Безопасные налоговые схемы в 2023 году

Дробление бизнеса

В отличие от схемы с «техническими компаниями», которое имеет очевидные признаки мошенничества, «дробление» бизнеса – обычный экономический прием. О нем написано во всех экономических учебниках.

Главное, соблюдать правило, по которому арбитры отделяют «правильное» дробление от «неправильного». Если компания раздробила единый производственный процесс на части, которые самостоятельно существовать не могут – это «неправильное» дробление. (Хотя и здесь могут быть нюансы). Когда у каждой вновь созданной компании есть собственный производственный процесс – это дробление законное. Даже несмотря на то, что руководство компаний может пересекаться.

Так, в постановлении АС Западно-Сибирского округа от 18.10.2022 № А46-213/2021 рекламные компании и предприниматели работали под одним брендом. Каждая занималась отдельным видом деятельности. Бизнес был организован так, что численность сотрудников и объем выручки позволяли компаниям и ИП применять УСН. При этом все участники корпорации находились под общим управлением и помогали друг другу финансово.

Никакой схемы, в отличие от налоговиков, арбитры здесь не усмотрели. Граждане вправе создавать столько юридических лиц, сколько считают нужным. Закон это не ограничивает. Также учредители вправе руководить каждым из них. И все эти компании могут применять УСН, если соответствуют условиям для применения режима.

У каждой компании была собственная сфера бизнеса, свои поставщики, и свои покупатели. Иначе говоря, любая из этих компаний могла работать автономно.

Управляющий бизнесом

Здесь тоже нет никакой очевидной налоговой схемы. Назначить управляющего бизнесом – нормальная деловая практика. Ее используют даже мировые корпорации и никого это не удивляет.

Решение в пользу компании вынесут, если от замены директора на управляющего есть экономический эффект. Или, как минимум, расходы компании на управление существенно не изменились.

Так, в постановлении от 11.10.2022 № А71-2853/2021 АС Уральского округа не согласился с инспекторами, которые обвинили компанию в недобросовестности. Суд посчитал, что передача руководства управляющему экономически оправдана. Несмотря на взаимозависимость компании и управляющего.

Управляющий имел три высших образования и опыт работы. Он составлял подробные отчеты о своей деятельности. В его пользу были и показания свидетелей – контрагентов компании.

Расходы на оплату услуг управляющего существенно не отличались от зарплаты гендиректора. Управляющий самостоятельно исчислял и уплачивал налоги со своего дохода. Полученные средства не по назначению не тратил.

Компания получала стабильную прибыль. Рентабельность производства была не ниже средней по отрасли. А расходы на управление - не выше средних показателей по отрасли.

Назначение управляющего превращается в «схему», когда (постановления АС Московского округа от 05.09.2022 № А40-266202/2021 и Западно-Сибирского округа от 15.09.2022 № А70-17157/2021): работу управляющего невозможно подтвердить;

раньше он работал в компании;

оплата его труда явно не соответствует результатам компании.

Присоединение для вычета входного НДС

Во время строительства объекта формируется существенная сумма входного налога. Доходов в это время у владельца нет.

Если использовать общую систему, то налог можно сразу предъявить к вычету. Однако на практике получить возврат сложно. Инспекторы используют все возможности, чтобы деньги не возвращать. При этом счета-фактуры имеют срок давности.

В такой ситуации можно использовать УСН «доходы», чтобы не вести сложный учет. И отдельно накапливать входной налог. А затем присоединиться к компании с существенными оборотами НДС. Тогда весь «строительный» входной налог можно вычесть единовременно.

Если компания до своей реорганизации не предъявила к вычету входной НДС, это вправе сделать ее правопреемник. Не имеет значения, в какой форме происходит реорганизация (п. 5 ст. 162.1 НК).

При этом нужно иметь счета-фактуры, которые выставлены на имя реорганизованной компании. А также копии документов, что НДС был фактически уплачен продавцам или подрядчикам. Так подтверждается, что в бюджете сформирован источник для вычета.

Правда, еще не так недавно судьи в принципе отказывали в праве на вычет бывшим упрощенцам на «доходах». Суммы входного НДС, которые упрощенец не включил в расходы при УСН, после перехода на общую систему можно предъявить к вычету. Однако это правило якобы действует только для тех, кто мог учесть НДС в расходах, но не сделал этого (определение КС от 22.01.2014 № 62-О).

Ситуацию изменил ВС (определение от 12.04.2021 № 301-ЭС21-784). Если объект ввели в строй на общей системе, то его владелец – плательщик НДС. Когда условия статей 171 172 НК выполнены, то право на возврат входного НДС есть.

Правомерность «схемы» подтвердил АС Дальневосточного округа в постановлении от 28.03.2022 № Ф03-798/2022. В НК нет запрета на вычет НДС, если объект начали использовать только после перехода с УСН на общую систему. В пункте 6 статьи 346.25 НК такого указания нет. Эту позицию поддерживает ВС (определение от 24.05.2021 № 301-ЭС21-784).