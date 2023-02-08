Закон 115-ФЗ в 2023 году: как бизнесу общаться с банками и что сейчас известно про платформу ЗСК

Разберемся, как влияет система ЗСК на работу бизнеса сейчас и как компании попадают в "светофор" системы.

Какие проблемы появились у новых фирм

Некоторые банки стали блокировать вновь открытые компании. Проблема в том, что у фирмы нет истории, и для банка обороты по счетам вновь созданной организации выглядят как часть системы обналичивания. Выход здесь только один – доказать банку, что компания занимается реальным бизнесом.

Грубо говоря, налоговикам-таки удалось переложить часть своих обязанностей по проверке добросовестности налогоплательщиков на коммерческие банки.

Какие группы риска есть в системе ЗСК

Банк России разделил компании и ИП на три группы риска:

низкую (зеленый цвет);

среднюю (желтый цвет);

высокую (красный цвет).

Самозанятые граждане под систему не подпадают (https://cbr.ru/counteraction_m_ter/platform_zsk/).

«Зеленая» категория включает в себя клиентов, которые никогда не подозревались в незаконной деятельности. Банки не имеют права отказывать им в открытии счета. Любые переводы таких клиентов не будут блокироваться. Нельзя расторгнуть договор по инициативе банка.

Если клиенту присвоили «желтую» категорию, значит, ранее он был замечен в проведении нелегальных финансовых операций. Компании в зоне среднего риска будут стоять у банка на особом учете. Все переводы подозрительного характера будут блокироваться до выяснения обстоятельств.

Когда клиент попадает в зону высокого риска, то есть «красную», ему заблокируют все операции, кроме двух.

Это уплата налогов и выплата зарплаты.

Как определяют принадлежность к группе

Критерии оценки

Совет директоров Банка России определил шесть блоков, где указаны критерии, по которым компании и ИП будут относить к группам риска:

оценка по видам, характеру и финансовым результатам деятельности;

оценка операций по счетам;

оценка учредителей, участников, руководителей;

оценка взаимосвязи компаний и ИП с иными лицами, которые уже совершали подозрительные операции;

результаты национальной и секторальной оценки рисков;

оценка информации, поступившей от госорганов.

Клиенты не могут узнать у банка, в какую конкретную группу их определили. Банки не обязаны сообщать об этом. Исключение сделано для самых рискованных клиентов. Банк должен сообщить им о присвоении красного уровня риска в течение недели.

Приоритет оценки банков

Если оценка Банка России по лицу не совпадает с оценкой коммерческого банка, то приоритет имеет оценка комбанка. Информация Банка России только дополнительная. Комбанк сам определяет уровень риска своих клиентов на основании правил внутреннего контроля.

Если он не согласен с оценкой платформы, банк вправе проинформировать об этом Банк России и приложить результаты собственной оценки.

Как можно изменить группу, куда вы попали

Если компания или ИП попали в красную зону риска, они вправе обжаловать это решение. Для этого нужно обратиться:

или в обслуживающий банк;

или в специальную комиссию при Банке России;

или в суд.

Порядок обжалования зависит от того, кто именно присвоил клиенту соответствующий риск. Если решение принял банк, то обращаться надо напрямую к банку. Когда риск присвоил Банк России - то в специальную комиссию при нем.

Если компанию в красную зону риска отправил Банк России, то подать заявление в комиссию можно или по почте, или через официальный сайт Банка России.

На сайте Банка России выберите тему «Обращение в Межведомственную комиссию, созданную в соответствии со 115-ФЗ». Тип проблемы - «Меры, предусмотренные п. 5 ст. 7.7 115-ФЗ».

Комиссия вправе изменить решение банка. В таком случае и Банк России, и непосредственно банк, который участвует в обжаловании, должны обновить информацию о принадлежности компании или ИП к группе риска.

Если же комиссия не изменила решение о категории, то остается возможность обратиться в суд. Это самая крайняя мера.

Чем закончится «красный» цвет

Если ничего не делать - не подать обращение в срок до 6 месяцев с момента получения уведомления от банка, не обжаловать решение комиссии в суде, то компанию или ИП исключат из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. И все средства на счетах будут возвращены собственникам только после ликвидации бизнеса.