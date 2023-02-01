Цифра дня. Сколько компаний уже под санкциями

А если точнее, то уже почти 10 тысяч российских юридических лиц под санкциями по итогам 2022 года, посчитали в «Контур.Призме».
Многие из них уже прекратили работать на экспорт или существенно сократили поставки.
Аналитики посчитали, что в российском бизнесе таких весьма немало.
А если точнее, то уже почти 10 тысяч российских юридических лиц под санкциями по итогам 2022 года, посчитали в «Контур.Призме».
Многие из них уже прекратили работать на экспорт или существенно сократили поставки.
Выручка «Центра обучения Клерка» выросла на 82,9 процентов за год и составила 113,4 миллиона рублей.
Собрали для вас дайджест офлайн- и онлайн- меропритяий, на которые стоит попасть в феврале 2023 года.
Тревожная статистика летит с порталов поиска работы: вакансий больше становится только в айти, а вот в бухгалтерии и финансах все меньше и меньше. Как бухгалтеру не проиграть из-за этого в поиске работы?
Если работник хочет получать социальный вычет по месту работы, он должен подать в ИФНС заявление о подтверждения права на вычет. С 10 февраля 2023 года такое заявление нужно будет заполнять на обновленном бланке.
Средняя зарплата для ИТ-разработчика в январе заметно сократилась; снижение инсулина после тренировки может продлевать жизнь; Кустурица рассказал о планах снять трилогию по произведениям Гоголя; Федерация хоккея Чечни объявила о первом наборе в ХК «Ахмат».
Ладно, когда я начинала, был период нехватки главных бухгалтеров и мы практически все с первого дня главбухами работали. А сейчас вообще не понимаю, как 5 лет учиться, а потом 30-60 тыс получать в Москве, в регионах и того меньше.
В Ростове-на-Дону ищут Бухгалтера-калькулятор в Департамент питания.
Любопытно даже не то, что надо знать основы калькуляции, а то, что нужен еще и управленческий учет. А платить за это собираются от 40 до 60 тысяч рублей.
В общем, звучит весьма сомнительно, но чем черт не шутит. Попробуйте отозваться.
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Артемия считают пухляшом и он переживает. Но настоящие переживания бухгалтеров и предпринимателей – это жуткий пресловутый ЕНП. Если хотите пережить этот период и не потратить ни одной нервной клетки, выходов нет. Хоть бери да запускай сервис «Клерк.Кома». Чтобы заморозить всех бухгалтеров.
Чаще всего бухгалтеру приходится иметь дело со стандартными вычетами на детей работников. Однако нередко сотрудники приносят Уведомление о подтверждении права налогоплательщика на имущественные налоговые вычеты.
Аналитики посчитали, что в российском бизнесе таких весьма немало.