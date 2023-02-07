Кому в общепите можно перейти на ПСН в 2023 году

Минфин и ФНС разъясняют, для каких компаний, связанных с едой, переход на ПСН возможен.

Какие услуги относятся к общепиту по НК

Патентную систему налогообложения (ПСН) можно применять при оказании услуг общественного питания:

через объекты организации общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 кв. метров;

через объекты, не имеющие зала обслуживания посетителей.

Согласно подпункту 13 пункта 3 статьи 346.43 НК, к услугам общепита относятся услуги:

по изготовлению кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий;

по созданию условий для потребления и (или) реализации готовой кулинарной продукции, кондитерских изделий и (или) покупных товаров;

по проведению досуга.

Торговля едой на вынос или с доставкой

ФНС в письме от 22 февраля 2022 г. № СД-4-3/2008@ разъяснила, что ИП могут применять ПСН в отношении деятельности по реализации продукции общественного питания на вынос и (или) посредством доставки.

В письме, разъяснено, что подразумевается под оказанием услуг по созданию условий для потребления продукции общественного питания и обслуживанию.

В пункте 4.4 ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования» определено, что такие услуги включают в себя, помимо прочего, доставку продукции и обслуживание потребителей на рабочих местах и на дому, а также доставку продукции по заказам проживающих и обслуживание в номерах гостиниц и других средствах размещения.

Пунктом 4.5 этого ГОСТа также установлено, что к услугам по реализации продукции общепита относится, в частности, реализация такой продукции и покупных товаров на вынос из зала предприятия общественного питания.

На этом основании в ФНС полагают, что реализация готовой кулинарной продукции и (или) кондитерских изделий на вынос и (или) посредством доставки может быть отнесена к услугам общественного питания. Такую деятельность можно перевестина ПСН.

Доставка через «Яндекс.Еда»

А если ИП оказывает услуги общественного питания, а доставку блюд осуществляет через сервисы доставки, например, «Яндекс.Еда»?

Минфин ответил, что и в этой ситуации можно работать на ПСН (см. письмо от 29 декабря 2022 г. № 03-11-11/129359).

ПСН можно применять при оказании услуг общепита через объекты организации общественного питания, в том числе объекты, не имеющие зала обслуживания посетителей (подп. 47, 48 п. 2 ст. 346.43 НК).

Чиновники дают ссылку на тот же ГОСТ 31984-2012 «Услуги общественного питания. Общие требования».

В отношении услуг по доставке покупателям продукции общепита, осуществляемой даже с привлечением третьих лиц, ПСН применяться может.

Если кофе-точка расположена в магазине

Ситуация. ИП занимается розничной торговлей, в своем магазине он установил кофемашину для реализации готовых напитков.Оплата – через кассу магазина.

Вопрос: можно ли деятельность по продаже готового кофе перевести на ПСН?

Ответ найдем в письме ФНС от 16 августа 2021 г. № СД-4-3/11527@. Розничная торговля относится к видам деятельности, которые переводятся на ПСН (подп. 45 и 46 п. 2 ст. 346.43 НК).

Под розничной торговлей понимается торговля товарами (в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров розничной купли-продажи (подп. 1 п. 3 ст. 346.43 НК).

Но в целях применения ПСН к розничной торговле не относится, в частности, реализация продукции собственного производства (изготовления).

В то же время статья 346.43 НК разрешает применять ПСН в отношении услуг общественного питания, которые оказываются через объекты общепита с залами обслуживания посетителей, а также через объекты общепита, не имеющие таких залов.

В магазине расположена кофе-точка. Продажу кофе конкретно через нее можно отнести к услугам общественного питания и перевести такую деятельность на ПСН.