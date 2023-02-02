НДФЛ

Какие ставки НДФЛ действуют в 2023 году

В 2023 году применяются ставки НДФЛ 9%, 13%, 15%, 30%, 35%. В каком случае какая ставка?

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Какие ставки НДФЛ действуют в 2023 году

Сделали для вас удобную таблицу. 

Ставка НДФЛ

Вид дохода

Норма НК

9%

Проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года

п. 5 ст. 224 НК РФ

Доходы учредителей доверительного управления ипотечным покрытием, полученные на основании приобретения ипотечных сертификатов участия, выданных до 1 января 2007 года

13% с дохода резидентов до 5 млн рублей

Доходы от долевого участия (в том числе дивиденды)

п. 1 ст. 224 НК РФ

Доходы в виде выигрышей в азартных играх и лотереи

Доходы по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами

Доходы по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги

Доходы по операциям займа ценными бумагами

Доходам участников инвестиционного товарищества

Доходы от ценных бумаг на ИИС

Прибыль КИК (в том числе, фиксированная)

Доходы от ЦФА и цифровых прав

Доходы от процентов по вкладам

Доходы от трудовой деятельность

Доходы от предпринимательской деятельности (ОСНО)

Прочие доходы (по основной налоговой базе)

13% с дохода резидентов

Доходы от продажи имущества

п. 1.1 ст. 224 НК РФ

Доходы от дарения имущества

Страховые выплаты по договорам страхования

Выплаты по пенсионному обеспечению

13% с дохода нерезидентов до 5 млн рублей

Доходы от трудовой деятельности иностранцев на патенте, ВКС, беженцев, членов экипажей судов под флагом РФ

п. 3.1 ст. 224 НК РФ

Проценты по вкладам

15% с дохода резидентов свыше 5 млн рублей

Доходы от долевого участия (в том числе дивиденды)

п. 1 ст. 224 НК РФ

Доходы в виде выигрышей в азартных играх и лотереи

Доходы по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами НК

Доходы по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги

Доходы по операциям займа ценными бумагами

Доходам участников инвестиционного товарищества

Доходы от ценных бумаг на ИИС

Прибыль КИК (в том числе, фиксированная)

Доходы от ЦФА и цифровых прав

Доходы от процентов по вкладам

Доходы от трудовой деятельность

Доходы от предпринимательской деятельности (ОСНО)

15% с дохода нерезидентов свыше 5 млн рублей

Доходы от трудовой деятельности иностранцев на патенте, ВКС, беженцев, членов экипажей судов под флагом РФ

п. 3.1 ст. 224 НК РФ

Проценты по вкладам

15% с дохода нерезидентов

Дивидендов от долевого участия в российских организациях

п. 3 ст. 224 НК РФ

30%

Доходы нерезидентов (за исключением:

– зарплаты иностранцев на патенте, ВКС, беженцев, членов экипажей судов под флагом РФ;

– дивидендов от долевого участия в российских компания;

– дивиденды по акциям МХК-публичных компаний (для них ставка 5%);

– проценты по вкладам.

п. 3 ст. 224 НК РФ

Доходы по российским ценным бумагам (кроме дивидендов), права по которым учитываются на счете депо иностранного держателя, если выплата идет лицам, информация о которых не была предоставлена налоговому агенту по ст. 214.6 НК

п.6 ст. 224 НК РФ

35%

Выигрыши и призы в рекламных конкурсах в сумме свыше 4 000 руб.

п. 2 ст. 224 НК РФ

Экономия на процентах по займу

Плата за использование денежных средств членов КПК (пайщиков), а также за использование сельскохозяйственным КПК средств, привлекаемых в форме займов от членов кооператива

 

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