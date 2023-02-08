Банк заставил вдову возвращать кредит за умершего мужа, но суд встал на ее сторону: разбираемся почему

В прошлом году ВС рассмотрел интересное дело (определение ВС от 01.11.2022 за номером 78-КГ22-43-К3) о возврате задолженности по кредиту между наследницей умершего мужа и банком.

Сотрудники банка обратились в суд и потребовали от вдовы возврата порядка 300 000 рублей по кредитам, которые были оформлены ее мужем при жизни.

Первые три инстанции полностью поддержали банк. Оно и логично, по крайней мере, на первый взгляд.

Ведь по общему правилу, наследство – это не только квадратные метры и банковские счета с n-денежными суммами. Иногда помимо имущества на наследников переходят и долговые обязательства умершего.

По закону, наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя (п. 1 ст. 1175 ГК). Поэтому долговые проблемы наследодателя – это главный риск и головная боль для наследников.

Вдова после смерти мужа полностью приняла наследство. Кроме того, судами было установлено, что общий размер задолженности по кредитным договорам не превышает общую стоимость имущества, некогда принадлежавшего умершему, а это значит, что женщина должна погасить долги.

Помимо того, в ходе судебных разбирательств выяснилось, что в материалах дела нет доказательств, подтверждающих погашение умершим долга перед кредитным учреждением за счет страхового возмещения.

И это очень важный нюанс, который в дальнейшем и поменял весь ход дела.

Мужчина еще при жизни заключил с банком несколько кредитных договоров и в целях обеспечения исполнения обязательств по ним дополнительно присоединился к программам коллективного добровольного страхования жизни и здоровья. Но, к сожалению, спустя год он умер.

Вдову такой расклад дел не устроил.

Женщина решила бороться за свои права до последнего, подав жалобу в ВС, который и встал на ее защиту, отменил все акты нижестоящих судов и направил дело на новое рассмотрение.

Проверив материалы дела, судьи пришли к выводу о том, что нижестоящие инстанции, во-первых, не учли наличие заключенного между умершим и банком договора страхованияжизни и здоровья. Во-вторых, судьям следовало бы изучить факт уклонения кредитной организации от реализации права получить страховое возмещение из-за смерти заемщика.

Помимо этого, по мнению ВС, если банк, который ранее обязался выплатить возмещение в счет погашения долга заемщика, предъявляет требование вдове о возврате задолженности, то фактически такой способ обеспечения обязательств как страхование жизни и здоровья лишается всякого смысла.

Сталкивались с подобными историями?