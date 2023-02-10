ЕСХН

Когда дробление необходимо. Особенности для ЕСХН

Несмотря на то, что налоговики с подозрением относятся к дроблению, иногда без него просто не обойтись. Иначе финансовые потери будут больше, чем потери от спора с инспекцией. Особенно это касается тех, кто применяет ЕСХН.

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Когда дробление необходимо. Особенности для ЕСХН

Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организации, которые производят сельскохозяйственную продукцию, ведут ее первичную и последующую промышленную переработку, и которые реализуют эту продукцию. Условие – в общем доходе от реализации товаров, работ, услуг таких организаций доля дохода от реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее первичной переработки, произведенную ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства, а также от оказания сельскохозяйственным товаропроизводителям услуг, составляет не менее 70 процентов (подп. 1 п. 2 ст. 346.2 НК).

Статус сельхозпроизводителя определяется по итогам налогового периода – то есть календарного года. Если компания утратила статус сельхозпроизводителя, она должна за весь прошедший календарный год рассчитать НДС, налог на прибыль, налог на имущество. Это нужно сделать в течение месяца с момента окончания этого года (п. 4 ст. 346.3 НК). Снова перейти на ЕСХН такая компания вправе не ранее, чем через год (п. 7 ст. 346.3 НК).

Три источника дохода, и два – мимо

Три источника. По мнению чиновников, компания, которая занималась сельскохозяйственным бизнесом, оказалась не совсем сельскохозяйственной. Поэтому ее лишили права на ЕСХН, и доначислили налоги по общей системе.

В ходе проведения выездной налоговой проверки инспекция установила у компании три источника доходов:

  • выручка от реализации КРС, органическое удобрение (навоз) – 27 процентов;
  • выручка от реализации сена (сенажа) – 66 процентов;
  • прочие доходы (аренда, проценты от векселей и т.д.) – 7 процентов.
Продажа КРС. Казалось бы, выручка от реализации КРС и выручка от реализации сена вместе дают более 70 процентов. Все в порядке.

Но тут есть важный нюанс. И налоговики, и арбитры не обнаружили у компании собственного производственного процесса по содержанию и доращиванию КРС. Организация закупала и перепродавал КРС, а это к выручке от сельскохозяйственной деятельности не относится.

Аренда домиков. Компания предоставляла услуги по размещению в номерах и домиках базы отдыха «Рыблово». Но организация считала эти доходы внереализационными, а налоговики – основной выручкой компании.

Решение Верховного суда

Напомним, что внереализационные доходы в расчете 70 процентов не участвуют (письмо Минфина от 01.04.2020 № 03-03-07/25880). Поэтому ключевая точка спора – считать ли доходы от базы отдыха внереализационными или основными.

Арбитраж посчитал эти доходы основными (определение ВС от 10.01.2023 № 307-ЭС22-25540).

Сначала компания допустила две важные ошибки. Согласно выписке из ЕГРЮЛ общество одним из дополнительных видов деятельности указало:

  • 68.20.1 – аренда и управление собственным или арендованным жилым недвижимым имуществом;
  • 68.20.2 – аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.
Кроме того, организация указала доход от поступления арендных платежей в книге расходов и доходов как выручку от реализации в соответствии со статьей 249 НК. Иначе говоря, самостоятельно не отнесло доходы от аренды к внереализационным доходам.

Однако это не главное. Услуги аренды жилых помещений и гостевых домиков предоставлялись на систематической основе, это не единичный акт. Компания получала арендные платежи регулярно на протяжении двух лет. Это систематический доход.

Разделение деятельности – не дробление

Перепродажа КРС, выращивание и продажа сена и турбизнес – три разных вида деятельности. Компания могла раздробиться на три разные фирмы, и спокойно в каждой применять налоговый спецрежим.

Такие системы довольно устойчивы к наездам инспекций. Даже если у них общие учредители, руководство и бухгалтерия (постановление АС Западно-Сибирского округа от 18.10.2022 № А46-213/2021).

Такие факты, как:

  • регистрация по одному адресу членов группы;
  • общее руководство участниками корпорации со стороны взаимозависимых между собой лиц;
  • централизованный бухгалтерский, налоговый, кадровый учет;
  • перевод работников;
  • единый IP-адрес;
могут свидетельствовать не об отсутствии самостоятельной хозяйственной деятельности, а только о сокращении соответствующих расходов.

ЕСХН

Когда дробление необходимо. Особенности для ЕСХН

Несмотря на то, что налоговики с подозрением относятся к дроблению, иногда без него просто не обойтись. Иначе финансовые потери будут больше, чем потери от спора с инспекцией. Особенно это касается тех, кто применяет ЕСХН.

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