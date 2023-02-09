Районный коэффициент в 1С: как внести и проверить

Как в этом случае сэкономить на заработной плате, что бы не было претензий от контролирующих органов? И есть ли связь между МРОТ и районным коэффициентом?

Руководствуясь ТК, работодатель не может платить работникам заработную плату ниже минимального предела (ст. 133 ТК):

«Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда».

Этот минимальный размер устанавливается законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ (ред. от 19.12.2022) «О минимальном размере оплаты труда» и каждый год индексируется.

МРОТ с 1 января 2023 года на всей территории РФ 16 242 рубля в месяц.

Заработная плата может быть ниже МРОТ, если сотрудник работает на условиях неполной занятости или по совместительству. В этом случае заработная плата рассчитывается пропорционально отработанному времени.

МРОТ – это минимум, который начисляется работнику. Эта сумма не включает в себя премии, надбавки, коэффициенты и т. п.

В повышенном размере оплачивается труд работников, занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями (ст. 146 ТК РФ). Если работник трудится в местности, где предусмотрены районные коэффициенты, северные надбавки, работодатель обязан увеличить начисления за труд на эти надбавки.

Районные коэффициенты и северные надбавки зависят не от того, где зарегистрировано предприятие, а от того, где трудится работник. Если у организации есть филиалы, подразделения в разных регионах России, в заработной плате работников учитываются коэффициенты и надбавки этих регионов.

Районный коэффициент не начисляется на следующие выплаты:

оплата по среднему заработку (отпускные, командировочные);

разовая премия, если она не входит в систему оплаты труда;

единовременная материальная помощь и прочие социальные надбавки;

северная надбавка.

Но есть исключение при начислении исходя из среднего заработка. Районный коэффициент учитывается при начислении пособия по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, если сумма пособия ниже МРОТ.

Таким образом, минимум, который работодатель обязан начислять работникам – это МРОТ плюс районный коэффициент.

Рассмотрим, как отражается в программе 1С: Бухгалтерия предприятия ред. 3.0 начисление минимальной заработной платы с учетом районного коэффициента, а так увеличение заработной платы в связи с увеличением МРОТ.

Районный коэффициент в 1С

Приведем условный пример: ООО «Наша компания» зарегистрирована в сентябре 2022 года. С сентября в организации трудоустроены директор и главный бухгалтер. С декабря по совместительству трудоустроен менеджер в другом регионе. Заработная плата с сентября 2022 года по январь 2023 года рассчитывается исходя из МРОТ. В начислениях учитываются районные коэффициенты.

В сентябре 2022 в программе оформлен прием на работу директора в разделе «Зарплата и кадры» – «Кадровые документы»:

Если вы не видите пункт «Кадровые документы», значит у вас включена неполная функциональность. Перейдите в раздел «Главное» – «Функциональность» и на вкладке «Сотрудники» поставьте галочку «Кадровые документы».

Аналогично оформлен прием на работу главного бухгалтера.

Для автоматического начисления районного коэффициента необходимо проверить настройки программы.

Снова зайдем в раздел «Зарплата и кадры» – «Настройки зарплаты» – «Порядок учета зарплаты».

На закладке «Зарплата» отображены обычные настройки, касающиеся зарплаты: единый способ отражения зарплаты для всех сотрудников, даты выплаты аванса и окончательного расчета, способы расчета аванса и т. д.

Нас интересует закладка «Территориальные условия». Именно тут необходимо установить процент надбавок.

ООО «Наша организация» зарегистрирована в регионе, в котором установлен районный коэффициент в размере 25%. Введем значение 1,25.

Если организация зарегистрирована в районах Крайнего севера, то на этой же вкладке устанавливается северная надбавка.

Вернемся в «Настройки зарплаты» (в разделе «Зарплата и кадры»), раскроем подраздел «Расчет зарплаты» и выберем пункт «Начисления».

Проверьте, чтобы в нужных начислениях стояла галочка «Входит в состав базовых начислений для расчета начислений».

Проверим применился ли районный коэффициент при начислении заработной платы.

В разделе «Зарплата и кадры» откроем пункт «Все начисления» и сформируем начисление зарплаты за сентябрь 2022.

Посмотрим из чего сложилась сумма начисленной зарплаты.

15 279,00 (МРОТ с 1 июня 2022 года) * РК 25 % = 3 819,75 руб.

Районный коэффициент отражается как в БУ, так и в НУ.

Немного расширим пример: в декабре 2022 года ООО «Наша компания» регистрирует филиал в другом городе. Для начала работы филиала принят на работу менеджер на условиях не полного рабочего времени, по совместительству. Районный коэффициент в этом городе 30 %.

В разделе «Главное» откроем пункт «Реквизиты организации» и, кликнув вверху по синей гиперссылке «Подразделения», добавим в 1С информацию про филиал компании:

Далее установим этому подразделению ставку районного коэффициента.

Для этого в разделе «Зарплата и кадры» – «Настройки зарплаты» выберем пункт «Расчет зарплаты» и установим там галочку «Расчет зарплаты по обособленным подразделениям». Затем в «Порядке учета зарплаты» на вкладке «Территориальные условия» перейдем по синей гиперссылке «Районные коэффициенты и территориальные условия обособленных подразделений» и там установим новый коэффициент 1,30.

Остается в разделе «Зарплата и кадры» создать прием на работу сотрудника в новое подразделение.

Проверим как программа начисляет зарплату за декабрь 2022.

Заработная плата директора и главного бухгалтера не изменилась, у них так же считается оклад и районный коэффициент 25%.

Климову И.С. произведены следующие начисления:

МРОТ 15 279,00 * 0,5 ставки = 7 639,00 руб.

7 639,00 * РК 30 % = 2 291,85 руб.

С 1 января 2023 МРОТ увеличился. Необходимо это изменение отразить в программе документом «Кадровый перевод» и проконтролировать начисление новой суммы заработной платы и правильного расчета районного коэффициента.

Важно своевременно обновить программу, чтобы в справочниках был уже новый МРОТ для расчета больничных.

Сформируем начисление заработной платы за январь 2023 года, проверим расчеты программы:

Начисления у директора и главного бухгалтера одинаковы:

МРОТ 16 242,00 * РК 25 % = 4 060,50 руб.

Начисления у менеджера будут такие: