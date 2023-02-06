Ипотека

Поменяли требования к работникам IT-сферы для льготной ипотеки

Сотрудники аккредитованной IT-компании (независимо от должности) в возрасте от 18 до 50 лет с зарплатой от 70 тыс. до 150 тыс. рублей (зависит от города) могут оформить ипотеку под 5% на сумму до 9 млн или до 18 млн рублей (в зависимости от региона).

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Поменяли требования к работникам IT-сферы для льготной ипотеки

Опубликовано Постановление Правительства от 23.01.2023 № 72. Документ вносит поправки в постановление от 30.04.2022 № 805, которым утверждена льготная протека для айтишников.

Рассказываем, что поменяли.

Налоговые льготы

Льготную ипотеку смогут оформить сотрудники всех аккредитованных IT-компаний, а не только тех, которые пользуются налоговыми льготами и сдают РСВ с льготным тарифом 7,6%.

Ранее ФНС разъясняла, что если новая IT-компания ни разу не сдавала РСВ с льготным тарифом, льготную ипотеку ее сотрудникам не дадут (письмо от 03.08.2022 № ЗГ-3-11/8188@).

Теперь льготы не будут иметь значения.

Главное, что у компании есть аккредитация.

Возраст сотрудника

Ранее оформить льготную ипотеку могли сотрудники IT-компании в возрасте от 22 до 44 лет.

Теперь возрастной ценз такой: от 18 до 50 лет (включительно).

Размер зарплаты

Минимальный размер зарплаты снизили со 150 тыс. до 120 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках и со 100 тыс. до 70 тыс. рублей – в остальных населенных пунктах.

При этом требования для сотрудников из Москвы оставили прежними (150 тыс. рублей в месяц).

Численность населения в городе учитывают на начало года.

Смотрите в нашей таблице, как изменились требования к зарплате.

 

Было

Стало

Города с численностью от 1 млн человек (кроме Москвы)

150 000

120 000

Г. Москва (включая муниципальные образования в его составе)

 150 000

Остальные города и прочие населенные пункты

100 000

70 000

Кроме того, теперь минимальный размер зарплаты рассчитывают не только по основному месту работы, но еще суммируют работу по совместительству в другой аккредитованной IT-компании.

Трудовой стаж

Чтобы сохранить льготную ставку после получения ипотеки, нужно быть трудоустроенным в аккредитованной компании не менее 5 лет, а не весь срок выплаты кредита.

Если сотрудник уволится раньше, льготная ставка будет действовать для него еще 6 месяцев.

Условия льготной ипотеки

  • Льготная ставка по ипотеке – до 5% годовых.
  • Первоначальный взнос – 15%.
  • Взять ипотеку можно только на новое жилье.
  • Сумма кредита по льготной ставке до 18 млн рублей регионах-миллионниках и до 9 млн рублей – в других регионах.

При этом можно взять ипотеку на большую сумму, но часть кредита будет уже не по льготной, а по рыночной ставке.

Общая сумма кредита – до 30 млн рублей регионах-миллионниках и до 15 млн рублей – в других регионах.

Смотрите в нашей таблице размер кредита.

 

Общая сумму кредита

В том числе, сумма льготного кредита

Регионы с численностью от 1 млн человек

30 000 000

15 000 000

Регионах с численностью менее 1 млн человек

18 000 000

9 000 000

Регионы-миллионники определяются на начало года.

Ипотека

Поменяли требования к работникам IT-сферы для льготной ипотеки

Сотрудники аккредитованной IT-компании (независимо от должности) в возрасте от 18 до 50 лет с зарплатой от 70 тыс. до 150 тыс. рублей (зависит от города) могут оформить ипотеку под 5% на сумму до 9 млн или до 18 млн рублей (в зависимости от региона).

Поменяли требования к работникам IT-сферы для льготной ипотеки

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