Корректировка отчета «Персонифицированные сведения о физических лицах» в программах 1С: что важно учитывать

Основные теоретические данные (кто входит в отчет, сроки сдачи, ответственность за непредоставление) и алгоритм заполнения отчета в программах 1С мы разобрали в предыдущей статье.

Также честно предупредили, что на начало февраля 2023 года наблюдаются неточности в заполнении сведений, попросили не торопиться со сдачей.

Однако от ошибок никто не застрахован, поэтому в этой публикации разберем основные ситуации корректировки персонифицированных сведений в программах «1С».

Продолжим наш пример из предыдущей статьи.

Напомним, в АО «Пончик» трудятся 3 сотрудника: Мармеладова А.С, получающая оклад, Привалов П.В, у которого оклад плюс доплата за внутреннее совмещение, и Синичкин И.П., находящийся весь январь

Начисление зарплаты за январь выглядит таким образом:

Титульный лист Персонифицированных сведений будет иметь такой вид:

Во вкладку «Сведения» подтянулись все трое сотрудников.

Корректировка Персонифицированных сведений доступна в 1С:Бухгалтерии предприятия ред. 3.0 с релиза 3.0.128 от 28.12.2022 г., в 1С: ЗУП ред. 3.1 – с релиза 3.1.24.308 от 29.12.2022 г.

Ситуация № 1. Изменение сумм по сотруднику

Вернемся к нашему примеру и в соответствии с законодательством Мармеладовой А.С. оформим кадровый перевод с 01.01.2023 года, поднимем оклад до нового МРОТ в размере 16 242 рубля, и перезаполним начисление зарплаты за январь.

Сформируем новые Персонифицированные сведения о физических лицах.

На титульном листе укажем номер корректировки № 1 и дату подписи выше сданного первичного отчета.

По кнопке «Заполнить» у нас формируются сведения только по корректируемому сотруднику, т.е. только по Мармеладовой А.С.

Теперь по ней в строке 070 и строке «Справочно» указана новая сумма зарплаты.

Ситуация № 2. Изменение персональных данных

Допустим, у сотрудника Привалова П. В. ошибка в номере СНИЛС. В карточке сотрудника введем корректный СНИЛС и перезаполним сведения.

Согласно п. 3.3 приказа от 29.09.2022 г. № ЕД-7-11/878@ «Об утверждении форм расчета по страховым взносам и персонифицированных сведений о физических лицах, порядков их заполнения, а также форматов их представления в электронной форме» строка 010 заполняется при аннулировании ранее представленных Данных, отраженных по строкам 020 – 060.

В случае аннулирования сведений в строке 010 указывается признак аннулирования «1». При этом по строке 070 проставляются прочерки.

Именно это мы и видим: у нас сформировались две страницы с данными Привалова. На первой с неверным СНИЛС (122-222-222-22) по строке 010 указан признак аннулирования сведений о физическом лице «1» и строка 070 пустая.

При необходимости внесения исправлений в данные о физическом лице, в пользу которого начислены выплаты и иные вознаграждения, одновременно со сведениями с указанием по строке 010 признака аннулирования «1» представляются исправленные данные о физическом лице, в пользу которого начислены выплаты и иные вознаграждения, по строкам 020 – 060 с указанием сведений о суммах выплат и иных вознаграждений, начисленных плательщиками страховых взносов в пользу физического лица.

При первичном представлении Сведений, т.е. в первичной декларации, где на титульном листе стоит номер корректировки 0, признак аннулирования не проставляется.

На второй странице по Привалову с верным СНИЛС (122-222-555-55) признак аннулирования в строке 010 отсутствует, а вот данные по зарплате в строке 070 появились.

Ситуация № 3. Лишний сотрудник

Представим, что Мармеладовой А.С. была ошибочно начислена зарплата за январь 2023 года, она вообще уволилась 30.12.2022 года.

Бухгалтеру по необъяснимым причинам об этом не сообщили и в первичном отчете Персонифицированных сведений Мармеладову все же указали.

Для исправления ошибки необходимо оформить документ увольнения 30.12.2022 года и заполнить корректирующие Персонифицированные сведения.

Программа автоматически по строке 010 проставит признак аннулирования сведений о физическом лице «1», строку 070 очистит.

По строке «Справочно» у нас осталась сумма зарплаты Привалова П.В.

Ситуация № 4. Недостающий сотрудник

Ну и такая ситуация – не редкость, особенно в конце месяца.

Допустим, 25 января на работу трудоустроилась Попова Е.С., но в первичных Персонифицированных сведениях ее забыли указать.

Если после ввода приема на работу заполнить корректировочный отчет, то Попова туда попадет, конечно, но без начисленной зарплаты по строке 070.

Поэтому начислим зарплату за январь 2023 года нашей новой сотруднице.

Перезаполним Персонифицированные сведения.

Видим, что строка 070 у Поповой теперь заполнена.

Все возможные ситуации, кажется, разобрали. Или что-то упустили?