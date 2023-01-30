6-НДФЛ

Как включать зарплату декабря в 6-НДФЛ по последним разъяснениям ФНС: пример

Зарплата декабря и НДФЛ с нее попадает в форму 6-НДФЛ того периода, в котором она была фактически выплачена. Аналогично и с авансом за декабрь, хотя при его выплате новые правила об удержании НДФЛ еще не действовали.

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Как включать зарплату декабря в 6-НДФЛ по последним разъяснениям ФНС: пример
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Разберем, как заполнить 6-НДФЛ по мнению ФНС, выраженному в недавних письмах.

О чем письма

ФНС выпустила два письма – от 11.01.2023 № ЗГ-3-11/125@ и от 19.01.2023 № БС-4-11/517@.

Там рассмотрены разные ситуации: когда и аванс, и зарплата за декабрь выплачены в декабре, и когда аванс выплачен в декабре, а зарплата – в январе.

Нас интересует вторая ситуация.

Аванс был выплачен в декабре и с него НДФЛ не удерживали. НДФЛ удержали в январе, при выплате второй части зарплаты.

По мнению ФНС, аванс надо отразить в доходах декабря, вторую часть зарплаты – в доходах января. Причем НДФЛ, удержанный в январе, надо разделить – часть будет относится к доходу декабря (с аванса), часть – к доходу января (с зарплаты). Но срок перечисления у этого общего НДФЛ один.

Аванс декабря и НДФЛ с него в форму 6-НДФЛ за 2022 год войдет в раздел 2 и справки, но не войдет в раздел 1.

Кроме того, НДФЛ с аванса надо указать в разделе 1 формы 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года.

Смотрите в нашей таблице разъяснения ФНС о том, в какие разделы идет НДФЛ и доход в виде аванса и зарплаты.

 

Аванс за декабрь

Зарплата за декабрь

Дата выплаты

30.12.2022

16.01.2023

Дата получения дохода

31.12.2022

16.01.2023

Дата удержания НДФЛ

16.01.2023

Срок перечисления НДФЛ

30.01.2023

Раздел 1 формы 6-НДФЛ

1 квартал 2023 года

Раздел 2 формы 6-НДФЛ

2022 год

1 квартал 2023 года

Справки

2022 год

2023 год

       

Пример

В компании установлен срок выплаты аванса – 25 число текущего месяца, зарплаты – 10 число следующего месяца.

Аванс за декабрь выплачен 23 декабря, зарплата за декабрь – 10 января.

У сотрудника оклад 50 000, НДФЛ – 6 500.

Аванс ему выплачивают в размере 40% от оклада. НДФЛ с аванса, естественно, не удерживали.

Его удержали при выплате зарплаты 10.01.2023 в общей сумме 6 500 руб. Срок его перечисления в бюджет – 30.01.2023.

Но ФНС предлагает этот удержанный налог разделить на две части – одна будет относиться к 2022 году, вторая – к 2023.

С 2023 года сотруднику все также платят аванс в 40% от оклада, но уже удерживают НДФЛ

Смотрите в таблице расклад за декабрь и 1 квартал 2023 года.

Дата

Вид выплаты

Сумма выплаты

Сумма начисления

НДФЛ

Строка р.1 6-НДФЛ за 1 квартал 2023

23.12.2022

Аванс за декабрь

20 000

22 989

2 989

021

10.01.2023

Зарплата за декабрь

23 500

27 011

3 511

25.01.2023

Аванс за январь

17 400

20 000

2 600

022

10.02.2023

Зарплата за январь

26 100

30 000

3 900

24.02.2023

Аванс за февраль

17 400

20 000

2 600

023

10.03.2023

Зарплата за февраль

26 100

30 000

3 900

Итого

130 500

150 000

19 500

 

Образец 6-НДФЛ за 2022 год

Для наглядности предположим, что зарплаты с января по ноябрь 2022 года не было. Первое начисление было за декабрь 2022.

Раздел 1 (без аванса за декабрь)

Этот раздел будет пустой:

1

Раздел 2 (с авансом за декабрь)

2

Справка (с авансом за декабрь)

3
4

Образец 6-НДФЛ за 1 квартал 2023 года

Раздел 1 (с авансом за декабрь):

5

Раздел 2 (без аванса за декабрь):

6

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