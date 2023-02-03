Какие вопросы аудиторы тщательно проверят в вашей отчетности за 2023 год

Выберите способы, как посчитать ликвидационную стоимость

Ликвидационная стоимость – элемент амортизации. Поэтому его нужно постоянно уточнять (письмо Минфина от 04.06.2021 № 07-01-09/43687). Как минимум – в конце каждого года.

Чиновники указали, что ФСБУ 6/2020 «Основные средства» не ограничивает способы, какими можно определить размер ликвидационной стоимости. Но информация должна быть достоверной.

Об этом сказано в рекомендациях аудиторам про проверке годовой отчетности за 2022 год – приложение к письму Минфина от 23.12.2022 № 07-04-09/126779.

Чтобы установить размер ликвидационной стоимости, создайте комиссию или пригласите оценщика. Первый вариант проще и дешевле, но может вызвать споры с инспекцией. А вот оценку эксперта вряд ли кто-то будет оспаривать. Даже если тот определит, что ликвидационную стоимость можно приравнять к нулю.

Не пропустите ситуацию, когда ремонт превращается в самостоятельный объект

Самостоятельными инвентарными объектами признают существенные затраты организации на ремонт, техосмотр, техобслуживание основных средств. Частота работ должна превышать 12 месяцев (п. 10 ФСБУ 6/2020). Их признание в учете обязательно (письмо Минфина от 05.08.2021 № 03-05-05-01/62786).

В МСФО такие активы отражают как внеоборотные (приложение к письму Минфина от 09.01.2013 № 07-02-18/01).

Чиновники указали, что существенные периодические затраты на ремонт придется признавать отдельным объектом, независимо от стоимости и срока полезного ремонта основного средства, которое ремонтировали. Но при этом капвложения должны приносить компании выгоду в течение более 12 месяцев.

Если для объекта за период службы предусмотрен только один капремонт, его стоимость включите в первоначальную стоимость объекта (п. 18 ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», п. 24 ФСБУ 6/2020).

Когда для объекта предусмотрено несколько капремонтов за время службы, затраты на каждый оформляйте как отдельный самостоятельный объект. Срок службы такого объекта – это период до следующего капремонта (информационное сообщение Минфина от 03.11.2020 № ИС-учет-29).

Проверьте элементы амортизации на изменения

Постоянному мониторингу подлежат срок полезного использования, ликвидационная стоимость и способ начисления амортизации. Первые два элемента могут измениться по внешним причинам, а последний – по внутренним.

Например, срок полезного использования может увеличиться после модернизации. А ликвидационная стоимость увеличиться из-за роста цен на вторсырье.

Чиновники пишут: проверку элементов амортизации обязательно надо провести в конце года. А в течение года проверка понадобится, только если изменились условия работы основных средств (информационное сообщение Минфина от 03.11.2020 № ИС-учет-29). Все корректировки надо отразить как изменения оценочных значений (п. 37 ФСБУ 6/2020).

Минфин рекомендует проверять элементы амортизации во время инвентаризации перед составлением годовой отчетности. Иначе говоря – каждый год.

При этом изменение оценочных значений – не ошибка (п. 2, 3, 4 ПБУ 21/2008 «Изменения оценочных значений»). Поэтому, даже если элементы амортизации решили поменять, задним числом амортизацию пересчитывать не надо.