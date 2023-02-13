Как ювелирам учесть расходы на покупку ТМЦ после ухода с УСН

Как учитывали затраты при упрощенке

Вопрос с учетом затрат возникает, когда компания выбирает УСН с объектом обложения «доходы минус расходы». Организации вправе уменьшить свои доходы на расходы по оплате стоимости товаров, которые предназначены для дальнейшей продажи (подп. 1 п. 1 ст. 346.16 НК).

Расходы, которые связаны с приобретением товара, его хранением, обслуживанием и транспортировкой, тоже можно учесть.

Затраты превращаются в расходы только после оплаты (п. 2 ст. 346.17 НК).

При этом для товаров есть еще одно условие. Стоимость самих товаров можно включить в расходы только по мере их реализации. А вот для учета затрат на хранение, обслуживание и транспортировку достаточно факта оплаты.

Что делать после перехода с неоплаченными товарами

Если ювелиры на УСН не успели оплатить товары до того, как перешли на общую систему, стоимость товаров можно учесть в налоговых расходах после перехода (подп. 2 п. 2 ст. 346.25 НК). Это касается также неоплаченных работ, услуг и имущественных прав. При этом ювелир должен применять общую систему по методу начисления.

Обратите внимание! Если компания продала товар еще на упрощенке, но не оплатила его поставщику, расходы на покупку товара она вправе учесть на общей системе. Это можно сделать в месяце перехода на общий режим (подп. 2 п. 2 ст. 346.25 НК).

А вот если компания ни оплатила товар на упрощенке, и не продала его в этот период, то на общей системе затраты на покупку товара можно учесть в периоде отгрузки товара покупателю.

Что делать после перехода с оплаченными товарами

Если товары для реализации были оплачены в период упрощенки, а проданы уже на общей системе, то затраты на их покупку тоже можно учесть (подп. 3 п. 1 ст. 268 НК).

Расходы на общей системе признаются таковыми в том периоде, к которому они относятся, независимо от времени фактической выплаты денег или иной формы их оплаты (п. 1 ст. 272 НК).

Поэтому даже если товар был приобретен во времена применения упрощенки, но продан в периоде использования общей системы, его стоимость можно учесть в налоговых расходах (письмо ФНС от 30.12.2022 № СД-4-2/18017).

Стоимость такого товара включается в расходы только в периоде реализации товаров покупателю (письма ФНС от 09.01.2018 № СД-4-3/6, Минфина от 14.11.2016 № 03-03-06/1/66457, определение ВС от 06.03.2015 № 306-КГ15-289).