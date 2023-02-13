Когда премию нельзя учесть в расходах на оплату труда

Премии ко дню рождения работника или к празднику в налоговые расходы не включаются независимо от того, предусмотрены они трудовыми или коллективными договорами, или нет.

Об этом напомнил Минфин в письме от 24 января 2023 № 03-03-06/2/4937.

Согласно статье 129 Трудового кодекса оплата труда работника включает:

вознаграждение за труд;

компенсационные выплаты;

стимулирующие выплаты.

Премии к юбилеям, общегосударственным и профессиональным праздникам ТК не предусматривает.

Стимулирующие выплаты – в расходы

Стимулирующие выплаты – это премирование за труд, которое бывает двух видов:

Премирование стимулирующего характера, которое предусмотрено системой оплаты труда. Премирование (поощрение) отличившихся работников вне систем оплаты труда.

Согласно статье 191 Трудового кодекса работодатель может поощрять работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанности. Если речь идет о премии (или любой стимулирующей выплате), то она должна выплачиваться именно за труд. Это доплата стимулирующего или поощрительного характера к основному заработку работника.

Обратите внимание: чтобы премию можно было признать в расходах на оплату труда, нужно, чтобы она конкретно отвечала на два вопроса: «за что? (за какие достижения)» и «сколько?». Такую премию можно выплатить работнику за успешный труд и не выплачивать ее работнику, который не отличается рабочим рвением, не выполняет план или нарушает трудовую дисциплину.

Если выплата премий за те или иные показатели предусмотрена Правилами внутреннего трудового распорядка, Положением о премировании, коллективным или трудовым договором, то сумма премии уменьшает облагаемую прибыль. Если нет, сумму премии при налогообложении прибыли не учитывают.

Учтите еще вот что. Многие заблуждаются, «доверяя» и следуя формулировке, данной в Налоговом кодексе. В нем говорится, что в расходы на оплату труда включаются любые начисления работникам, предусмотренные законодательством, трудовыми или коллективными договорами (ст. 255 НК). Обратите внимание, что применять эту формулировку в отрыве от других норм Налогового кодекса, а именно статей 270 и 252, рискованно. А «любые» - это любые выплаты, но только за труд.

Как отличить учитываемую в расходах премию от неучитываемой

По пункту 1 статьи 252 НК расходами признаются любые затраты, но понесенные исключительно для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. В статье 270 НК дан перечень расходов, не учитываемых в налоге на прибыль.

Согласно положениям пунктов 21 и 22 статьи 270 НК, при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются:

расходы на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов);

расходы в виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств специального назначения или целевых поступлений.

Таким образом, с учетом всех упомянутых норм, можно сделать следующий вывод. Расходы в виде премий работникам можно учесть в целях налогообложения прибыли организаций при соблюдении следующих условий (см. письмо Минфина от 8 июля 2019 № 03-03-06/1/49986):

Порядок, размер и условия выплаты премий предусмотрены локальными нормативными актами организации, которые содержат нормы трудового права (их упоминания в трудовых договорах недостаточно). Такие вознаграждения не упомянуты в статье 270 НК. Расходы экономически оправданы и документально подтверждены (ст. 252 НК).

Какая премия является экономически необоснованной

Премии ко дню рождения работника, к празднику или даже «за активную общественную работу» в налоговые расходы не включаются независимо от того, предусмотрены они трудовыми или коллективными договорами, или нет.

Эти выплаты не являются стимулирующими выплатами за труд, то есть они экономически не обоснованы (хотя и могут быть предусмотрены локальными нормативными актами компании). Они не соответствуют критериям статьи 252 Налогового кодекса – они не направлены на получение фирмой дохода.

Об этом, ссылаясь на судебную практику, напомнил Минфин в письме от 24 января 2023 № 03-03-06/2/4937.

Единовременное вознаграждение за выслугу лет

Вознаграждение за выслугу лет по трудовому законодательству начисляют работникам, которые проработали на фирме долгое время. Как правило, его выплачивают в процентах от заработка (оклада) работника, полученного за год. Сумма такого вознаграждения уменьшает облагаемую прибыль.

Но и для этого должны быть соблюдены условия. Порядок, размер и условия выплаты вознаграждения за выслугу лет должны быть предусмотрены трудовыми и (или) коллективными договорами, а также локальными нормативными актами, например, Положением об оплате труда (см., например, письмо ФНС от 11 августа 2014 № ГД-4-3/15717@).