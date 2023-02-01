Под санкции попали уже 10 тысяч компаний

За 2022 год число компаний под санкциями выросло почти вдвое – с 1,6 до 2,9 тыс., а с учетом аффилированных юрлиц их число достигает уже 10 тыс. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование сервиса «Контур.Призма».

Санкции сильно повлияли на компаний-экспортеров. Представители Центробанка сообщают, что предприятия могут потерять конкурентоспособность, даже если переориентируются на поставки в «дружественные» страны.

Часть компаний уже прекратила экспортную деятельность, либо снизила объемы поставок. У них нет доступа к зарубежным технологиям и оборудованию.

К февралю 2023 года под санкциями оказались 2,9 тыс. организаций, а до начала военной спецоперации в списках было 1,6 тыс. компаний.

С учетом юрлиц, аффилированных с предприятиями под прямыми санкциями, число подсанкционных компаний достигло 9,8 тыс.

Правительство считает достаточными мерами поддержки экспортеров параллельный импорт, обнуление таможенных пошлин и списки критического импорта. Тогда как бизнес рассчитывает на новую помощь.