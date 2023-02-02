Какие налоги не платятся через ЕНС и почему

Что случилось
Вся уплата налогов перешла с 1 января 2023 года на систему ЕНП, однако в ней все равно есть исключения – налоги и другие платежи, которые новому порядку не подчиняются. Бухгалтеры часто путаются, какие это платежи.
Давайте разбираться.
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