Когда налоговики придут в офис компании в 2023 году

Выездная налоговая проверка

По общему правилу из статьи 89 НК, выездная налоговая проверка проводится на территории налогоплательщика.

Конечно, сейчас налоговики предпочитают проводить проверку, не выходя из налоговой инспекции, чему очень способствует цифровой документооборот. Однако есть элементы проверки, которые инспекторы могут провести только на территории компании или ИП.

Во-первых, это осмотр территории, и в определенных случаях – инвентаризация.

Во-вторых, знакомство с бумажной первичкой. И даже – в худшем случае – полноценная выемка.

В-третьих, инспекторы вправе провести допрос сотрудников прямо по месту их работы. Судьи не возражают против допросов даже вне помещений. Например, допрос свидетеля можно провести прямо на улице (определение ВС от 08.05.2019 № 307-ЭС19-6351).

Камеральная налоговая проверка

В отличие от выездной налоговой проверки, камеральная как бы подразумевает, что проверка проводится по месту расположения налоговой инспекции.

Однако осмотр может быть проведен в рамках камералки, если в декларации по НДС заявлено возмещение, или там выявили ошибки и расхождения (подп.2 п. 1 ст. 92 НК).

Такой же осмотр разрешен при проверке деклараций по УСН и ЕСХН.

Проверка ККТ

Инспекторы имеют право, в частности (п. 2 ст. 7 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ, ст. 29 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ):

получать беспрепятственный доступ к ККТ;

проводить контрольные мероприятия, правильно ли учитываются наличные деньги при применении ККТ;

проводить контрольные закупки.

По окончании мероприятия на месте его проведения оформляют акт. Учтите, что плановые контрольные мероприятия не проводятся. А вот внеплановые выездные проверки проводятся без уведомления проверяемого лица (п. 2.2 ст. 7 Закона № 54-ФЗ).

Проверка адреса местонахождения

Инспекторы могут прийти в офис, чтобы проверить достоверность адреса.

Побудить налоговиков прийти с проверкой могут четыре повода:

компания выбрала адрес массовой регистрации;

собственник недвижимости подал сообщение о запрете использовать свой адрес для регистрации иных компаний;

некое лицо подало заявление о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ;

выяснилось, что заявлен адрес несуществующего объекта, или его невозможно использовать для бизнеса – например, там находятся органы власти, воинские части или режимный объект.

Кроме того, поводом, чтобы признать адрес недостоверным – это отсутствие связи с компанией, когда:

почтовая корреспонденция возвращается обратно;

представителей организации нет по адресу регистрации.

Чтобы понять, достоверен адрес или нет, налоговикам нужно прийти по адресу лично (подп. «г» п. 4.2 ст. 9 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).

Если в момент визита инспекции по адресу не будет ни сотрудников, ни хотя бы вывески организации, инспекторы составят протокол осмотра. Затем документ будет использован, чтобы внести в ЕГРЮЛ сведения о недостоверности адреса.