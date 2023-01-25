Цитата дня. Депутатам не интересно подавать налоговые декларации

Своим мнением Крашенников поделился с журналистом «КП». Вот пара цитат.

О том, почему бизнесмены и общественники не хотят идти в депутаты:

«Из-за деклараций в том числе. Потому что что „надо возиться“ с их оформлением и подачей. Понимаешь, проще говоря, не всем это интересно, не всем это охота делать – лень... Кто-то не хочет показывать свои доходы. В общем, разные причины».

О том, что «обезличенные» декларации – это не засекреченные:

«Мы говорим сейчас о том, что даже те, кто трудится на постоянной основе, они декларации подают, но – публикация их не предусматривается. То есть, это чтобы защитить их персональные данные».

Откроем секрет: бизнес тоже не горит желанием заполнять многочисленные декларации и прочие отчеты, но закон обязывает. А перед законом должны быть все равны.