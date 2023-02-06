Поменяли требования к работникам IT-сферы для льготной ипотеки

Опубликовано Постановление Правительства от 23.01.2023 № 72. Документ вносит поправки в постановление от 30.04.2022 № 805, которым утверждена льготная протека для айтишников.
Рассказываем, что поменяли.
Налоговые льготы
Льготную ипотеку смогут оформить сотрудники всех аккредитованных IT-компаний, а не только тех, которые пользуются налоговыми льготами и сдают РСВ с льготным тарифом 7,6%.
Ранее ФНС разъясняла, что если новая IT-компания ни разу не сдавала РСВ с льготным тарифом, льготную ипотеку ее сотрудникам не дадут (письмо от 03.08.2022 № ЗГ-3-11/8188@).
Теперь льготы не будут иметь значения.
Главное, что у компании есть аккредитация.
Возраст сотрудника
Ранее оформить льготную ипотеку могли сотрудники IT-компании в возрасте от 22 до 44 лет.
Теперь возрастной ценз такой: от 18 до 50 лет (включительно).
Размер зарплаты
Минимальный размер зарплаты снизили со 150 тыс. до 120 тыс. рублей в месяц в городах-миллионниках и со 100 тыс. до 70 тыс. рублей – в остальных населенных пунктах.
При этом требования для сотрудников из Москвы оставили прежними (150 тыс. рублей в месяц).
Численность населения в городе учитывают на начало года.
Смотрите в нашей таблице, как изменились требования к зарплате.
Было
Стало
Города с численностью от 1 млн человек (кроме Москвы)
150 000
120 000
Г. Москва (включая муниципальные образования в его составе)
|150 000
Остальные города и прочие населенные пункты
100 000
70 000
Кроме того, теперь минимальный размер зарплаты рассчитывают не только по основному месту работы, но еще суммируют работу по совместительству в другой аккредитованной IT-компании.
Трудовой стаж
Чтобы сохранить льготную ставку после получения ипотеки, нужно быть трудоустроенным в аккредитованной компании не менее 5 лет, а не весь срок выплаты кредита.
Если сотрудник уволится раньше, льготная ставка будет действовать для него еще 6 месяцев.
Условия льготной ипотеки
- Льготная ставка по ипотеке – до 5% годовых.
- Первоначальный взнос – 15%.
- Взять ипотеку можно только на новое жилье.
- Сумма кредита по льготной ставке до 18 млн рублей регионах-миллионниках и до 9 млн рублей – в других регионах.
При этом можно взять ипотеку на большую сумму, но часть кредита будет уже не по льготной, а по рыночной ставке.
Общая сумма кредита – до 30 млн рублей регионах-миллионниках и до 15 млн рублей – в других регионах.
Смотрите в нашей таблице размер кредита.
Общая сумму кредита
В том числе, сумма льготного кредита
Регионы с численностью от 1 млн человек
30 000 000
15 000 000
Регионах с численностью менее 1 млн человек
18 000 000
9 000 000
Регионы-миллионники определяются на начало года.