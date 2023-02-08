Без каких документов не сможет работать специалист по закупкам в 2023 году

Что добавить в положение о контрактной службе

Заказчики обязаны включать в извещение или документацию требование об отсутствии в РНП сведений об участнике, если его внесли в реестр после отказа от контракта из-за санкций в отношении заказчика (подп. «б» п. 1 постановления № 2571).

Новое требование необходимо установить, если заказчик не предусмотрел в извещении или документации основное требование к участникам об отсутствии в РНП по части 1.1 статьи 31 закона № 44-ФЗ.

Что включить в положение о комиссии по закупкам

С 2023 года заказчики, которые попали под санкции или ограничения, обязаны проводитьзакрытые закупки.

Перечень таких заказчиков устанавливает Правительство (подп. «б» п. 4 ст. 2 закона № 104-ФЗ).

Если вы попали в данный перечень, пропишите в положении о закупочной комиссии обязанность проводить закрытые закупки.

Как разработать антикоррупционное положение

Этот документ обязательно надо завести наряду с прочими локальными актами, так как в статью 38 закона № 44-ФЗ включили отдельную обязанность принимать меры для недопущения конфликта интересов по правилам закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

Что добавить в должностную инструкцию специалиста по закупкам

В 2023 году действует типовая форма независимой гарантии.

В образце смотрите, как прописать обязанность специалиста по закупкам истребовать денежные суммы по независимой гарантии в случае нарушений по контракту.