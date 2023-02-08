Почему опасно покупать незавершенку в 2023 году. Недоброжелательный Минфин

Про входной НДС

Предположим, что компания приобрела объект незавершенки у предыдущего собственника. Уплатила НДС. Предъявила входной НДС к вычету, так как объект, в принципе, предназначен для деятельности, по которой начисляется НДС.

Однако объект достроить не удалось, и организация его ликвидировала. Что делать с входным НДС?

С одной стороны, ситуации, когда ранее принятый к вычету входной НДС надо восстановить к уплате в бюджет, установлены в пункте 3 статьи 170 и статье 171.1 НК. Такого основания для восстановления входного НДС, как списание незавершенки, там нет. При этом перечень случаев для восстановления входного НДС является закрытым и расширительному толкованию не подлежит.

С другой стороны, налоговики будут настаивать, что объект так и не был использован в операциях, которые облагаются НДС. Поэтому и вычеты были заявлены неправомерно (письмо Минфина от 14.03.2019 № 03-07-11/16750). Значит, их надо восстановить.

Что делать со стоимостью объекта

Затраты капитального характера формируют первоначальную стоимость основного средства. В расходы они списываются с помощью амортизации (ст. 256, 257 НК). Поэтому расходы по приобретению или созданию амортизируемого имущества не учитываются при определении налоговой базы по налогу на прибыль (п. 5 ст. 270 НК). Напомним, что объекты незавершенки не амортизируются (п. 2 ст. 256 НК).

Чиновники указывают, что подпункт 8 пункта 1 статьи 265 НК позволяет включить в состав внереализационных расходов только расходы на ликвидацию объектов незавершенки. Сама же стоимость ликвидируемого объекта при расчете налога на прибыль не учитывается (письма Минфина от 21.12.2022 № 03-03-06/1/125568, от 14.03.2019 № 03-03-06/2/16615).

Можно ли найти защиту в суде

Решить ситуацию в свою пользу в части учета затрат не смогла даже такая компания как «Лукойл» (постановление АС Московского округа от 30.08.2022 № А40-133756/2021). Хотя компании удалось добиться понимания в апелляции.

Расходы в налоговом учете делятся на связанные с производством и реализацией, и внереализационные. Перечень внереализационных расходов открыт. Это сделано потому, что в Кодексе невозможно учесть все виды возможных затрат (определение КС от 04.06.2007 № 366-О-П).

Запрет из пункта 5 статьи 270 НК на учет расходов на создание амортизируемого имущества относится только к тому периоду, когда компания несет расходы для создания такого имущества. Если цель затрат была экономически обоснована, то компания вправе признать спорные расходы в том налоговом периоде, когда приняла решение о ликвидации проекта.

Однако кассация посчитала, что к тем расходам, которые компания изначально учитывала как капитальные, можно применять только те статьи НК, которые относятся к капитальным. Поэтому затраты на незавершенку списать нельзя.

Какие выводы

Есть только две ситуации, когда не будет проблем ни с вычетами, ни с учетом затрат на покупку. Первая – достроить объект, и использовать в операциях, которые облагаются НДС. Вторая – продать незавершенку. Тогда она автоматически участвует в операции, облагаемой НДС, как товар.