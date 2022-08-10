Если новая IT-компания ни разу не сдавала РСВ с льготным тарифом, льготную ипотеку ее сотрудникам не дадут

Разъяснение по этому поводу дает ФНС в письме от 03.08.2022 № ЗГ-3-11/8188@.

Компания получила аккредитацию 29 марта 2022 года. Но в РСВ как за 1 квартал, так и за полугодие указан обычный тариф взносов. А значит, у сотрудников нет права на льготную ипотеку.

Каждый квартал через 25 рабочих дней ФНС должна передавать в Минцифры перечень компаний, которые в РСВ хотя бы 1 раз показывали льготные тарифы.

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