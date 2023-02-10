Когда заявку на закупки отклонят: судебная практика

Решением органа ФАС по обращению участника закупки (в порядке внеплановой проверки на основании ч. 15 ст. 99 закона № 44-ФЗ) установлено нарушение норм закона № 44-ФЗ, выразившееся в неотклонении заявки, подлежащей отклонению.

На момент вынесения решения заказчиком и обществом, подавшим заявку, подлежавшую отклонению, по итогам электронного аукциона был заключен контракт.

Арбитражными судами трех инстанций отказано в признании незаконным решения органа ФАС.

Судами установлено, что контракт заключен на поставку товара, не отвечающего требованиям в описании объекта закупки.

В частности:

В описании объекта закупки указывалось, что поставляемый товар должен иметь интерфейс связи с персональным компьютером: USB, CAN FD, Wi-Fi, Ethernet. Контракт при этом заключен на поставку товара с интерфейсом связи с персональным компьютером: RS232, USB.

Содержалось требование к системе навигации: это должен был быть встроенный мультисистемный ГНСС-приемник с возможностью подключения внешней антенны. Контракт же был заключен на товар с характеристиками навигации «наружный универсальный GNSS-приемник Garmin 78 с возможностью подключения внешней антенны со стандартными картами и навигацией от производителя Garmin», что суды также сочли не соответствующим описанию объекта закупки.

Всего товар в заявке общества по 15 характеристикамне соответствовал требованиям описания объекта закупки, однако заявка отклонена при этом не была.

Довод заказчика о том, что оборудование, предложенное к поставке обществом, «функционально аналогично, а по некоторым характеристикам превосходит» заявленные в описании объекта закупки характеристики, отклонен судами как необоснованный.

В соответствии с нормами закона № 44-ФЗ указание в заявке характеристик предлагаемого участником закупки товара, не соответствующих показателям, установленным в описании объекта закупки, влечет отклонение заявки.

Нарушения установленного законом № 44-ФЗ порядка рассмотрения заявок не могут исключать установленной законом обязанности по соблюдению требований аукционной документации.

Причин, в силу которых допущено к участию в закупке лицо, чья заявка не соответствует требованиям описания объекта закупки, заказчиком не приведено.

Согласно ч. 7 ст. 95 закона № 44-ФЗ изменение предмета контракта возможно по согласованию сторон исключительно на стадии исполнения контракта, но не на стадии рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Ссылка заказчика на то, что решение антимонопольного органа может негативно повлиять на деятельности должностных лиц заказчика, допустивших нарушения закона № 44-ФЗ, в связи с возможным привлечением их к ответственности за совершение правонарушения и может воспрепятствовать реализации запланированных заказчиком программ, судом апелляционной инстанции отклоняется, поскольку не является основанием для отмены судебного акта.

Из общегражданских принципов и из существа публично-правовой процедуры закупки товаров для государственных и муниципальных нужд, направленной на обеспечение защиты конкуренции и реализацию принципов эффективности и обеспечения конкуренции, следует, что злоупотребления недопустимы.

Верховный Суд, соглашаясь с выводами судов, указал, что они основаны на оценке имеющихся в деле доказательств, указывающих на нарушение порядка рассмотрения заявок ввиду допуска общества к участию в аукционе.

Документ: Определение Верховного Суда от 22.09.2022 по делу № А40-169624/2021.