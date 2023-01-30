Как включать зарплату декабря в 6-НДФЛ по последним разъяснениям ФНС: пример

Разберем, как заполнить 6-НДФЛ по мнению ФНС, выраженному в недавних письмах.
О чем письма
ФНС выпустила два письма – от 11.01.2023 № ЗГ-3-11/125@ и от 19.01.2023 № БС-4-11/517@.
Там рассмотрены разные ситуации: когда и аванс, и зарплата за декабрь выплачены в декабре, и когда аванс выплачен в декабре, а зарплата – в январе.
Нас интересует вторая ситуация.
Аванс был выплачен в декабре и с него НДФЛ не удерживали. НДФЛ удержали в январе, при выплате второй части зарплаты.
По мнению ФНС, аванс надо отразить в доходах декабря, вторую часть зарплаты – в доходах января. Причем НДФЛ, удержанный в январе, надо разделить – часть будет относится к доходу декабря (с аванса), часть – к доходу января (с зарплаты). Но срок перечисления у этого общего НДФЛ один.
Аванс декабря и НДФЛ с него в форму 6-НДФЛ за 2022 год войдет в раздел 2 и справки, но не войдет в раздел 1.
Кроме того, НДФЛ с аванса надо указать в разделе 1 формы 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года.
Смотрите в нашей таблице разъяснения ФНС о том, в какие разделы идет НДФЛ и доход в виде аванса и зарплаты.
Аванс за декабрь
Зарплата за декабрь
Дата выплаты
30.12.2022
16.01.2023
Дата получения дохода
31.12.2022
16.01.2023
Дата удержания НДФЛ
16.01.2023
Срок перечисления НДФЛ
30.01.2023
Раздел 1 формы 6-НДФЛ
1 квартал 2023 года
Раздел 2 формы 6-НДФЛ
2022 год
1 квартал 2023 года
Справки
2022 год
2023 год
Пример
В компании установлен срок выплаты аванса – 25 число текущего месяца, зарплаты – 10 число следующего месяца.
Аванс за декабрь выплачен 23 декабря, зарплата за декабрь – 10 января.
У сотрудника оклад 50 000, НДФЛ – 6 500.
Аванс ему выплачивают в размере 40% от оклада. НДФЛ с аванса, естественно, не удерживали.
Его удержали при выплате зарплаты 10.01.2023 в общей сумме 6 500 руб. Срок его перечисления в бюджет – 30.01.2023.
Но ФНС предлагает этот удержанный налог разделить на две части – одна будет относиться к 2022 году, вторая – к 2023.
С 2023 года сотруднику все также платят аванс в 40% от оклада, но уже удерживают НДФЛ
Смотрите в таблице расклад за декабрь и 1 квартал 2023 года.
Дата
Вид выплаты
Сумма выплаты
Сумма начисления
НДФЛ
Строка р.1 6-НДФЛ за 1 квартал 2023
23.12.2022
Аванс за декабрь
20 000
22 989
2 989
021
10.01.2023
Зарплата за декабрь
23 500
27 011
3 511
25.01.2023
Аванс за январь
17 400
20 000
2 600
022
10.02.2023
Зарплата за январь
26 100
30 000
3 900
24.02.2023
Аванс за февраль
17 400
20 000
2 600
023
10.03.2023
Зарплата за февраль
26 100
30 000
3 900
Итого
130 500
150 000
19 500
Образец 6-НДФЛ за 2022 год
Для наглядности предположим, что зарплаты с января по ноябрь 2022 года не было. Первое начисление было за декабрь 2022.
Раздел 1 (без аванса за декабрь)
Этот раздел будет пустой:
Раздел 2 (с авансом за декабрь)
Справка (с авансом за декабрь)
Образец 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года
Раздел 1 (с авансом за декабрь):
Раздел 2 (без аванса за декабрь):