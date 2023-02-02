Какие ставки НДФЛ действуют в 2023 году

Проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года

Доходы по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами

Доходы по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами НК