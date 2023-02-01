Почему налоговики придут к вам из-за дивидендов: что нельзя делать в 2023 году

Разберем эту историю на конкретном примере из судебной практики, который закончился для компании плачевно.

Как работала схема

Компания, которая предоставляла услуги мерчандайзинга, создала производственный кооператив. Рядовые мерчандайзеры «стали» участниками кооператива. По результатам его работы участники получали дивиденды. Обязательные страховые взносы с этих сумм не начислялись.

Что такое производственный кооператив

Производственным кооперативом (артелью) признается добровольное объединение граждан на основе членства для совместной производственной или иной хозяйственной деятельности.

Например, это производство, переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, выполнение работ, торговля, бытовое обслуживание, оказание других услуг.

Кооператив основан на личном трудовом и ином участии и объединении его членами имущественных паевых взносов (подп. 1 ст. 106.1 ГК).

Как раскрыли схему

Налоговики увидели чрезмерную взаимозависимость компании и кооператива. Они располагались в одном доме, и использовали один IP-адрес. У них одинаковые виды деятельности.

Половина сотрудников компании перешла на работу в кооператив. При этом кооператив оказывал услуги только компании: 98 процентов дохода кооператив получил от компании. А вот затрат на хоздеятельность практически не было.

Затем инспекторы обнаружили, что почти все полученные суммы кооператив выплачивал в виде дивидендов своим участникам. Но вот какая странность.

Дивиденды, по уставу кооператива, надо было делить пропорционально паям. Размер пая у всех участников было одинаков. Однако сумма дивидендов в адрес каждого отдельного пайщика каждый раз была разной. Так, как будто это зависело от результатов их личного труда.

Поэтому налоговики посчитали, что так называемые дивиденды – это просто скрытая оплата труда граждан, которые фактически работают на компанию.

Что решили арбитры

Арбитры поддержали налоговиков. А компанию «похоронили» допросы рядовых мерчандайзеров. Они сообщили, что никогда не были пайщиками кооператива, и, естественно, ни в каких его собраниях не участвовали. Взносы не платили, вызовы на собрания не получали.

Подписи на доверенностях об участии рядовых мерчандайзеров в собрании оказались поддельными. Это подтвердила экспертиза.

Вся работа мерчандайзеров шла через программу «Галеон», которая принадлежала компании. Кооператив к этому отношения не имел.

Суд решил, что именно компания действовала на рынке, обладала клиентской базой и ресурсами, выступала исполнителем но договорам с заказчиками. Она несла ответственность за результаты оказания услуг.

Компания обладала правом пользования мобильного приложения «Galeon».

Она инициировала создание кооператива как технической компании для экономии на взносах. Компания возможность выводить из оборота сэкономленные средства (постановление АС Волго-Вятского округа от 16.11.2022 № А43-42071/2021).

Чего делать в итоге нельзя

Очередную организацию подвела халатность. Конечно, реально принять в пайщики большое количество мерчандайзеров непросто. Сложно организовать сбор доверенностей на право голосования. При увольнении сотрудника надо официально вывести его из числа пайщиков. Гораздо проще расписаться за него самому.

Однако в итоге потери компании составили 5,5 млн руб. Не считая того, что схлопнулась сама схема. Наверное, нудное, но правильное ведение дел в кооперативе стоило бы гораздо меньше.