможенной декларации.

Регистрационный номер партии товара формируется из четырех составляющих:

кода таможенного органа;

даты регистрации таможенной декларации;

номера декларации;

порядкового номера декларируемого товара.

Если в декларацию включено несколько партий отслеживаемого товара, то отдельный номер присваивают каждой из них.

При продаже таких товаров организации и предприниматели должны будут выставлять электронные счета-фактуры, а при работе на УСН – электронные универсальные передаточные документы (ст. 169 НК).

Это правило распространяется как на импортеров продукции, так и на лиц, купивших у них товар для последующей перепродажи.

Исключения составляет:

экспорт продукции;

продажа товара гражданам, которые будут использовать его для личных нужд, а также самозанятым;

продажа продукции, связанная с ее перемещением на территорию другой страны, состоящей в ЕАЭС.

Обмен счетами-фактурами будет происходить по телекоммуникационным каналам через операторов электронного документооборота (п. 2 ст. 2 закона № 371-ФЗ).

В отношении прослеживаемых товаров не действует правило, согласно которому можно не выставлять счета-фактуры при продаже их неплательщику НДС, когда стороны договорились об этом в письменной форме (п. 2 ст. 2 закона № 371-ФЗ).

С первого июля 2021 года вносятся изменения в порядок оформления счетов-фактур, которые при реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав будут содержать:

реквизиты, позволяющие идентифицировать документ об отгрузке товаров, выполнении работ, оказании услуг и передаче имущественных прав (пп. «а» п. 5 ст. 2 закона № 371-ФЗ);

порядковый номер записи поставляемых (отгруженных) товаров, выполнения работ, оказания услуг или передачи имущественных прав.

Уточнено, что сведения о регистрационном номере таможенной декларации указываются по товарам, произведенным за пределами ЕАЭС (пп. «д» п. 5 ст. 2 закона № 371-ФЗ).

Напомним, что и ранее контролирующие органы разрешали ставить прочерк в графе 11 счета-фактуры «Регистрационный номер таможенной декларации», если товар был ввезен из стран ЕАЭС (письма Минфина от 23.08.2017 № 03-07-13/1/53878, от 15.09.2016 № 03-07-13/1/53940).

В счет-фактуру, оформляемому при продаже прослеживаемых товаров, вводятся новые реквизиты (пп. «г», «е» п. 5 ст. 2 закона № 371-ФЗ):

регистрационный номер партии товара;

количественная единица измерения товара, используемая в целях его прослеживаемости;

количество товара в единице, используемой в целях прослеживаемости.

Аналогичные дополнительные реквизиты включены в корректировочный счет- фактуру (п. 6 ст. 2 закона № 371-ФЗ).

Покупателя не лишат права на вычет, если в счете-фактуре не будет сведений о прослеживаемых товарах или они будут неверно указаны (пп. 2 ст. 2 закона № 371-ФЗ).

На ряд нюансов со счетами-фактурами ФНС указала в письме от 19.10.2021 № ЕА-4-15/14817@.

Так, налоговики отметили:

отказа в вычете НДС только из-за того, что счет-фактура на прослеживаемые товары выставлен на бумаге, не будет. Дело в том, что ошибки, которые не мешают идентификации продавца, покупателя, названия товара, стоимости, ставки и суммы налога, не являются основанием для отказа;

на подотчетника должна быть оформлена доверенность для получения счета-фактуры с реквизитами прослеживаемости;

если в счете-фактуре или УПД нет РНПТ, придется обратиться к поставщику за правильно оформленным документом. Минфин в письме от 11.08.2021 № 27-01-22/64473 рекомендовал так поступать;

если товар включен в набор или комплект, прекращать прослеживаемость нельзя. При продаже комплекта в электронном счете-фактуре или УПД нужно отразить в подстроках реквизиты прослеживаемости по каждому прослеживаемому товару из набора.

Отчетность по прослеживаемым товарам

Отчетность по прослеживаемым товарам и порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645@.

Отчетные документы необходимо направлять в цифровой форме через оператора электронного документооборота.

Требования к операторам ЭДО приведены в приказах ФНС от 08.06.2021 № ЕД-7-26/546@ и от 29.10.2021 № ЕД-7-26/936@.

Уведомление о ввозе

Уведомление о ввозе прослеживаемых товаров, приобретенных на территории другого государства – члена ЕАЭС, необходимо направить в налоговую в течение пяти рабочих дней с момента принятия товаров на учет (п. 25 положения о нацсистеме).

Документ необходимо заполнить на основании сопроводительного документа: счета-фактуры, УПД.

В уведомлении указывают:

данные покупателя (название, ИНН, КПП);

данные продавца (название, код государства – члена ЕАЭС, идентификационный номер, адрес);

данные сопроводительного документа (вид, дата составления, номер);

количество товара по сопроводительному документу;

количество прослеживаемого товара;

общую стоимость товаров.

Электронный документ подписывает руководитель покупателя или уполномоченное им лицо на основании доверенности.

В случае возврата товара или обнаружения ошибки в уведомлении в документ необходимо внести правки не позднее следующего рабочего дня.

Уведомление о перемещении

При перемещении проданных товаров с территории РФ на территорию другой страны – члена ЕАЭС необходимо в течение пяти рабочих дней с момента отгрузки товаров направить уведомление о перемещении товаров.

В нем указывают сведения о продавце и покупателе, о сопроводительном документе и товаре.

Дополнительно указывают пункты доставки изделий на территории стран – членов ЕАЭС.

Уведомление об остатках

Уведомление об имеющихся остатках прослеживаемых товаров нужно подать:

при вступлении в силу перечня прослеживаемых товаров;

внесении изменений в перечень – относительно товаров, которых коснулись такие изменения;

принятии решения о продаже товаров, купленных после вступления в силу перечня товаров у физлиц, которые использовали его в личных, семейных, домашних целях;

принятии решения о продаже товаров, купленных после вступления в силу перечня товаров у самозанятых;

принятии решения о продаже ранее конфискованных товаров и некоторых других случаях.

Отчет об операциях

Отчет об операциях с отслеживаемыми товарами необходимо предоставлять ежеквартально не позднее 25-го числа месяца, следующего за окончанием отчетного квартала.

Отчет, подаваемый:

плательщиками НДС – должен содержать сведения о покупке отслеживаемых товаров, в том числе через агента или комиссионера, о прекращении или возобновлении отслеживаемости, а также данные о покупке или продаже товаров, которые не облагаются НДС;

налогоплательщиками, работающими на спецрежимах и налогоплательщиками, которые освобождены от исполнения обязанностей плательщика НДС – должен содержать сведения о покупке и продаже отслеживаемых товаров, а также данные о прекращении или возобновлении отслеживаемости.

В титульном разделе отчета указывают год и квартал, в котором были произведены операции, код налогового органа и сведения о составителе документа (название, ИНН, КПП).

Раздел со сведениями о проведенных операциях представляет собой таблицу со следующими графами: