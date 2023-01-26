Санкции 2022

Реестр санкционных компаний: что это такое и почему бизнесу важно про него знать

Так называемый Реестр санкционных компаний появился в связи с экономической ситуацией и многочисленными пакетами санкций, принятыми в отношении РФ. Расскажем обо всем подробнее.

Версия для печати
Реестр санкционных компаний: что это такое и почему бизнесу важно про него знать
Иллюстрация: Kelly Sikkema/unsplash

Что случилось

Перечень лиц, к которым применяются ограничительные меры (так называемый реестр санкционных компаний), ввели согласно Постановлению Правительства от 16.09.2022 № 1625 и приказом Минфина от 18.11.2022 № 173н.

Он начал действовать с 1 января 2023 года.

Основания для включения в реестр

Основаниями, по которым юрлица могут попасть в этот перечень, могут быть:  

  • применение в отношении лиц ограничительных мер территориального и экстерриториального характера;

  • если в отношении контролирующих такое лицо физлиц или юрлиц введены ограничительные меры территориального и экстерриториального характера;

  • наличие решения правительства о включении данных о таких лицах в Перечень (если есть угроза повторного применения ограничительных мер в отношении таких лиц).

Вести реестр, рассматривать документы на включение и исключение из него будет Минфин.

Что дает наличие компании в реестре

В соответствии со статьей 18 закона «О бухгалтерском учете» ФНС формирует и ведет государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее – ГИРБО). При включении компании в реестр санкционных доступ к информации, содержащейся в ГИРБО, ограничивается.

Также ФНС в соответствии с законом «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» ограничивает доступ к содержащимся в ЕРЮЛ документам, содержащим сведения о юридическом лице, а именно:

  • сведениям об учредителях или участниках юридического лица;

  • сведениям о правопреемстве;

  • способах прекращения юридического лица (реорганизация, ликвидация, исключение из ЕГРЮЛ);

  • сведениям о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица;

  • сведениям о наличии корпоративного договора;

  • сведениям о лицензиях;

  • сведениям о филиалах и представительствах юридического лица;

  • сведениям о том, что юридическое лицо находится в процессе реорганизации.

Какие документы нужны для включения в реестр

Так как основанием для включения в реестр является подтверждение введения санкций против компании, кроме документов на само юридическое лицо, необходимо предоставить документ, в котором будут указаны данные компании в санкционном списке.

Общемирового списка лиц, против которых введены санкции, не существует. Регуляторы в каждой из стран и международных организаций составляют свой перечень. В качестве подтверждения для реестра подойдет выгрузка с сайта регулятора соответствующей страны.

Например, в США Управление по контролю за иностранными активами, подразделение Министерства финансов, ведет список OFAC (The Office of Foreign Assets Control), в котором публикуются данные о компаниях, в отношении которых введены санкции.

В отличие от санкционных списков иностранных государств, российский реестр является закрытым и не подлежит официальному опубликованию. Подтвердить наличие или отсутствие компании в нем возможно только посредством направления запроса и получения от Министерства финансов официального уведомления с данными о запрашиваемой компании и причине внесения.

Процедура внесения в реестр

Для внесения данных по компании документы и соответствующее заявление подаются в Министерство финансов. Минфин принимает решение о включении в реестр в 30-дневный срок и направляет уведомление на юридический адрес компании.

Запись о включении в реестр содержит полное и сокращенное наименование, адрес, ОГРН, ИНН, дату включения в перечень, а также основание включения.

На компанию из реестра после включения ложится обязанность раз в год в период с 1 января до 31 января, начиная с года, следующего за годом включения в реестр, направлять в Минфин подтверждение того, что в ее отношении санкции еще действуют.

Если соответствующее заявление не подать в срок, компанию из реестра исключают.

Процедура включения в реестр выглядит легко только на бумаге. В реальности же это объемный и трудоемкий процесс, который занимает довольно продолжительное время начиная от сбора подтверждающих документов, запроса данных по иностранным реестрам до самой подачи и рассмотрения Минфином.

При самостоятельной подготовке возможны случаи предоставления некорректных документов, что может привести к отказу, а, значит, к потере времени.

Скидка 40% на Клерк.Премиум только на этой неделе!

Это первый раз, когда «Клерк» раздает сервис почти в два раза дешевле! Что вы получите в крутой бухгалтерской подписке:

• качественное обучение: +450 вебинаров, ежедневные мини-курсы, 50+ онлайн-курсов;
• полную информационную поддержку: безлимитные консультации с экспертами по любым рабочим вопросам;
• эксклюзивные статьи от главреда «Клерка» по вашему запросу.;
• более 400 чек-листов, инструкций, шаблонов для работы;

Забирайте Клерк.Премиум. пока дешево — всего 10 800₽. Больше такой цены не будет. Оставьте заявку ниже — ответим на все вопросы.

Источник:
«Клерк»
Рубрика:
Санкции 2022
Версия для печати
Ипотека

Банк ДОМ.РФ будет еще быстрее оформлять ипотеку

Личный кабинет заемщика по ипотеке интегрировали с сервисом «Цифровой профиль гражданина». Поэтому теперь клиенты смогут получить решение банка быстро и с минимальным объемом предоставляемой информации и документов.

Больничные

Новые регионы подключают к системе соцстрахования. Это гарантирует их жителям оплату больничных

Чиновники установят правила назначения по отечественным нормам пособий по беременности и родам, а также по уходом за ребенком до полутора лет, которые раньше не предусматривались в Донецкой, Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях.

Курсы повышения квалификации для бухгалтера с дипломом

Ведение бизнеса

Как увеличить продажи: приемы для онлайн- и офлайн-торговли

Увеличение продаж – главная цель любого бизнеса в сфере торговли. Приемы, методы и способы, позволяющие увеличить продажи, будут различаться для онлайн- и офлайн-торговли. Предлагаем обзор универсальных и уникальных инструментов, которые должен знать и применять каждый продавец.

Как увеличить продажи: приемы для онлайн- и офлайн-торговли

Последние мероприятия для бухгалтеров

Добавить
Обзоры для бухгалтера

«Ночной бухгалтер». ФНС не будет помогать бухгалтерам заполнять платежки по ЕНП. Никаких специальных сервисов не будет

Платежки налоговая считает временной мерой, так что те, кто решил их заполнять, пусть страдают от этого сами. Примерно с таким посылом в ФНС ответили на вопрос о возможном сервисе-помощнике.

«Ночной бухгалтер». ФНС не будет помогать бухгалтерам заполнять платежки по ЕНП. Никаких специальных сервисов не будет

Последние вопросы бухгалтеров из сервиса «Консультации»

Подключить
CRM

Как привлекать клиентов, если интернет уничтожил традиционные подходы к рекламе

Количество каналов привлечения клиентов за прошлый год резко сократилось. Теперь можно пользоваться только отечественными каналами и платформами. Их популярность сильно возросла и стоимость привлечения клиентов тоже.

ЕНП (единый налоговый платеж)

🔃 Уплаченные в 2022 году авансы по УСН налоговики начислили в 2023 году. Но можно это исправить

Если вы в течение 2022 года платили авансы по налогу на УСН, то в прошлом году они числились в переплате. А в этом году переплата ушла, потому что прошло начисление.

Читать еще