Налоговая отчетность

Корректировка отчета «Персонифицированные сведения о физических лицах» в программах 1С: что важно учитывать

С 1 января 2023 года вместо СЗВ-М мы теперь сдаем новый отчет под названием «Персонифицированные сведения о физических лицах».

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Корректировка отчета «Персонифицированные сведения о физических лицах» в программах 1С: что важно учитывать
Иллюстрация: Andrew Seaman/unsplash

Основные теоретические данные (кто входит в отчет, сроки сдачи, ответственность за непредоставление) и алгоритм заполнения отчета в программах 1С мы разобрали в предыдущей статье.

Также честно предупредили, что на начало февраля 2023 года наблюдаются неточности в заполнении сведений, попросили не торопиться со сдачей.

Однако от ошибок никто не застрахован, поэтому в этой публикации разберем основные ситуации корректировки персонифицированных сведений в программах «1С».

Продолжим наш пример из предыдущей статьи.

Напомним, в АО «Пончик» трудятся 3 сотрудника: Мармеладова А.С, получающая оклад, Привалов П.В, у которого оклад плюс доплата за внутреннее совмещение, и Синичкин И.П., находящийся весь январь

Начисление зарплаты за январь выглядит таким образом:

начисление зп 1.jpg

Титульный лист Персонифицированных сведений будет иметь такой вид:

титульный лист 2jpg.jpg

Во вкладку «Сведения» подтянулись все трое сотрудников.

Вкладка сведения 3.jpg
Вкладка сведения 4.jpg
Вкладка сведения 5.jpg

Корректировка Персонифицированных сведений доступна в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 с релиза 3.0.128 от 28.12.2022 г., в 1С: ЗУП ред. 3.1 – с релиза 3.1.24.308 от 29.12.2022 г.

Ситуация № 1. Изменение сумм по сотруднику

Вернемся к нашему примеру и в соответствии с законодательством Мармеладовой А.С. оформим кадровый перевод с 01.01.2023 года, поднимем оклад до нового МРОТ в размере 16 242 рубля, и перезаполним начисление зарплаты за январь.

ситуация 1 изменение сумм сотруднику.jpg

Сформируем новые Персонифицированные сведения о физических лицах.
На титульном листе укажем номер корректировки № 1 и дату подписи выше сданного первичного отчета.

ситуация 1 изменение сумм сотруднику Отчет.jpg

По кнопке «Заполнить» у нас формируются сведения только по корректируемому сотруднику, т.е. только по Мармеладовой А.С.

Теперь по ней в строке 070 и строке «Справочно» указана новая сумма зарплаты.

ситуация 1 изменение сумм сотруднику Заполнить 8.jpg

Ситуация № 2. Изменение персональных данных

Допустим, у сотрудника Привалова П. В. ошибка в номере СНИЛС. В карточке сотрудника введем корректный СНИЛС и перезаполним сведения.

Согласно п. 3.3 приказа от 29.09.2022 г. № ЕД-7-11/878@ «Об утверждении форм расчета по страховым взносам и персонифицированных сведений о физических лицах, порядков их заполнения, а также форматов их представления в электронной форме» строка 010 заполняется при аннулировании ранее представленных Данных, отраженных по строкам 020 – 060.

В случае аннулирования сведений в строке 010 указывается признак аннулирования «1». При этом по строке 070 проставляются прочерки.

Именно это мы и видим: у нас сформировались две страницы с данными Привалова. На первой с неверным СНИЛС (122-222-222-22) по строке 010 указан признак аннулирования сведений о физическом лице «1» и строка 070 пустая.

ситуация 2 изменение персон данных 9.jpg

При необходимости внесения исправлений в данные о физическом лице, в пользу которого начислены выплаты и иные вознаграждения, одновременно со сведениями с указанием по строке 010 признака аннулирования «1» представляются исправленные данные о физическом лице, в пользу которого начислены выплаты и иные вознаграждения, по строкам 020 – 060 с указанием сведений о суммах выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых взносов в пользу физического лица.

При первичном представлении Сведений, т.е. в первичной декларации, где на титульном листе стоит номер корректировки 0, признак аннулирования не проставляется.

На второй странице по Привалову с верным СНИЛС (122-222-555-55) признак аннулирования в строке 010 отсутствует, а вот данные по зарплате в строке 070 появились.

ситуация 2 изменение персон данных 10.jpg

Ситуация № 3. Лишний сотрудник

Представим, что Мармеладовой А.С. была ошибочно начислена зарплата за январь 2023 года, она вообще уволилась 30.12.2022 года.

Бухгалтеру по необъяснимым причинам об этом не сообщили и в первичном отчете Персонифицированных сведений Мармеладову все же указали.

Для исправления ошибки необходимо оформить документ увольнения 30.12.2022 года и заполнить корректирующие Персонифицированные сведения.

Программа автоматически по строке 010 проставит признак аннулирования сведений о физическом лице «1», строку 070 очистит.

По строке «Справочно» у нас осталась сумма зарплаты Привалова П.В.

ситуация 3 лишний сотрудник 11.jpg

Ситуация № 4. Недостающий сотрудник

Ну и такая ситуация – не редкость, особенно в конце месяца.

Допустим, 25 января на работу трудоустроилась Попова Е.С., но в первичных Персонифицированных сведениях ее забыли указать.

Если после ввода приема на работу заполнить корректировочный отчет, то Попова туда попадет, конечно, но без начисленной зарплаты по строке 070.

ситуация 4 недостающ сотрудник 12.jpg

Поэтому начислим зарплату за январь 2023 года нашей новой сотруднице.

ситуация 4 недостающ сотрудник 13.jpg

Перезаполним Персонифицированные сведения.

Видим, что строка 070 у Поповой теперь заполнена.

ситуация 4 недостающ сотрудник 14.jpg

Все возможные ситуации, кажется, разобрали. Или что-то упустили?

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