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ЕНП (единый налоговый платеж)

Какие налоги не платятся через ЕНС и почему

Не все налоговые платежи можно платить в составе единого платежного документа на ЕНС. Рассказываем, какие.

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Какие налоги не платятся через ЕНС и почему

Что случилось

Вся уплата налогов перешла с 1 января 2023 года на систему ЕНП, однако в ней все равно есть исключения – налоги и другие платежи, которые новому порядку не подчиняются. Бухгалтеры часто путаются, какие это платежи.

Давайте разбираться.

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