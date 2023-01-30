Как включать зарплату декабря в 6-НДФЛ по последним разъяснениям ФНС: пример

Разберем, как заполнить 6-НДФЛ по мнению ФНС, выраженному в недавних письмах.

О чем письма

ФНС выпустила два письма – от 11.01.2023 № ЗГ-3-11/125@ и от 19.01.2023 № БС-4-11/517@.

Там рассмотрены разные ситуации: когда и аванс, и зарплата за декабрь выплачены в декабре, и когда аванс выплачен в декабре, а зарплата – в январе.

Нас интересует вторая ситуация.

Аванс был выплачен в декабре и с него НДФЛ не удерживали. НДФЛ удержали в январе, при выплате второй части зарплаты.

По мнению ФНС, аванс надо отразить в доходах декабря, вторую часть зарплаты – в доходах января. Причем НДФЛ, удержанный в январе, надо разделить – часть будет относится к доходу декабря (с аванса), часть – к доходу января (с зарплаты). Но срок перечисления у этого общего НДФЛ один.

Аванс декабря и НДФЛ с него в форму 6-НДФЛ за 2022 год войдет в раздел 2 и справки, но не войдет в раздел 1.

Кроме того, НДФЛ с аванса надо указать в разделе 1 формы 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года.

Смотрите в нашей таблице разъяснения ФНС о том, в какие разделы идет НДФЛ и доход в виде аванса и зарплаты.

Аванс за декабрь Зарплата за декабрь Дата выплаты 30.12.2022 16.01.2023 Дата получения дохода 31.12.2022 16.01.2023 Дата удержания НДФЛ 16.01.2023 Срок перечисления НДФЛ 30.01.2023 Раздел 1 формы 6-НДФЛ 1 квартал 2023 года Раздел 2 формы 6-НДФЛ 2022 год 1 квартал 2023 года Справки 2022 год 2023 год

Пример

В компании установлен срок выплаты аванса – 25 число текущего месяца, зарплаты – 10 число следующего месяца.

Аванс за декабрь выплачен 23 декабря, зарплата за декабрь – 10 января.

У сотрудника оклад 50 000, НДФЛ – 6 500.

Аванс ему выплачивают в размере 40% от оклада. НДФЛ с аванса, естественно, не удерживали.

Его удержали при выплате зарплаты 10.01.2023 в общей сумме 6 500 руб. Срок его перечисления в бюджет – 30.01.2023.

Но ФНС предлагает этот удержанный налог разделить на две части – одна будет относиться к 2022 году, вторая – к 2023.

С 2023 года сотруднику все также платят аванс в 40% от оклада, но уже удерживают НДФЛ

Смотрите в таблице расклад за декабрь и 1 квартал 2023 года.

Дата Вид выплаты Сумма выплаты Сумма начисления НДФЛ Строка р.1 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 23.12.2022 Аванс за декабрь 20 000 22 989 2 989 021 10.01.2023 Зарплата за декабрь 23 500 27 011 3 511 25.01.2023 Аванс за январь 17 400 20 000 2 600 022 10.02.2023 Зарплата за январь 26 100 30 000 3 900 24.02.2023 Аванс за февраль 17 400 20 000 2 600 023 10.03.2023 Зарплата за февраль 26 100 30 000 3 900 Итого 130 500 150 000 19 500

Образец 6-НДФЛ за 2022 год

Для наглядности предположим, что зарплаты с января по ноябрь 2022 года не было. Первое начисление было за декабрь 2022.

Раздел 1 (без аванса за декабрь)

Этот раздел будет пустой:

Раздел 2 (с авансом за декабрь)

Справка (с авансом за декабрь)

Образец 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года

Раздел 1 (с авансом за декабрь):

Раздел 2 (без аванса за декабрь):