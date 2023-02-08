Закон 115-ФЗ в 2023 году: как бизнесу общаться с банками и что сейчас известно про платформу ЗСК

Разберемся, как влияет система ЗСК на работу бизнеса сейчас и как компании попадают в "светофор" системы.
Какие проблемы появились у новых фирм
Некоторые банки стали блокировать вновь открытые компании. Проблема в том, что у фирмы нет истории, и для банка обороты по счетам вновь созданной организации выглядят как часть системы обналичивания. Выход здесь только один – доказать банку, что компания занимается реальным бизнесом.
Грубо говоря, налоговикам-таки удалось переложить часть своих обязанностей по проверке добросовестности налогоплательщиков на коммерческие банки.
Какие группы риска есть в системе ЗСК
Банк России разделил компании и ИП на три группы риска:
- низкую (зеленый цвет);
- среднюю (желтый цвет);
- высокую (красный цвет).
Самозанятые граждане под систему не подпадают (https://cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/).
«Зеленая» категория включает в себя клиентов, которые никогда не подозревались в незаконной деятельности. Банки не имеют права отказывать им в открытии счета. Любые переводы таких клиентов не будут блокироваться. Нельзя расторгнуть договор по инициативе банка.
Если клиенту присвоили «желтую» категорию, значит, ранее он был замечен в проведении нелегальных финансовых операций. Компании в зоне среднего риска будут стоять у банка на особом учете. Все переводы подозрительного характера будут блокироваться до выяснения обстоятельств.
Когда клиент попадает в зону высокого риска, то есть «красную», ему заблокируют все операции, кроме двух.
Это уплата налогов и выплата зарплаты.
Как определяют принадлежность к группе
Критерии оценки
Совет директоров Банка России определил шесть блоков, где указаны критерии, по которым компании и ИП будут относить к группам риска:
- оценка по видам, характеру и финансовым результатам деятельности;
- оценка операций по счетам;
- оценка учредителей, участников, руководителей;
- оценка взаимосвязи компаний и ИП с иными лицами, которые уже совершали подозрительные операции;
- результаты национальной и секторальной оценки рисков;
- оценка информации, поступившей от госорганов.
Клиенты не могут узнать у банка, в какую конкретную группу их определили. Банки не обязаны сообщать об этом. Исключение сделано для самых рискованных клиентов. Банк должен сообщить им о присвоении красного уровня риска в течение недели.
Приоритет оценки банков
Если оценка Банка России по лицу не совпадает с оценкой коммерческого банка, то приоритет имеет оценка комбанка. Информация Банка России только дополнительная. Комбанк сам определяет уровень риска своих клиентов на основании правил внутреннего контроля.
Если он не согласен с оценкой платформы, банк вправе проинформировать об этом Банк России и приложить результаты собственной оценки.
Как можно изменить группу, куда вы попали
Если компания или ИП попали в красную зону риска, они вправе обжаловать это решение. Для этого нужно обратиться:
- или в обслуживающий банк;
- или в специальную комиссию при Банке России;
- или в суд.
Порядок обжалования зависит от того, кто именно присвоил клиенту соответствующий риск. Если решение принял банк, то обращаться надо напрямую к банку. Когда риск присвоил Банк России - то в специальную комиссию при нем.
Если компанию в красную зону риска отправил Банк России, то подать заявление в комиссию можно или по почте, или через официальный сайт Банка России.
На сайте Банка России выберите тему «Обращение в Межведомственную комиссию, созданную в соответствии со 115-ФЗ». Тип проблемы - «Меры, предусмотренные п. 5 ст. 7.7 115-ФЗ».
Комиссия вправе изменить решение банка. В таком случае и Банк России, и непосредственно банк, который участвует в обжаловании, должны обновить информацию о принадлежности компании или ИП к группе риска.
Если же комиссия не изменила решение о категории, то остается возможность обратиться в суд. Это самая крайняя мера.
Чем закончится «красный» цвет
Если ничего не делать - не подать обращение в срок до 6 месяцев с момента получения уведомления от банка, не обжаловать решение комиссии в суде, то компанию или ИП исключат из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. И все средства на счетах будут возвращены собственникам только после ликвидации бизнеса.