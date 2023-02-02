Судебная практика по налоговым спорам

Безопасные налоговые схемы в 2023 году

Сразу скажем, что безопасных налоговых схем не бывает. Если налоговики проигрывают, значит, или они «нашли» схему там, где ее нет, или не добыли доказательства, или эти доказательства не нравятся суду. Но в 2022 году компаниям удавалось отбиться в довольно непростых случаях. Этот опыт можно применить и сейчас.

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Безопасные налоговые схемы в 2023 году
Иллюстрация: Светлана Семина/Клерк.ру

Дробление бизнеса

В отличие от схемы с «техническими компаниями», которое имеет очевидные признаки мошенничества, «дробление» бизнеса – обычный экономический прием. О нем написано во всех экономических учебниках.

Главное, соблюдать правило, по которому арбитры отделяют «правильное» дробление от «неправильного». Если компания раздробила единый производственный процесс на части, которые самостоятельно существовать не могут – это «неправильное» дробление. (Хотя и здесь могут быть нюансы). Когда у каждой вновь созданной компании есть собственный производственный процесс – это дробление законное. Даже несмотря на то, что руководство компаний может пересекаться.

Так, в постановлении АС Западно-Сибирского округа от 18.10.2022 № А46-213/2021 рекламные компании и предприниматели работали под одним брендом. Каждая занималась отдельным видом деятельности. Бизнес был организован так, что численность сотрудников и объем выручки позволяли компаниям и ИП применять УСН. При этом все участники корпорации находились под общим управлением и помогали друг другу финансово.

Никакой схемы, в отличие от налоговиков, арбитры здесь не усмотрели. Граждане вправе создавать столько юридических лиц, сколько считают нужным. Закон это не ограничивает. Также учредители вправе руководить каждым из них. И все эти компании могут применять УСН, если соответствуют условиям для применения режима.

У каждой компании была собственная сфера бизнеса, свои поставщики, и свои покупатели. Иначе говоря, любая из этих компаний могла работать автономно.

Управляющий бизнесом

Здесь тоже нет никакой очевидной налоговой схемы. Назначить управляющего бизнесом – нормальная деловая практика. Ее используют даже мировые корпорации и никого это не удивляет.

Решение в пользу компании вынесут, если от замены директора на управляющего есть экономический эффект. Или, как минимум, расходы компании на управление существенно не изменились.

Так, в постановлении от 11.10.2022 № А71-2853/2021 АС Уральского округа не согласился с инспекторами, которые обвинили компанию в недобросовестности. Суд посчитал, что передача руководства управляющему экономически оправдана. Несмотря на взаимозависимость компании и управляющего.

Управляющий имел три высших образования и опыт работы. Он составлял подробные отчеты о своей деятельности. В его пользу были и показания свидетелей – контрагентов компании.

Расходы на оплату услуг управляющего существенно не отличались от зарплаты гендиректора. Управляющий самостоятельно исчислял и уплачивал налоги со своего дохода. Полученные средства не по назначению не тратил.

Компания получала стабильную прибыль. Рентабельность производства была не ниже средней по отрасли. А расходы на управление - не выше средних показателей по отрасли.

Назначение управляющего превращается в «схему», когда (постановления АС Московского округа от 05.09.2022 № А40-266202/2021 и Западно-Сибирского округа от 15.09.2022 № А70-17157/2021):

  • работу управляющего невозможно подтвердить;
  • раньше он работал в компании;
  • оплата его труда явно не соответствует результатам компании.

Присоединение для вычета входного НДС

Во время строительства объекта формируется существенная сумма входного налога. Доходов в это время у владельца нет.

Если использовать общую систему, то налог можно сразу предъявить к вычету. Однако на практике получить возврат сложно. Инспекторы используют все возможности, чтобы деньги не возвращать. При этом счета-фактуры имеют срок давности.

В такой ситуации можно использовать УСН «доходы», чтобы не вести сложный учет. И отдельно накапливать входной налог. А затем присоединиться к компании с существенными оборотами НДС. Тогда весь «строительный» входной налог можно вычесть единовременно.

Если компания до своей реорганизации не предъявила к вычету входной НДС, это вправе сделать ее правопреемник. Не имеет значения, в какой форме происходит реорганизация (п. 5 ст. 162.1 НК).

При этом нужно иметь счета-фактуры, которые выставлены на имя реорганизованной компании. А также копии документов, что НДС был фактически уплачен продавцам или подрядчикам. Так подтверждается, что в бюджете сформирован источник для вычета.

Правда, еще не так недавно судьи в принципе отказывали в праве на вычет бывшим упрощенцам на «доходах». Суммы входного НДС, которые упрощенец не включил в расходы при УСН, после перехода на общую систему можно предъявить к вычету. Однако это правило якобы действует только для тех, кто мог учесть НДС в расходах, но не сделал этого (определение КС от 22.01.2014 № 62-О).

Ситуацию изменил ВС (определение от 12.04.2021 № 301-ЭС21-784). Если объект ввели в строй на общей системе, то его владелец – плательщик НДС. Когда условия статей 171 и 172 НК выполнены, то право на возврат входного НДС есть.

Правомерность «схемы» подтвердил АС Дальневосточного округа в постановлении от 28.03.2022 № Ф03-798/2022. В НК нет запрета на вычет НДС, если объект начали использовать только после перехода с УСН на общую систему. В пункте 6 статьи 346.25 НК такого указания нет. Эту позицию поддерживает ВС (определение от 24.05.2021 № 301-ЭС21-784).

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